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Ki ne dobd! Fontos infót rejt az MVM villanyszámla: ha most ilyen jel van rajta, téged is érint a változás
Az MVM egységesíti ügyfélkiszolgálási rendszereit, emiatt az ügyfelek az átállás alatt várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással szembesülnek majd, ez érinti a diktálást, mérőóra-bejelentést, vagy feltöltést is. Az MVM közleménye szerint az egységesítés után több változás is lesz az ügyintézési lehetőségekben. A friss MVM villanyszámla tartalmazza a tudnivalókat arról, hogy kiket érint az átállás és mikor, hogyan intézhetik az egyes ügyfelek ügyeiket az átállás időszakában és mire kell számítaniuk az átállás után.
"Az MVM ügyfelei gördülékeny kiszolgálása érdekében folyamatosan fejleszti rendszereit és egyszerűsíti háttérfolyamatait, hogy valamennyi ügyfele a lehető legkönnyebben tudja intézni ügyeit. Az egységes rendszernek köszönhetően nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket" - írja a közlemény. Ehhez azonban az MVM különböző rendszereit egységesíteni kell. Az egységesítés következtében a korábbi, konnektorral jelzett rendszerben lévő egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek is csatlakoznak 2026. július közepétől a többség által használt korszerű áramügyintézési környezethez.
Átfogó informatikai fejlesztést hajt végre az MVM Csoport 2026 nyarán annak érdekében, hogy ügyfelei számára még gördülékenyebb és átláthatóbb legyen a villamosenergia-szolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés - közölték. A fejlesztések eredményeként az ügyfelek áramfelhasználási helyei korszerű rendszerbe kerülnek át, amelyek hosszú távon egységesebb és hatékonyabb kiszolgálást biztosítanak.
Az átállás várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással jár.
Korlátozások, üzemszünetek az MVM villanyszámla jelzései szerint
Hogy melyik ügyfelekre milyen korlátozás vonatkozik az átállás alatt, és mikor, azt a villanyszámla jelzései, piktogramjai árulják el.
|Ügyfelek
|Korlátozott ügyintézés a telefonos és személyes ügyfélszolgálaton
|Üzemszünet az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban
|konnektorral jelzett villanyszámla az egyetemes szolgáltatásban
|június 30-a reggeltől július 10-e délutánig
|június 30-a délutántól július 13-a reggelig
|villanykapcsolóval jelzett villanyszámla az egyetemes szolgáltatásban
|július 6-a
|július 2-a estétől 7-e reggelig; és július 12-e reggeltől 13-a reggelig
|minden ügyfél MVM Démász ellátási területén (műszaki ügyek, okosmérők adatainak követése és fényképes leolvasás)
|előreláthatóan július közepéig
|előreláthatóan július közepéig
|minden ügyfél MVM Émász ellátási területén (műszaki ügyek és fényképes leolvasás)
|július 2-a estétől 7-e reggelig; és július 12-e reggeltől 13-a reggelig
Az MVM ezúton is kéri előre fizetős mérőt használó ügyfeleit, hogy gondoskodjanak időben mérőik feltöltéséről, mert a feltöltés lehetősége szünetel az alábbiak szerint:
- ha a számlán villanykapcsoló ábrája szerepelt, akkor 2026. július 3-a délután fél 5-től július 7-e reggel 7-ig (az MVM Next online ügyfélszolgálaton és appban július 2-a este 7-től tart a szünet);
- ha a számlán konnektor ábrája szerepelt, akkor 2026. június 27-e este 6-tól június 28-a éjfélig, továbbá június 29-e délután 6-tól július 13-a reggel 7-ig.
Az átállás miatti átmeneti ügyintézési korlátozás ugyan valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, de az átállást követő, hosszú távú változások csak azokra vonatkoznak, akiknek konnektor ábrája van a számláján, illetve azokra, akiknek az MVM Démász ellátási területén van a felhasználási helye.
Az ügyfelek, akiknek az átállás időszakában esedékes a fényképes mérőállás-bejelentés az MVM áramhálózati társaságainál, fokozottan ügyeljenek a határidők betartására, mivel rövidülhet a leolvasásra rendelkezésre álló idő - figyelmeztet az MVM.
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Az átállás az MVM Démász ellátási területét érinti leginkább, ezért az adott időszakban a hálózati ügyintézés átmenetileg korlátozott. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem érhetők el folyamatosan az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van rájuk, a korábbi időszakra vonatkozó értékeket még az átállás előtt mentse el.
A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezen ügyfelek is az mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat oldalon intézhetik ügyeiket.
Az MVM Next kiemeli, hogy a villamosenergia-ellátás az átállás ideje alatt is zavartalan marad, a meglévő szerződések – az új azonosító kivételével – nem változnak, továbbá a villamos energia ára sem módosul. A csoportos beszedési megbízások és az e-számlára vonatkozó beállítások szintén érvényben maradnak. Az átállás nem érinti a korábbi regisztrációt az MVM Next online ügyfélszolgálaton vagy mobilapplikációban, ezek továbbra is aktívak és érvényesek lesznek.
Mi változik? Megújul az MVM villanyszámla
- A fejlesztés egyik fontos eleme, hogy az érintett ügyfelek új azonosítót kapnak, amelyek az átállást követően az első, már megújult formátumú, konnektor megkülönböztető jelzés nélküli villanyszámlán jelennek meg.
- Emellett változik a diktálási időszak és a diktálásra használt telefonszám, valamint a bankszámlaszám is, ezért átutalással való fizetéskor mindig az aktuális számlán szereplő bankszámlaszám megadása szükséges.
- ontos változás még, hogy megszűnik a Díjneten keresztüli e-számla-fogadás lehetősége, ugyanakkor az online ügyfélszolgálaton és az MVM Next appban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés.
Az MVM arra kéri ügyfeleit, hogy lehetőség szerint az átállási időszakon kívül intézzék ügyeiket, azaz június 30-a előtt vagy július közepe után. Az átállás gördülékeny lebonyolítása érdekében az MVM Next minden érintett ügyfelének részletes tájékoztatást küld. További információ itt található.
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