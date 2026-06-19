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Otthon

Szörnyű tragédia a szegedi BYD-gyár építkezésen: megint meghalt egy munkás

Pénzcentrum
2026. június 19. 15:43

Azt egyelőre nem közölték hivatalosan, mi okozta a balesetet, de a férfi életét nem lehetett megmenteni.

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Életét vesztette egy kínai munkavállaló a szegedi BYD-gyár építési területén, miután csütörtök délután, a műszakja végeztével megbotlott és egy kamion alá esett. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni a férfi életét - értesült a Magyar Hang.

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A baleset helyszínére több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a megkezdett újraélesztési kísérletek ellenére a sérült a helyszínen elhunyt. A tragédia pontos körülményeit egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, és a rendőrség, valamint a gyár sajtóosztálya sem reagált még a sajtómegkeresésekre.

A beruházás területén nem a mostani volt az első súlyos incidens. Idén februárban egy rakodási és daruzási munkafolyamat közben történt halálos baleset, márciusban pedig az egyik ott dolgozó számolt be arról, hogy az építkezésen életveszélyes körülmények uralkodnak.

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Címlapkép: Getty Images
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