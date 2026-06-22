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Ilyen tényleg nincs: doppingeltiltásból tért vissza az atléta, azonnal lebukott megint
Nyolc éves eltiltása után egy április nyílt versenyen tért vissza az olasz atléta - csakhogy szinte azonnal lebukott, immár harmadszor is.
Harmadszor is pozitív lett a doppingtesztje Alex Schwazer olimpiai bajnok olasz gyaloglónak: a 41 éves sportoló nyolcéves eltiltását követően idén áprilisban győzelemmel tért vissza, a legfrissebb vizsgálatok azonban ismét tiltott szer használatát mutatták ki nála.
A 2008-as pekingi olimpián 50 kilométeres távon aranyérmes atléta április 26-án a nyílt német gyaloglóbajnokságon állt rajthoz, ahol 3:01:55-ös idővel az első helyen végzett. A német doppingellenes ügynökség hétfői bejelentése szerint azonban a mintájában eritropoetin (EPO) nyomaira bukkantak, emiatt újabb eljárás indul ellene.
A gyalogló pályafutását végigkísérték a hasonló botrányok. Először a 2012-es londoni ötkarikás játékok előtt bukott le szintén EPO-val, amit akkor be is vallott. Tettéért 45 hónapos eltiltást és nyolc hónap felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki rá, míg akkori élettársát, a világbajnok műkorcsolyázó Carolina Kostnert bűnpártolás miatt 16 hónapra tiltották el.
Első visszatérése után, 2016-ban ismét pozitív mintát produkált. Bár az anabolikus szteroidok használatát ekkor már tagadta, fellebbezését elutasították, így újabb, ezúttal nyolcéves eltiltást kapott. Ennek letöltése után az idei áprilisi, németországi verseny volt az első komoly megmérettetése, ám az újabb doppingvétség miatt ez a visszatérés vélhetően a pályafutása végét is jelenti.
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