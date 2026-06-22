Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?

Az ékszerek jóval többet jelentenek egyszerű divatkiegészítőknél. Egyesek számára értékőrző befektetések, másoknak érzelmi jelentőséggel bíró tárgyak, míg sokan státuszszimbólumként tekintenek rájuk. Nem véletlen, hogy a globális ékszerpiac az elmúlt években hatalmasra nőtt. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt vizsgáljuk meg, mely országok mozgatják ezt az óriási üzletet, de megnézzük azt is, hogyan teljesít a magyar piac.

A világ ékszerpiacának becsült értéke ma már eléri a 388,9 milliárd dollárt. Ez forintra átszámítva nagyjából 140 ezer milliárd forintot, vagyis olyan összeget jelent, amely sok ország éves gazdasági teljesítményével vetekszik. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a piacot három ország uralja. Az első helyen Kína áll, ahol az éves ékszerpiaci bevétel megközelíti a 120 milliárd dollárt, ami önmagában nagyobb, mint számos ország teljes ékszerpiaca együttvéve. A második helyet India foglalja el, ahol az ékszerek kulturális és vallási szerepe is rendkívül fontos, különösen az aranyékszerek esetében, amelyek hagyományosan az esküvők és családi ünnepek meghatározó elemei. Eközben a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az Egyesült Államok került, ahol a piacot elsősorban a luxusmárkák és a prémium kategóriás termékek iránti kereslet hajtja.

A CHART by Pénzcentrum friss epizódjának tanulságai alapján az ékszerpiac egyik legfontosabb mozgatórugója továbbra is az arany. A World Gold Council adatai szerint a legnagyobb aranyékszer-keresletet India produkálta, ahol egyetlen év alatt több mint 430 tonna aranyat vásároltak ékszerkészítési célokra. Kína több mint 360 tonnával követte, míg az Egyesült Államok meghaladta a 117 tonnát.

Eközben a hazai ékszerpiac az elmúlt években kifejezetten stabil növekedést mutatott. Az importadatok szerint 2020 és 2022 között látványos bővülés zajlott: az import értéke mintegy 34 millió dollárról közel 50 millió dollárra emelkedett. A lendület ezt követően mérséklődött, de a keresletet több tényező is támogatja. Leginkább az, hogy a növekvő jövedelmek mellett egyre többen keresik az egyedi, kézműves ékszereket, amelyek személyesebb alternatívát kínálnak a tömegtermékekkel szemben