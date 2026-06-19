Hivatalos a hőségriadó, brutális meleg tarolja le Magyarországot: ez nagyon kemény lesz

A hőségben nagyon fontos, hogy folyamatosan pótoljuk a folyadékot, emellett figyeljünk az állatokra, a gyerekekre és az idősekre is.

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére 2026. június 20-án, szombaton éjféltől június 23-án, kedden éjfélig. A hirtelen jött kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a megfelelő folyadékpótlás, a tűző nap kerülése, valamint a leginkább veszélyeztetett korosztályok védelme.

A nagy melegben a legfontosabb teendő a folyamatos folyadékpótlás: elsősorban víz vagy cukormentes italok fogyasztása javasolt, miközben érdemes kerülni az alkoholt, a kávét, a cukros üdítőket és a zsíros ételeket. A rosszullétek elkerülése érdekében délelőtt 11 és délután 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a nehéz fizikai munkát.

Az erős napsugárzás napszúrást, hőkimerülést vagy akár hőgutát is okozhat, amely fejfájással, szédüléssel, hányingerrel, lázzal és tudatzavarral járhat. Ilyen esetekben azonnal húzódjunk árnyékba, hűtsük le a testünket, fogyasszunk vizet, súlyos tünetek jelentkezésekor pedig haladéktalanul hívjunk mentőt. A szabadban javasolt világos, jól szellőző ruházatot és UV-szűrős napszemüveget viselni, valamint magas faktorszámú – gyermekek esetében legalább 30-as – napvédő krémet használni. Otthon a lakás elsötétítésével és a megfelelő időben végzett szellőztetéssel védekezhetünk a meleg ellen.

Strandoláskor soha ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, hanem mindig fokozatosan hűtsük le magunkat. Mivel az utcai szökőkutak vize nem alkalmas a frissítésre, a hűsöléshez inkább a párakapukat használjuk, vagy vizezzük be a csuklónkat és a tarkónkat.

A kánikula különösen megviselheti az időseket, a kisgyermekeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdőket. Fontos, hogy kiemelten figyeljünk rájuk, így érdemes naponta érdeklődni az egyedül élő idős rokonok, ismerősök hogyléte felől, és meggyőződni arról, hogy elegendő vizet isznak-e, illetve hűvös helyen tartózkodnak-e.

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Gyermeket, idős embert vagy háziállatot még néhány percre se hagyjunk a parkoló autóban, mivel a jármű utastere rendkívül gyorsan akár 70 Celsius-fokra is felmelegedhet, ami életveszélyes állapotot idézhet elő. Aki napon álló autóban magára hagyott embert vagy állatot lát, azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot.

Lényeges odafigyelni arra is, hogy több vármegyében tűzgyújtási tilalom lépett életbe, amely az erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére egyaránt kiterjed, így a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos tüzet gyújtani. A saját kertben ugyan megengedett a grillezés vagy a bográcsozás, de a tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A tilalommal érintett területek pontos listájáról a katasztrófavédelem honlapja nyújt részletes tájékoztatást.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.