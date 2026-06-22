Itt a lista: ezeken a klimatizált helyeken hűsölhet bárki Magyarországon a kánikulában

Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, úgyhogy a kormány közzétette közösségi hűsölőhelyeinek listáját.

Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, ezért országszerte klimatizált hűsölőhelyeket nyitottak meg a lakosság előtt.

A kormány és az állami szervek intézkedési terve alapján a katasztrófavédelem összegyűjtötte azokat a nyilvánosan elérhető helyszíneket, ahol bárki menedéket találhat a rendkívüli meleg elől.

A hűsölőhelyek listája itt érhető el!