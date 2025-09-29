2025. szeptember 29. hétfő Mihály
III. kerület komtalanítás budapest óbuda
Otthon

Változott a MOHU szemétszállítás naptára Budapesten: itt vannak a pót lomtalanítás dátumok

Pénzcentrum
2025. szeptember 29. 09:29

Nemcsak a Mohu szemétszállítás rendjébe, hanem az őszi lomtalanítás budapesti ütemtervébe is bezavart a múlt héten tartott sztrájk a dolgozók körében. A kukássztrájk miatt a III. kerületben néhány helyen nem vitték el a kitett lomokat. A kerület vezetése a bizonytalan helyzetre való tekintettel kérte a lakosságot, hogy ne tegyenek ki addig lomhulladékot az utcákra, amíg nem biztos, mikor viszik el azt. Ezt volt aki betartotta, volt aki nem. Közben az önkormányzat felvette a kapcsolatot a Mohuval, a tárgyalások eredménye az lett, hogy pótnapokat kapnak bizonyos körzetek a lomtalanítás lebonyolítására Óbuda-Békásmegyer területén. 

A múlt hét szerdai kukássztrájk ugyan megakasztotta a lomtalanítás menetét a III. kerületben, de szombattól már a korábban meghirdetett rend szerint folyt a lomok elszállítása. Az önkormányzatnak sikerült tárgyalásokat kezdenie a MOHU-val, melynek eredményeként október 1-re és 2-ra pót lomtalanítási napokat sikerült kieszközölniük - közölték

Szeptember 24-én léptek sztrájkba a Mohu dolgozók, és amellett, hogy nem vitték el a szemetet, nem vitték el a lomot sem, melyet a III. kerületben az előzetesen meghirdetett dátumok alapján a lakosság kikészített. Tájékoztatás nem volt a Mohu részéről, az önkormányzat viszont kérte, hogy amíg bizonytalan a lomok elszállítása, a további körzetekben ne tegyen ki a lakosság lomhulladékot. Szeptember 26-ra sikerült kieszközölni, hogy a Mohu tájékoztatást adjon és pótnapokat biztosítson.

A pót lomtalanítási dátumok:

  • október 1., szerda
  • október 2., csütörtök

III. kerület lomtalanítás - Óbuda-Békásmegyer, Budapest 3. kerület lomtalanítás, 2025

A lomtalanítás egyébként a MOHU honlapján előzetesen meghirdeztett tájékoztatás szerint a 3. kerületben szeptember 16. és 29. között zajlott/zajlik lomtalanítás. A kerületben összesen 11 körzetet jelöltek ki - ezek közül a 7. és 8. köztetet érintette leginkább a kukássztrájk. A lomtalanítás most is tart. A körzetekhez tartozó dátumok és a pontos helyszínek az alábbi térképen láthatók:

  • 1. körzet: szeptember 16., kedd

  • 2. körzet: szeptember 17., szerda

  • 3. körzet: szeptember 18., csütörtök

  • 4. körzet: szeptember 21., vasárnap

  • 5. körzet: szeptember 22., hétfő

  • 6. körzet: szeptember 23., kedd

  • 7. körzet: szeptember 24., szerda

  • 8. körzet: szeptember 25., csütörtök

  • 9. körzet: szeptember 26., péntek

  • 10. körzet: szeptember 28., vasárnap

  • 11. körzet: szeptember 29., hétfő

A pótdátumokat október 1-re és 2-ra hirdették meg azoknak a kerületeknek, ahol a lakosság nem tette ki a lomot.

Mit lehet kitenni és mit nem lomtalanításkor?

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.

Kihelyezhető:

  • háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék, ami mérete miatt nem helyezhető a kukába
  • bútor
  • matrac
  • szőnyeg, bőrönd
  • nagyméretű sportszer (pl. síléc)
  • használati tárgy pl.: gyermekfürdető

Nem helyezhető ki:

  1. a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék
  2. szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl.: papír, műanyag, fém)
  3. építési és bontási törmelék (pl. csempe)
  4. sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs
  5. síküveg, zöldhulladék, textil
  6. ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék
  7. elektromos és elektronikai hulladék

Szigorúan tilos a veszélyes hulladék kihelyeztése!

Kérik, hogy a lomokat a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki úgy, hogy a gyalogos és autós forgalmat ne akadályozza. Kérik az is, hogy az úttestre, bicikliútra, zöldterületre ne helyezzen lomot.

Lomtalanítás Budapest 2025: itt vannak a dátumok, ezek a kerületek készülhetnek tavasszal és nyáron
A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.

