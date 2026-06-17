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Otthon

Megdöbbentő változás a lakáspiacon: milliókkal olcsóbban vásárolhatnak az élelmes vevők ezekben a népszerű kerületekben

Pénzcentrum
2026. június 17. 19:16

Érezhetően megtorpant az év elején a IV. és XV. kerület ingatlanpiaca, ahol a magas árak és a választások előtti bizonytalanság egyszerre hűtötték le a keresletet. A vevők óvatosabbá váltak, miközben a kínálat tovább bővült a hirdetési oldalakon. A szakértők szerint egyértelmű árhatár rajzolódott ki a piacon, amely meghatározza, mi kel el gyorsabban. Ez jelenleg körülbelül az 1,2 millió forintos négyzetméterár.

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Az év első hónapjai érezhető lassulást hoztak a IV. és XV. kerület ingatlanpiacán is. A választások előtti bizonytalanság, a megugró árak és a vevők óvatossága egyszerre fogta vissza a keresletet, miközben a kínálat egyre inkább bővült. A szakértő szerint azok tudnak most könnyebben értékesíteni, akik 1,2 milliós négyzetméterár alatt kínálják eladó ingatlanukat.

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Az idei év első néhány hónapja jelentős visszaesést hozott az ingatlanpiaci forgalomban az előző évhez képest – jelezte Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője. Ennek egyik oka a választások előtti bizonytalanság, a másik oka pedig a magasra emelkedő ingatlanárak. Utóbbi miatt már az Otthon Start-hitelre vásárlók száma is csökkent, pedig maga a támogatott hitel okozta az árak nagyarányú emelkedését – mutatott rá a szakértő.

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A kínálat ugyanakkor bőséges, a nagyobb hirdetési oldalakon 2–3 ezer hirdetéssel találkozhatnak azok az érdeklődők, akik a IV. vagy XV. kerületeket szemelték ki maguknak vásárlási célpontként. Ők most minden típusból számtalan alternatívát találhatnak, ugyanakkor a kereslet a két kerület esetében megáll az 1,2 millió forintos négyzetméterárnál – hívta fel a figyelmet Balla Frigyes. Így főleg azok a tulajdonosok reménykedhetnek viszonylag gyors értékesítésben, akik ezen az áron, vagy ennél olcsóbban kínálják eladó ingatlanaikat a piacon.

A szakértő úgy látja, hogy a tavaly novemberi szintekhez képest 5–7 százalékkal csökkentek az árak is, melyeket azonban néhány hónapja már a stagnálás jellemez. Ami a tipikus ingatlanárakat illeti, a lakáskínálat alja a felújítandó, konvektoros, osztatlan közös tulajdonú házrészek 800–900 ezer forintos négyzetméterárnál található, míg az újszerű vagy felújított, albetétesített ingatlanok ára akár az 1,5–2 millió forintos négyzetméterárat is elérheti.

A családi házak esetében is hasonló mértékű szórás figyelhető meg, de ezeknél 700 ezer forint alatti négyzetméterárak is megjelennek, a kínálat teteje pedig 1,5 millió forintnál található, és ennél magasabbra nem is igen mozdul.

Az alku mértéke egyértelmű növekedést mutatott az elmúlt hónapokban, az átlagos alkumérték is elérte már az 5–10 százalékot.

A legkeresettebb ingatlanok továbbra is az 1,5–2 szobás, erkélyes lakások, de nagyon fontos tényező a vevők számára az ingatlan állapota, illetve fenntartási költsége. Az irodánál azt tapasztalják, hogy a vevők számára sok esetben kizáró ok a felújítandó állapot, mivel vagy nem tudják, vagy nem akarják elfogadni a felújítással járó – bizonyos esetekben akár tervezhetetlen – költségeket és az ezzel járó kényelmetlenségeket.

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Az állapot mellett továbbra is a legfontosabb szempont a lokáció, a jó közlekedés, illetve előnyben részesítik az érdeklődők a csendesebb, parkra néző ingatlanokat a zajosabb területekkel szemben.

Habár az Otthon Start hitelre vásárlók száma csökkent az utóbbi néhány hónapban, még mindig jelentős az arányuk a vevők körében. Jelen vannak a készpénzes vásárlók is, akik azonban jellemzően 60 millió forintig keresnek ingatlanokat. Balla Frigyes azt is megemlítette, hogy a korábbinál élénkebb érdeklődést tapasztaltak az ingatlanközvetítők az év elején a támogatott hitelekkel nem érintett, 100 millió forintnál drágább lakások és 150 millió forintnál drágább családi házak piacán is.

Aki hitelre vásárol, az általában 40–50 millió forintos hitelösszeggel vág bele a vásárlásba – tette hozzá a szakértő, aki szerint a befektetők száma a korábbi években megszokotthoz képest visszaesett, mivel a bérbeadás jövedelmezősége csökkent. Ennek elsődleges oka, hogy jelenleg akár az állampapírokból is jobb hozamra lehet számítani, mint az ingatlanbefektetéseknél. A bérleti díjakat illetően a legnépszerűbb, 1,5–2 szobás lakásoknál 180–220 ezer forintos havi összeggel lehet kalkulálni.

Az újépítésűek kapcsán elmondta, hogy itt azok a beruházók kerültek előnybe, akik 1,5 millió forint alá tudják csökkenteni a négyzetméteráraikat. Ugyanakkor azt is lehet érzékelni, hogy az országgyűlési választás eredménye az Otthon Start-feltételeinek megfelelő újépítésű ingatlanok vásárlói körében is bizonytalanságot eredményezett. A vevők egyelőre nem tudják, hogy milyen változásokra számíthatnak az állami támogatásoknál.

Ennek ellenére az elkövetkező hónapokat illetően pozitívabb lett a kép, hiszen az új kormány megalakulásával javultak Magyarország gazdasági kilátásai, ez pedig az ingatlanpiac számára is kedvező irányú változásokat hozhat – tette hozzá a Balla Ingatlan szakértője.
Címlapkép: Getty Images
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