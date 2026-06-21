Hát elkezdődött! Ezen a magyar településen már korlátozzák a vizet a hőség miatt - se főzni, se mosni nem lehetett

A hőség miatt megnövekedett a fogyasztás Nagyrábén, ezért a vízmű elrendelte a korlátozást.

A hőség miatt megnövekedett a fogyasztás a településen, a vízmű ezért rendelte el a korlátozást. Attól féltek, hogy kiürül a víztározó, ami három másik falut is ellát.

A Magyar Víziközmű Szövetség szerint több tucat olyan település lehet, ahol a nyári hőség vízellátási problémákat okozhat.