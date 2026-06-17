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kikötő, Siófok város üdülőövezet, Balaton, Magyarország, Európa
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Durva, ami a Balatonnál történik: egyre kevesebb új lakás épül, mégis elszálltak az árak

Pénzcentrum
2026. június 17. 20:05

Tovább drágulnak az új építésű lakások a Balaton körül, miközben egyre kevesebb fejlesztés indul. Jelenleg 75 projektben mintegy 3100 lakás épül a tóparti településeken, az átlagos kínálati négyzetméterár pedig már elérte a 2 millió forintot. A kisebb balatoni települések árai is felzárkóztak a népszerű üdülővárosokéhoz.

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Közelednek egymáshoz a balatoni új építésű lakások árai: míg néhány évvel ezelőtt jelentős különbségek voltak a tóparti üdülőhelyek ingatlanpiacán, mára a kisebb települések is felzárkóztak. Az Otthon Centrum adatai szerint a legkedveltebb lokációkban az új lakások négyzetméterára már eléri a 2,5 millió forintot.

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Bár a korábbinál kevesebb új társasházi projekt épül a Balaton körül, az árak továbbra is emelkednek. Az Otthon Centrum projektfelmérése szerint jelenleg 75 lakóprojektben mintegy 3100 új lakás épül a tóparti településeken, amelyeknek nagyjából a fele még nem kelt el. Mindeközben az átlagos kínálati négyzetméterár elérte a 2 millió forintot.

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A számok ugyanakkor egyértelműen a fejlesztői aktivitás lassulását mutatják. Az előző negyedévhez képest 5,1 százalékkal csökkent a futó projektek, míg 7,8 százalékkal az épülő lakások száma. Ezzel párhuzamosan az átlagos kínálati négyzetméterár 1,8 százalékkal emelkedett.

„A balatoni új építésű lakáspiac továbbra is stabil, ugyanakkor jól látható, hogy a fejlesztők óvatosabban indítanak új beruházásokat. A kínálat fokozatos szűkülése mellett az árak emelkedése folytatódik, ami részben a vízparti fejlesztések korlátozott lehetőségeivel magyarázható” – értékelte a piaci folyamatokat Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

A második negyedévben hat új projekt jelent meg a Balaton térségében, összesen 219 lakással, ami megegyezik az előző negyedéves adattal. A legnagyobb fejlesztési központ továbbra is Siófok, ahol jelenleg 18 projektben 709 lakás kivitelezése zajlik. Ez a teljes balatoni új építésű kínálat közel egynegyedét teszi ki. A déli part legnagyobb városában az új lakások átlagos négyzetméterára 1,925 millió forint, ami negyedéves összevetésben 1 százalékos csökkenést jelent, miközben a siófoki árszint 3,9 százalékkal marad el a balatoni átlagtól. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy a város kínálatában a közvetlen vízparti fejlesztések mellett a vízparttól távolabb fekvő, kedvezőbb árú projektek is megjelennek. Siófokot Balatonfüred követi a rangsorban, ahol jelenleg tíz projektben összesen 400 lakás épül. A városban az átlagos kínálati négyzetméterár 2,03 millió forint, ami gyakorlatilag megegyezik a balatoni átlaggal.

Az épülő lakások számát tekintve még Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonszemes és Keszthely emelkedik ki a tó körüli települések közül. Ezekben a városokban megközelítőleg 300 lakás fejlesztése zajlik.

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A települések közötti árkülönbségek ugyanakkor fokozatosan mérséklődnek. Míg a legkedvezőbb árszint Fonyódot jellemzi, ahol átlagosan 1,5 millió forintért kínálják az új lakások négyzetméterét, addig a legdrágábbnak számító Balatonakarattyán már 2,5 millió forintot kérnek el egy négyzetméterért. „A kisebb balatoni települések felzárkózása egyértelmű tendencia. Az új projektek jelentős része közvetlenül vagy közel a vízparthoz épül, ami egyre inkább kiegyenlíti az árkülönbségeket a nagyobb üdülővárosok és a kisebb települések között” – adott magyarázatot a folyamatokra Soóki-Tóth Gábor.

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A felmérés szerint továbbra is érzékelhető különbség mutatkozik a Balaton keleti és nyugati medencéjének lakáspiacán. A Budapesthez közelebb eső keleti térségben az átlagos kínálati négyzetméterár meghaladja a 2 millió forintot, míg a fővárostól távolabbi nyugati medencében ennél valamivel alacsonyabb árszint a jellemző. A végső árat azonban jelentősen befolyásolja az ingatlan vízparttól való távolsága, valamint az adott fejlesztés műszaki tartalma és szolgáltatási színvonala - jegyezte meg a szakember.

A balatoni új építésű lakáspiac tehát továbbra is az ország egyik legdrágább ingatlanszegmense maradt. A kínálat ugyan lassan szűkül, de az árak emelkedése azt jelzi, hogy a tóparti ingatlanok iránti kereslet továbbra sem veszített vonzerejéből.
Címlapkép: Getty Images
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