Az újonnan kinevezett országos rendőrfőkapitány, Mecser Tamás parlamenti meghallgatásán megerősítette a Terrorelhárítási Központ rendőrségbe történő beolvasztását.
ATM-eket robbantó nehézfiút fogtak a TEK-esek Budapesten: elég durva bűnlajstroma van, hamarosan kiadják
A többszörösen büntetett előéletű elkövető a májusi robbantások után menekült Magyarországra, jelenleg őrizetben van, és már megkezdődtek az egyeztetések a kiadatásáról - közölte a 24.hu.
Budapesten fogták el a Terrorelhárítási Központ munkatársai azt a 28 éves szlovák férfit, aki a gyanú szerint több bankjegykiadó automatát is felrobbantott hazájában. A szlovák és cseh hatóságok jelzései alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársaival közösen derítették fel az európai elfogatóparancs alapján körözött férfi tartózkodási helyét. A gyanúsított a hazájában elkövetett májusi bűncselekmények után autóval menekült Budapestre, ahol egy fővárosi ingatlanban húzta meg magát.
Az elfogást a Terrorelhárítási Központ egységei hajtották végre június 12-én, amikor a fegyveres rablásokért és más súlyos bűncselekményekért korábban már többször elítélt férfin egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában ütöttek rajta.
A rendőrök a férfi rejtekhelyén tartott házkutatás során számos, a bűncselekmények elkövetéséhez köthető tárgyi bizonyítékot foglaltak le. A nyomozók többek között maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, golyóálló mellényt, kesztyűket és egy gumilövedékes fegyvert is találtak, emellett a robbanószerkezetek működtetéséhez szükséges felszerelések, például időzítők, rádiós távirányítók és gyutacsok is előkerültek.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást a szlovák állampolgár ellen, akit az európai elfogatóparancsnak megfelelően őrizetbe vettek. Mivel a férfi Magyarország területén nem követett el robbantásos bűncselekményt, a hazai hatóságok megkezdték az egyeztetést a külföldi társszervekkel a kiadatási eljárás lebonyolításáról.
2026-ban is működik a legális hiteltrükk: 0 önerővel is lakáshoz lehet jutni, de borzasztó veszélyes
A magas lakásárak miatt sok vásárlónak az önerő előteremtése jelenti a legnagyobb akadályt. Erre kínálhat megoldást a pótfedezet bevonása, amellyel akár a teljes vételár is...
Megdöbbentő változás a lakáspiacon: milliókkal olcsóbban vásárolhatnak az élelmes vevők ezekben a népszerű kerületekben
Visszaesett a kereslet a IV. és XV. kerületben, de egy árhatár alatt hirtelen elfogynak az eladók.
Ennyit arról, hogy sosem voltak ennyire drágák a lakások Budapesten: lehet panaszkodni, de a számok mást mutatnak
Nem olcsók a lakások a fővárosban, de a bérekhez viszonyított történelmi összehasonlítás szerint a jelenlegi helyzet nem számít példátlanul kedvezőtlennek. Mutatjuk!
A fővárosi ingatlanforgalom stagnálása mellett a megyei jogú városok piacának dinamizmusa különösen figyelemre méltó.
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant
Sokan attól tartanak, hogy egy új lakópark vagy irodaház építése rontja a környék élhetőségét és lenyomja a lakásárakat.
Döbbenetes fordulat a magyar lakáspiacon: rendkívüli időszak jön, most kell lépnie a vásárláson gondolkodóknak
Májusban Budapesten mérséklődött a vevők alkupozíciója, de ez még nem azt jelenti, hogy az eladók diktálnának.
A legmagasabb minősítést kapta az európai fürdőhelyek túlnyomó részén a vízminőség.
Már borítékolható a brutál lakásdrágulás Magyarországon? Rossz világ jöhet, ha nem lép időben a kormány
Bizonytalanságot okoz az új lakások áfájának jövője, akár tízmillió forinttal is drágulhatnak.
Újabb lomtalanítás dátum derült ki: ez a budapesti kerület a nyáron már nem, csak szeptemberben kerül sorra
A 12. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Kipukkadni látszik az Otthon Start lufi: fordulat közeleg az ingatlanpiacon, ez minden vásárlónak fontos infó
2025-ben országosan egyaránt közel húsz százalékos forgalom- és árnövekedést mértek a lakóingatlanok piacán.
Óriási fordulat az ingatlanpiacon: milliókat engednek el a hirdetők a lakások áraiból, csak vegye már meg valaki őket - most érdemes lecsapni?
A fővárosi folyamatokat egy új mutató, az árazási korrekciós index követi nyomon.
Csilla éveken át spórolt, hogy saját otthona lehessen, ám a XIII. kerületi lakás megvásárlása után kiderült: hiába fizetett ki 33 millió forintot.
Májusban kissé élénkült a kereslet az ingatlanpiacon a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat.
Évek óta nem történt olyan a lakáspiacon, mint idén májusban, amikor a hirdetési átlagárak nominálisan is csökkenni kezdtek.
Drámai a helyzet a Velencei-tónál, mégsem menekülnek a vevők: döbbenetes, mennyibe kerülnek itt az ingatlanok
Elkeserítő hírek érkeznek a Velencei-tó vízállásáról, egyelőre az új kormányra vár a feladat, hogy megoldja a tó vízpótlását.
Akár két-háromszorosára is nőhet egy pincehelyiség értéke, ha élményalapú, engedélyezett üzletté alakítják.
Májusban országosan nem változtak a lakbérek az előző hónaphoz képest, Budapesten pedig 0,2 százalékkal csökkentek a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adatai szerint.
Hivatalos, feloldják az országos tiltást: egyelőre ennyi volt a bírságidőszak, de bármikor újraindulhat
Péntektől Budapesten és további tíz vármegyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat, hat vármegyében azonban a korlátozás továbbra is érvényben marad
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.