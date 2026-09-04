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Otthon

Szennyezés került a talajba az iváncsai akkugyárból: most elmondta a község vezetése, mi van az ivóvízzel

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 17:34

Oldószeres szennyezés került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén; a falu polgármestere azonnal elrendelte helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik csővezetéken.

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A Fejér vármegyei település pénteken a közösségi oldalán azt írta: az Sk On akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzem belső területén található monitoring kútban NMP (n-metil-2-pirrolidon) szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását.

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Az MTI érdeklődésére Sáfár Gabriella jegyző elmondta: a gyár csütörtökön közölte az önkormányzattal, hogy augusztus 28-án fedezték fel a szennyezést és azonnal értesítették a hatóságokat, amelyek a vizsgálatokat megkezdték. Hozzátette: ennél több információt a vizsgálatokról nem tudnak, a gyár még annyit jelzett feléjük, hogy a szennyező forrást megszüntették, minden olyan folyamatot leállítottak, amely további szennyezést okozhatna.

A jegyző beszámolt arról, hogy Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független, akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti.

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- jegyezte meg a jegyző, aki azt is elmondta, hogy a vízminták vizsgálatát, függetlenül a jövő heti mérések eredményétől, meg fogják ismételni egy hónapon belül.

A közösségi oldalon található bejegyzés szerint az akkumulátorgyár folyamatos tájékoztatást ígért az önkormányzatnak a kialakult helyzettel kapcsolatban, a településvezető ugyanakkor a környezetvédelmi hatóságtól is kért információkat a vizsgálat eredményéről. Mint írták, a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, azzal nem lehet probléma.
Címlapkép: Getty Images
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