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Otthon

Itt a lista: ezeken a klimatizált helyeken hűsölhet bárki Magyarországon a kánikulában

Pénzcentrum
2026. június 22. 08:58

Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, úgyhogy a kormány közzétette közösségi hűsölőhelyeinek listáját.

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Kedd éjfélig hőségriadó van érvényben Magyarországon, ezért országszerte klimatizált hűsölőhelyeket nyitottak meg a lakosság előtt.

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A kormány és az állami szervek intézkedési terve alapján a katasztrófavédelem összegyűjtötte azokat a nyilvánosan elérhető helyszíneket, ahol bárki menedéket találhat a rendkívüli meleg elől.

A hűsölőhelyek listája itt érhető el!
Címlapkép: Getty Images
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