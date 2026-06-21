Brutális áramkimaradások jöhetnek Magyarországon: a hőség a ludas, erre kell készülni

Magyarországon a leghosszabb az átlagos éves áramszüneti időtartam az elemzett európai országok között, míg Görögországban a legnagyobb a hőség okozta áramkereslet-növekedés.

Ahogy Európában egyre több figyelem irányul az El Niño lehetséges hatásaira, új adatok mutatják meg, mely országokban nő meg leginkább az áramkereslet szélsőséges hőség idején, és hol jelentik már most is a legnagyobb terhet az áramszünetek a háztartások számára.

A Compare the Market két elemzése azt vizsgálta, hogyan hatnak a szélsőséges hőmérsékletek az áramkeresletre, valamint mekkora becsült gazdasági költséget jelentenek az áramszünetek a háztartásoknak egyes országokban.

Az eredmények szerint Magyarországon a leghosszabb az átlagos éves áramszüneti időtartam az elemzett európai országok között: a háztartások évente átlagosan 2,92 órát maradnak áram nélkül.

Ez háztartásonként évente körülbelül 25,43 eurós becsült gazdasági hatást jelent. Országos szinten, 3 753 000 magyar háztartással számolva, az áramszünetek becsült éves hatása megközelíti a 95,4 millió eurót.

A teljes, 33 OECD-országot tartalmazó rangsorban Magyarország a harmadik legmagasabb átlagos áramszüneti időtartamot mutatja, Kolumbia és Chile után.

Magyarország vezeti az európai áramszüneti rangsort

A Compare the Market áramszüneti elemzése a rendelkezésre álló legfrissebb öt év átlagos adatait használta, és azt mérte, hogy az ügyfelek évente átlagosan hány órát maradnak áram nélkül. Az elemzett európai országok közül Magyarországon volt a leghosszabb az átlagos éves áramszüneti időtartam, 2,92 órával.

Ezt Szlovénia követi 2,16 órával, majd Görögország 1,63 órával. Magyarország átlagos áramszüneti időtartama körülbelül 35%-kal magasabb, mint Szlovéniáé, és közel 80%-kal magasabb, mint Görögországé.

A magyar háztartásonkénti becsült költség is a legmagasabb az elemzett európai országok között, évi 25,43 euróval.

Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság teljes háztartási költsége is kiemelkedő

A nagyobb népességű országokban a teljes háztartási költség akkor is magas lehet, ha az átlagos kiesési idő rövidebb.

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Olaszországban az áramszünetek becsült éves háztartási költsége megközelíti a 154,7 millió eurót, ami a kiemelt európai országok között a legmagasabb érték. Lengyelország követi 152,1 millió euróval, míg Magyarország 95,4 millió eurós becsült éves költséggel szintén az egyik legmagasabb összesített értéket mutatja Európában.

Görögországban a legnagyobb a hőség okozta áramkereslet-növekedés

A Compare the Market második elemzése 85 ország adatait vizsgálta, amelyek a világ áramfogyasztásának körülbelül 90%-át fedik le. A hőségre vonatkozó rangsorban azt hasonlították össze, hogyan változik az áramkereslet az adott ország legmelegebb 10%-nyi hónapjában a normál hőmérsékletű hónapokhoz képest.

Görögország az első helyen végzett világszinten, mivel az áramkereslet 38,62%-kal nő szélsőséges hőség idején. Ez havonta fejenként további 143,08 kWh áramfogyasztást jelent a legmelegebb hónapokban. Montenegró a második helyen áll 22,49%-os növekedéssel, Törökország pedig harmadik 21,91%-kal.

A legnagyobb hőség okozta keresletnövekedést mutató országok között több európai ország is szerepel, köztük Horvátország, Olaszország és Spanyolország.

Miért relevánsak ezek az adatok az El Niño kapcsán?

Az El Niño hatással lehet a globális időjárási mintázatokra, míg a forróbb és szárazabb időszakok nyomást gyakorolhatnak az energiarendszerekre. Európában ez két módon is fontos lehet:

Egyrészt a magasabb hőmérsékletek növelhetik az áramkeresletet, mivel a háztartások és vállalkozások többet használják a hűtést és a légkondicionálást.

Másrészt az aszály és az alacsony vízállás befolyásolhatja az energiatermelést, többek között a vízenergia-termelést és az erőművek hűtővíz-ellátását.

Az adatok megmutatják, hol nő leginkább az áramkereslet szélsőséges hőség idején, és hol jelentenek már most is mérhető költséget az áramszünetek a háztartásoknak.

Az eredmények nem azt jelzik, hogy az El Niño közvetlenül áramszüneteket okozna Magyarországon vagy bármely más európai országban. Ehelyett adatvezérelt képet adnak arról, mely országok kitettebbek a hőséggel összefüggő keresleti nyomásnak és a már meglévő áramszüneti költségeknek.