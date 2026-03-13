Egy év alatt országosan mintegy 4 százalékkal csökkent a vendéglátóhelyek száma Magyarországon.
Lomtalanítás Budapest 2026: változik a megszokott rendszer áprilistól, erre kell készülni
A MOHU honlapján közzétett tájékodtató arra hívja fel a budapesti ügyfelek figyelmét, hogy az áprilistól esedékes, lakossági lomtalanítással kapcsolatos, aktualizált tájékoztatót már nem szórólap formájában juttatják el a fővárosi lakosok részére. A részletes információk a havi számlához csatolt melléklettel jutnak el az ügyfelekhez, ugyanazon a csatornán, amelyen a számla is (postai vagy elektronikus úton).
Már nem dobálja be a MOHU a postaládába, mikor lesz lomtalanítás Budapesten az egyes kerületekben, hanem a havi számlához csapja hozzá. A tájékoztató tartalmazza az adott körzet lomkikészítési és lomtalanítási időpontját, a kihelyezhető hulladék típusait, valamint a kihelyezés szabályait és minden fontos tudnivalót. A MOHU célja, hogy minden szükséges információ egy helyen, áttekinthetően és felhasználóra szabottan jusson el a háztartásokhoz, ezzel is csökkentve a környezeti lábnyomot és segítve a megfelelő információáramlást - írták.
A lomtalanítás 2026-os fővárosi dátumairól a MOHU honlapján is lehet tájékozódni. Mivel az egyes kerületek lomtalanítási időpontjait folyamatosan teszik - nem egyben év elején, mint egykor az FKF - sok helyen még nem tudható, mikor viszik el a lomokat. A Pénzcentrum ebben a cikkben folyamatosan frissíti a már közzétett dátumok listáját, hogy megkönnyítsük a tájékozódást.
A tél nyomot hagy a kertben, ezt ne feledjük. Elsárgult levelek, letört ágak, elöregedett növényi részek gyűlnek össze mindenhol.
Budapesten az elmúlt hat hónapból négyben csökkentek a bérleti díjak havi összevetésben.
A tavalyi, hektikus lakáspiaci év után 2026-ban nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb működés jöhet a magyar ingatlanpiacon az OTP szerint.
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan működik az előtörlesztés az Otthon Start hitelnél, és pénzügyileg mikor lehet ésszerű döntés a hitel idő előtti visszafizetése.
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
A MOHU információi szerint három kerületben már lezárult a lomtalanítás 2026-ra és további háromban a tavasz folyamán történik majd.
Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat.
A piaci erőviszonyok egyértelműen a vásárlóknak kedveznek.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum került ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 6 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.
Az elmúlt időszakban megtört a bérleti díjak növekedési üteme, sőt, több hónapos árcsökkenés is tapasztalható volt.
Hagyományosan a paneleket olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több olyan város és kerület azonosítható, ahol fordult a kocka.
A jövőben nem engedélyezik a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását. A szigorítás kizárólag a luxusnyaralók terjedését gátolja.
A rendőrök még a szórakozóhely kamerafelvételeit is másodpercről másodpercre átnézték, hogy kiderítsék, mi történt a fiatal fiúval.
A támogatott hitel elkülönített óvadéki számlára kerülhet, így a kivitelező csak a lakás elkészülte után juthat hozzá.
Ki hinné, hogy Dániában, Hollandiában, Ausztriában Finnországban vagy Svájcban a legproblémásabb a külföldiek helyzete, vagy hogy a törökök, olaszok messze jobban bánnak a nőkkel.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
