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Motion blurred shot of a young man exploring the city streets on an electric scooter.
Otthon

Megdöbbentő tűz pusztított egy magyar családi házban: nem is volt töltőn a népszerű eszköz, mégis lángra kapott

MTI
2026. június 18. 14:33

Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásári családi házban, a tűz a jármű körül lévő bútorokra is átterjedt - közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a Facebook-oldalán.

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A város hivatásos tűzoltói rövid idő alatt eloltották a lángokat. A jármű vélhetően a zárlatos akkumulátora miatt kapott lángra, a tűz keletkezésekor a roller nem volt töltőre csatlakoztatva.

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A katasztrófavédelem azt javasolta, hogy ha töltés közben túlmelegedik a vezeték vagy a roller, azonnal ki kell húzni a csatlakozót; nem szabad sérült vezetéket vagy csatlakozót használni a töltéshez, s a hosszabbítót nem szabad feltekerni.

A járművet nem szabad szétszerelni házilag, a javítást szakemberre kell bízni; ha víz, ütés vagy sérülés éri, három-négy napra "karanténba" kell helyezni, ha lehet, akkor a szabadban, ahol ha kigyullad, nem veszélyeztet más tárgyakat - írták.

Hangsúlyozták, hogy az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat; ha sikerül eloltani a tüzet, akkor egy kád vízbe vagy egy lavórba kell tenni a járművet, hogy ne gyulladjon ki ismét. Nagyon fontosnak nevezték, hogy akkor is hívni kell a tűzoltókat, ha sikerül eloltani a kigyulladt rollert.
Címlapkép: Getty Images
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