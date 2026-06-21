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Egy nő a tengerparton futás után vizet iszik.
Otthon

Hát elkezdődött! Ezen a magyar településen már korlátozzák a vizet a hőség miatt - se főzni, se mosni nem lehetett

Pénzcentrum
2026. június 21. 20:33

A hőség miatt megnövekedett a fogyasztás Nagyrábén, ezért a vízmű elrendelte a korlátozást.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hőség miatt megnövekedett a fogyasztás a településen, a vízmű ezért rendelte el a korlátozást. Attól féltek, hogy kiürül a víztározó, ami három másik falut is ellát.

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A Magyar Víziközmű Szövetség szerint több tucat olyan település lehet, ahol a nyári hőség vízellátási problémákat okozhat.
Címlapkép: Getty Images
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