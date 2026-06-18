2026-ban is működik a legális hiteltrükk: 0 önerővel is lakáshoz lehet jutni, de borzasztó veszélyes

A magas lakásárak miatt sok vásárlónak az önerő előteremtése jelenti a legnagyobb akadályt. Erre kínálhat megoldást a pótfedezet bevonása, amellyel akár a teljes vételár is finanszírozható hitelből. A lehetőség ugyanakkor komoly kockázatokat rejt: nemfizetés esetén a bank nemcsak a megvásárolt ingatlanra, hanem a pótfedezetként felajánlott lakásra vagy házra is ráteheti a kezét. Megnéztük, mikor érdemes élni ezzel a lehetőséggel, és mire kell figyelniük a hitelfelvevőknek.

Az elszállt lakásárak miatt egyre több vevő szembesül azzal, hogy a szükséges önerő előteremtése jelenti a legnagyobb akadályt az ingatlanvásárlásnál. Ilyenkor jelenthet megoldást a pótfedezet bevonása, amellyel akár a teljes vételár is finanszírozható hitelből. A lehetőség ugyanakkor jelentős kockázatokat hordoz, hiszen nemfizetés esetén a bank a pótfedezetként felajánlott ingatlant is értékesítheti.

Argyelán József, a Bankmonitor vezető elemzője szerint három alapvető kérdést kell mérlegelni, mielőtt valaki a pótfedezet bevonása mellett dönt.

Van-e egyáltalán másik ingatlan, melyet a hitel mögé be lehet vonni, mennyi önerővel rendelkezik a vevő, illetve mekkora fizetése van az igénylőknek

- sorolta a szakértő. Utóbbi azért különösen fontos, mert a pótfedezet önmagában nem oldja meg a hitelképesség kérdését.

A pótfedezet csak fedezeti oldalról jelent megoldást

- hangsúlyozza Argyelán József. Hiába növeli ugyanis a plusz ingatlan a felvehető hitel összegét, a magasabb törlesztőrészletet továbbra is a jövedelemből kell kigazdálkodni.

Milyen ingatlan lehet pótfedezet?

A bankok nem minden ingatlant fogadnak el kiegészítő fedezetként. A lakóingatlanok mellett jellemzően építési telkek, üdülők, nyaralók vagy garázsok is bevonhatók egy hitelügyletbe. Ugyanakkor például telephelyek, üzemek vagy gazdasági épületek általában nem szolgálhatnak fedezetként.

A hitelintézetek emellett minimális értéket is meghatároznak. Banktól függően jellemzően 4-7 millió forintos forgalmi érték alatt nem fogadnak el egy ingatlant pótfedezetként.

Fontos, hogy nem kizárólag az adós tulajdonában lévő ingatlan kerülhet be az ügyletbe. A gyakorlatban gyakran a szülők vagy más közeli családtagok lakása, háza szolgál kiegészítő fedezetként.

Akár 0 százalékos önerő is elérhető

A pótfedezet legnagyobb előnye, hogy jelentősen növelheti a maximálisan felvehető hitel összegét. Elméletileg akár a teljes vételár is finanszírozható hitelből.

Argyelán József egy egyszerű példával szemlélteti a működést. Ha valaki 100 millió forintért vásárolna lakást, és a bank a fedezetként szolgáló ingatlanok értékének 70 százalékáig hitelez, akkor egyetlen 100 millió forintos ingatlan esetén legfeljebb 70 millió forint hitelt kaphatna, vagyis 30 millió forint önerőre lenne szüksége.

Más a helyzet, ha rendelkezésre áll egy további, 50 millió forint értékű pótfedezet. Ebben az esetben a bank már összesen 150 millió forint értékű fedezettel számolhat, amelynek 70 százaléka 105 millió forint. Mivel a hitel nem haladhatja meg a vételárat, a vevő akár a teljes 100 millió forintos vételárat is finanszírozhatja kölcsönből.

A szakértő ugyanakkor figyelmeztet: a magasabb hitelösszeghez magasabb havi teher is társul, amelyet a bank csak megfelelő jövedelem esetén engedélyez.

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Nemfizetés esetén a pótfedezet sincs biztonságban

Sokan úgy gondolják, hogy problémás hitel esetén először mindig a megvásárolt ingatlan kerül veszélybe, és csak ezt követően a pótfedezet. A valóság azonban ennél jóval szigorúbb.

Nincs sortartás, a bank nem köteles először a célingatlant értékesíteni, hanem azt a fedezetül szolgáló ingatlant adhatja el, amelyik könnyebben és gyorsabban értékesíthető - húzta alá a szakértő.

Ez különösen fontos szempont azok számára, akik családtagjuk lakását ajánlják fel pótfedezetként. A szakértő szerint a tulajdonosoknak pontosan tisztában kell lenniük azzal, milyen kötelezettséget vállalnak, amikor ingatlanukat fedezetként felajánlják.

Jó ötlet lehet megtartani a régi lakást?

Gyakori élethelyzet, hogy egy pár nagyobb ingatlanba költözne, de nem szeretné azonnal eladni meglévő lakását. Ehelyett azt pótfedezetként bevonva vásárolnák meg az új otthont, majd a régi lakás kiadásából fedeznék a törlesztőrészlet egy részét. A modell működhet, de több fontos korlátja van.

A bevállalható törlesztőrészlet meghatározásánál a bank nem fogja figyelembe venni a jövőbeni bérbeadást

- emelte ki a Bankmonitor elemzője.

Vagyis a hitelbírálat során a bank azt vizsgálja, hogy az igazolt jövedelem önmagában elegendő-e a törlesztéshez. Emellett a család erősen függővé válhat az ingatlanpiactól. Ha egyszerre két lakással rendelkeznek, akkor az árak csökkenése vagy a bérleti piac gyengülése is fokozottan érintheti őket.

Ha a lakásárak megállnak, esnek, akkor rájuk az duplán hathat a két lakás miatt. Ha pedig a bérleti piac áll meg, akkor a bevételi oldal válik bizonytalanná

- figyelmeztetett Argyelán József. A szakértő szerint ezért általánosságban nem érdemes a pótfedezet segítségével olyan magas hitelt felvenni, amelynél a család jövedelmének jelentős részét, különösen 40 százalék feletti hányadát, hiteltörlesztésre kell fordítani.

A pótfedezet tehát hasznos eszköz lehet azok számára, akik kevés önerővel rendelkeznek, de van másik, megfelelő értékű ingatlan a családban. Ugyanakkor a konstrukció nem csodaszer: a magasabb hitelterhelés és a pótfedezetként bevont ingatlan kockázata miatt csak alapos mérlegelés után érdemes élni vele.