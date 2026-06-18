ATM-eket robbantó nehézfiút fogtak a TEK-esek Budapesten: elég durva bűnlajstroma van, hamarosan kiadják

A többszörösen büntetett előéletű elkövető a májusi robbantások után menekült Magyarországra, jelenleg őrizetben van, és már megkezdődtek az egyeztetések a kiadatásáról - közölte a 24.hu.

Budapesten fogták el a Terrorelhárítási Központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogatóparancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát.

Az elfogást a Terrorelhárítási Központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában ütöttek rajta.

A rendőrök a férfi rejtekhelyén tartott házkutatás során számos, a bűncselekmények elkövetéséhez köthető tárgyi bizonyítékot foglaltak le. A nyomozók többek között maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, golyóálló mellényt, kesztyűket és egy gumilövedékes fegyvert is találtak, emellett a robbanószerkezetek működtetéséhez szükséges felszerelések, például időzítők, rádiós távirányítók és gyutacsok is előkerültek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a szlovák állampolgár ellen, akit az európai elfogatóparancsnak megfelelően őrizetbe vettek. Mivel a férfi Magyarország területén nem követett el robbantásos bűncselekményt, a hazai hatóságok megkezdték az egyeztetést a külföldi társszervekkel a kiadatási eljárás lebonyolításáról.