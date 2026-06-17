Ennyit arról, hogy sosem voltak ennyire drágák a lakások Budapesten: lehet panaszkodni, de a számok mást mutatnak

Bár a közbeszédben gyakran elhangzik, hogy a budapesti lakások soha nem voltak ennyire megfizethetetlenek, a bérekhez viszonyított történelmi összevetés árnyaltabb képet mutat. A jelenlegi árszint magasnak számít, de a rendszerváltás utáni időszakban volt már ennél jóval kedvezőtlenebb helyzet is: a lakások relatív drágasága a kilencvenes évek elején érte el csúcspontját.

A lakáspiaci beszélgetések visszatérő eleme, hogy az ingatlanárak elszakadtak a valóságtól, és egy átlagos keresetből szinte lehetetlen saját otthonhoz jutni. A budapesti árak valóban történelmi magasságok közelében járnak: egy átlagos használt lakás ára már 90 millió forint körül alakul, az új építésűeké pedig meghaladja a 100 millió forintot.

A lakások megfizethetőségét azonban nemcsak nominális árakon, hanem a jövedelmekhez viszonyítva is érdemes vizsgálni. A Vakmajom Facebook-bejegyzésében arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a mai árszint magas, a rendszerváltás utáni évtizedekben akadt olyan időszak, amikor a lakásvásárlás a bérekhez mérten még nagyobb terhet jelentett.

A rendszerváltás utáni csúcsot nem érte el a mostani drágaság

A poszt szerint a 2025-ös jelentős áremelkedést követően a budapesti lakáspiac ma a stagnálás jeleit mutatja. A fővárosban a használt lakások átlagos négyzetméterára jelenleg eléri az 1,5 millió forintot, 50 millió forint alatt egyre nehezebb ingatlant találni - írják. A bejegyzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzet történelmi összehasonlításban nem számít példátlanul drágának.

Az a különlegesség, hogy a rendszerváltás utáni drágasági csúcsot, amikor iszonyú lakáshiány volt, meg sem sikerült közelíteniű

- emelik ki a bejegyzésben.

A poszt szerint a kilencvenes évek elején, amikor a nettó átlagkereset körülbelül 10 ezer forint volt, a budapesti lakások átlagos négyzetméterára már 44 ezer forintot tett ki. Ez azt jelentette, hogy egyetlen négyzetméter megvásárlásához több mint négyhavi átlagfizetésre volt szükség. A poszthoz grafikont is mellékeltek, amely jól mutatja, hogy nincs oka panaszra a mostani lakásvásárlóknak:

Két időszakban váltak igazán olcsóvá a lakások

Az elemzés szerint a rendszerváltás óta mindössze két olyan időszak volt, amikor a lakások a bérekhez viszonyítva rendkívül olcsónak számítottak. Az első ilyen periódus 1995 és 1997 között alakult ki, amikor a lakásprivatizációt követően jelentős mennyiségű ingatlan került a piacra. A második 2013–2014-ben következett be, a devizahiteles válságot követő kényszerértékesítések és megnövekedett kínálat hatására. A poszt szerint a relatív olcsóság kialakulásának közös feltétele minden esetben a kínálati sokk volt.

A bérekkel együtt mozognak az árak

A bejegyzés egyik fő megállapítása, hogy hosszabb távon a lakásárak és a bérek jellemzően együtt mozognak. A szerző szerint továbbra is érvényesnek tűnik az a régi ökölszabály, amely alapján az számít olcsó piacnak, ahol egy négyzetméter ára egy-két havi átlagbérnek felel meg, míg a három-négy havi keresetnek megfelelő négyzetméterár már drága piacot jelez.

A jelenlegi budapesti helyzetet ennek alapján inkább a drágább kategóriába sorolja, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a bérekhez viszonyított történelmi összehasonlítás szerint a jelenlegi helyzet nem számít példátlanul kedvezőtlennek.