Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
Változott a MOHU szemétszállítás naptára Budapesten: itt vannak a pót lomtalanítás dátumok
Nemcsak a Mohu szemétszállítás rendjébe, hanem az őszi lomtalanítás budapesti ütemtervébe is bezavart a múlt héten tartott sztrájk a dolgozók körében. A kukássztrájk miatt a III. kerületben néhány helyen nem vitték el a kitett lomokat. A kerület vezetése a bizonytalan helyzetre való tekintettel kérte a lakosságot, hogy ne tegyenek ki addig lomhulladékot az utcákra, amíg nem biztos, mikor viszik el azt. Ezt volt aki betartotta, volt aki nem. Közben az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Mohuval, a tárgyalások eredménye az lett, hogy pótnapokat kapnak bizonyos körzetek a lomtalanítás lebonyolítására Óbuda-Békásmegyer területén.
A múlt hét szerdai kukássztrájk ugyan megakasztotta a lomtalanítás menetét a III. kerületben, de szombattól már a korábban meghirdetett rend szerint folyt a lomok elszállítása. Az önkormányzatnak sikerült tárgyalásokat kezdenie a MOHU-val, melynek eredményeként október 1-re és 2-ra pót lomtalanítási napokat sikerült kieszközölniük - közölték.
Szeptember 24-én léptek sztrájkba a Mohu dolgozók, és amellett, hogy nem vitték el a szemetet, nem vitték el a lomot sem, melyet a III. kerületben az előzetesen meghirdetett dátumok alapján a lakosság kikészített. Tájékoztatás nem volt a Mohu részéről, az önkormányzat viszont kérte, hogy amíg bizonytalan a lomok elszállítása, a további körzetekben ne tegyen ki a lakosság lomhulladékot. Szeptember 26-ra sikerült kieszközölni, hogy a Mohu tájékoztatást adjon és pótnapokat biztosítson.
A pót lomtalanítási dátumok:
- október 1., szerda
- október 2., csütörtök
III. kerület lomtalanítás - Óbuda-Békásmegyer, Budapest 3. kerület lomtalanítás, 2025
A lomtalanítás egyébként a MOHU honlapján előzetesen meghirdeztett tájékoztatás szerint a 3. kerületben szeptember 16. és 29. között zajlott/zajlik lomtalanítás. A kerületben összesen 11 körzetet jelöltek ki - ezek közül a 7. és 8. köztetet érintette leginkább a kukássztrájk. A lomtalanítás most is tart. A körzetekhez tartozó dátumok és a pontos helyszínek az alábbi térképen láthatók:
-
1. körzet: szeptember 16., kedd
-
2. körzet: szeptember 17., szerda
-
3. körzet: szeptember 18., csütörtök
-
4. körzet: szeptember 21., vasárnap
-
5. körzet: szeptember 22., hétfő
-
6. körzet: szeptember 23., kedd
-
7. körzet: szeptember 24., szerda
-
8. körzet: szeptember 25., csütörtök
-
9. körzet: szeptember 26., péntek
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
-
10. körzet: szeptember 28., vasárnap
-
11. körzet: szeptember 29., hétfő
A pótdátumokat október 1-re és 2-ra hirdették meg azoknak a kerületeknek, ahol a lakosság nem tette ki a lomot.
Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?
Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kihelyezhető:
- háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
- bútor
- matrac
- szőnyeg, bőrönd
- nagyméretű sportszer (pl. síléc)
- használati tárgy pl.: gyermekfürdető
Nem helyezhető ki:
- a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
- szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
- építési és bontási törmelék (pl. csempe)
- sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
- síküveg, zöldhulladék, textil
- ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
- elektromos és elektronikai hulladék
Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!
Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.
Jön az új lomtalanítási rendszer
Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.
A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.
Címlapkép: Pénzcentrum
A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.
Megnéztük Kelet-Magyarországon a legolcsóbb és a legdrágább újépítű lakásokat, amelyek megfelelnek az Otthon Start Programnak.
Az őszi zsidó ünnepek a zsidó naptár szerint tisri hónapban kezdődnek, amely a polgári naptárban általában szeptember-októberre esik.
Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya.
A Pénzcentrum friss elemzése szerint idén is százezrek vészelhetik át fűtetlen lakásokban a telet.
Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre erősebb nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiafüggőség megszüntetése érdekében.
A magyarországi luxusingatlan-piacon a prémium felszereltségű, örökpanorámás, kulcsrakész villák iránt van a legnagyobb kereslet, elsősorban a budai villanegyedekben.
A magyarok többsége csapvizet iszik, de a megkérdezettek harmada nem tudja, milyen vezetéken keresztül érkezik a poharába a legfontosabb természetes folyadék.
MOHU BUDAPEST: elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – több pontban megállapodás született.
Óbuda polgármestere határozott fellépéssel reagált a III. kerületben kialakult hulladékkezelési válságra.
2024-ben tíz százalékkal több, mintegy 243 ezer magyar keresett új állandó lakóhelyet egy másik településen.
Érik a szemétkáosz egy budapesti kerületben: rendkívüli közleményt adott ki az önkormányzat, ezt követelik a MOHU-tól
A MOHU-sztrájk miatt Óbuda önkormányzata arra kérte a lakókat, hogy további tájékoztatásig ne rakjanak ki lomot, a kerületi lomtalanítás emiatt meg is akadt.
Nem a kertészeti gondok miatt akadt fenn az M7-es autópályán ellenőrzött kisbusz, hanem azért, mert a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 4,4 kilogramm marihuánát...
Míg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakás mint lakhatási megoldás domináns modellként jelenik meg, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program és az építőipar jövője.
Megszólalt a MOHU a kukások sztrájkjáról: tárgyalnának, de nincs kivel, jogellenes a munkabeszüntetés
Szerdán kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU Budapest Ecseri úti telephelyén:
Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizár egyes ingatlanokat.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.