Miközben a hőmérséklet hétfőn többfelé 35 fok közelébe emelkedik, a délutáni óráktól egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok.
Itt a lista: ezeken a klimatizált helyeken hűsölhet bárki Magyarországon a kánikulában
Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, úgyhogy a kormány közzétette közösségi hűsölőhelyeinek listáját.
Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, ezért országszerte klimatizált hűsölőhelyeket nyitottak meg a lakosság előtt.
A kormány és az állami szervek intézkedési terve alapján a katasztrófavédelem összegyűjtötte azokat a nyilvánosan elérhető helyszíneket, ahol bárki menedéket találhat a rendkívüli meleg elől.
Ráckevén, Szigetbecsén és Dömsödön az esetleges vízhiány elkerülése érdekében arra kéri a szolgáltató a lakosokat, hogy korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot.
Így néz ki kívülről, belülről a viszkis rabló, Ambrus Attila álomotthona: árulják az ingatlant, még medence is van a kertben
Ambrus Attila és felesége, Réka válik. Már közös házukat is árulják, amit most egy ingatlanos mutatott be kívülről, belülről a TikTok csatornáján.
Magyarországon a leghosszabb az átlagos éves áramszüneti időtartam az elemzett európai országok között.
A szakértők szerint a leghatékonyabb védekezés az, ha a napsugarakat még azelőtt kizárjuk a lakásból, hogy azok felmelegítenék a belső tereket.
Azt egyelőre nem közölték hivatalosan, mi okozta a balesetet, de a férfi életét nem lehetett megmenteni.
Békés, Nógrád és Szabolcs megyék a legolcsóbbak négyzetméterre vetítve az egyik ingatlanportálon, de természetesen az olló itt is nagyra nyílt már.
A tervezet szerint egy minimális alapmennyiség ingyenes lenne, az e feletti fogyasztásért pedig sávosan növekvő díjat kellene fizetni.
Nemcsak a nyugat-magyarországi települések utcáit, hanem a népszerű túraútvonalakat – köztük az Országos Kéktúra egyes szakaszait – is azbeszttartalmú kőzúzalékkal borították be.
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
Közkeletű tévedés, hogy a falusi csok minden községben elérhető és hogy városokra nem vonatkozik a kedvezmény.
A hőségben nagyon fontos, hogy folyamatosan pótoljuk a folyadékot, emellett figyeljünk az állatokra, a gyerekekre és az idősekre is.
Akár 35 fok is lehet ma a hőmérséklet, de ezt záporok és zivatarok megszakíthatják egy-két helyen.
Két és fél éve nem lehetett annyit alkudni a budapesti lakáspiacon, mint idén tavasszal.
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