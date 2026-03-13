2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Bulky waste on the road
Lomtalanítás Budapest 2026: változik a megszokott rendszer áprilistól, erre kell készülni

Pénzcentrum
2026. március 13. 10:10

A MOHU honlapján közzétett tájékodtató arra hívja fel a budapesti ügyfelek figyelmét, hogy az áprilistól esedékes, lakossági lomtalanítással kapcsolatos, aktualizált tájékoztatót már nem szórólap formájában juttatják el a fővárosi lakosok részére. A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton).

Már nem dobálja be a MOHU a postaládába, mikor lesz lomtalanítás Budapesten az egyes kerületekben, hanem a havi számlához csapja hozzá. A tájékoztató tartalmazza az adott körzet lomkikészítési és lomtalanítási időpontját, a kihelyezhető hulladék típusait, valamint a kihelyezés szabályait és minden fontos tudnivalót. A MOHU célja, hogy minden szükséges információ egy helyen, áttekinthetően és felhasználóra szabottan jusson el a háztartásokhoz, ezzel is csökkentve a környezeti lábnyomot és segítve a megfelelő információáramlást - írták.

A lomtalanítás 2026-os fővárosi dátumairól a MOHU honlapján is lehet tájékozódni. Mivel az egyes kerületek lomtalanítási időpontjait folyamatosan teszik - nem egyben év elején, mint egykor az FKF - sok helyen még nem tudható, mikor viszik el a lomokat. A Pénzcentrum ebben a cikkben folyamatosan frissíti a már közzétett dátumok listáját, hogy megkönnyítsük a tájékozódást. 

Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek tavasszal
EZ IS ÉRDEKELHET
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek tavasszal
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Címlapkép: Getty Images
