Így néz ki kívülről, belülről a viszkis rabló, Ambrus Attila álomotthona: árulják az ingatlant, még medence is van a kertben

Ambrus Attila és felesége, Réka válik. Már közös házukat is árulják, amit most egy ingatlanos mutatott be kívülről, belülről a TikTok csatornáján.

Tizennégy évnyi együttélés és két közös gyermek után válik Ambrus Attila és nála húsz évvel fiatalabb felesége, Réka. A házaspár már külön is költözött, búbánatvölgyi közös családi házukat pedig eladásra kínálják.

Az ingatlan most egy TikTok-videóban is feltűnt, amelyben egy ingatlanos részletesen bemutatja az érdeklődőknek a korábbi közös otthont.

A 120 négyzetméteres ház hirdetése korábban az egyik legnagyobb ingatlanportálon jelent meg, amelyet Réka a saját közösségi oldalán is megosztott. A TikTokon közzétett bemutatóval most már a ház belső terei és kialakítása is közelebbről láthatóvá vált. A különválás okairól a felek továbbra sem nyilatkoztak.

A Viszkisként ismertté vált, ma már keramikusként dolgozó Ambrus Attila és Réka 2012-ben ismerkedtek meg, kapcsolatukat pedig 2015-ben egy ősmagyar sámánszertartás és vérszerződés keretében pecsételték meg. Házasságukból két gyermek született, Anna 2019-ben, Magor pedig 2021-ben.

A szakítás a környezetüket is váratlanul érhette, mivel sokáig összetartó párként éltek a köztudatban. Réka időközben visszaköltözött Bajára, a közös otthon eladásával pedig a különválásuk egyik legfontosabb gyakorlati lépése is megkezdődött.

Ambrus Attila egyébként nagy lottós

A Pénzcentrumon nemrég számoltunk be arról, hogy az egykori viszkis rabló nagy lottós. Hetente 10-15 ezer forintot költ lottóra, és nemrég komoly nyereménnyel lett gazdagabb.

Történt ugyanis, hogy néhány hete, amikor 6 milliárd forint körül járt az Ötöslottó főnyereménye, Ambrusnak 2 darab 4 találatosa is lett ugyanazon a sorsoláson, ami több mint 3 millió forintot hozott neki a konyhára.