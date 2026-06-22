Nem várt krízis fenyeget több magyar települést: bármikor kiapadhatnak a csapok a hőség miatt

A megnövekedett fogyasztás miatt a vízellátó rendszer elérte teljesítőképessége határát, ezért a szolgáltató arra kéri Ráckeve, Szigetbecse és Dömsöd lakosait, hogy az esetleges vízhiány elkerülése érdekében korlátozzák a nem létfontosságú vízhasználatot - közölte a 444.hu.

A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (DAKÖV) közleménye szerint a korábbi évek nyári tapasztalatai alapján június 20-tól rendszerint megugrik a vízfogyasztás az érintett településeken. Bár a szolgáltató maximális kapacitással üzemelteti berendezéseit, a felmelegedés hatására hirtelen megnövekedett igények miatt a hálózat terheltsége már most elérte a felső határát.

A vállalat figyelmeztetése szerint a fogyasztás további növekedése vagy egy esetleges váratlan műszaki hiba kritikus üzemállapotot idézhet elő a hálózatban. Ez a gyakorlatban helyenként nyomáscsökkenést vagy akár átmeneti vízhiányt is okozhat.

A hatósági korlátozások és a szolgáltatási kimaradások megelőzése érdekében a vízmű a lakosság együttműködését kéri. Arra szólítják fel a fogyasztókat, hogy kerüljék az ivóvíz pazarlását, így ne töltsenek fel kerti medencéket, és mellőzzék a gépjárműmosást. Emellett kérik a kertek öntözésére használt vízmennyiség mérséklését, valamint azt, hogy az utakat és a járdákat se locsolják ivóvízzel.