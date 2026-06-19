Brutális hőség csap le az országra, itt az első hőhullám: 35 fok is lehet a hőmérséklet

Akár 35 fok is lehet ma a hőmérséklet, de ezt záporok és zivatarok megszakíthatják egy-két helyen.

A met.hu előrejelzése szerint ma veszi kezdetét az idei nyár első jelentős hőhulláma, amely során a csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti. A kánikulát csak helyenként frissíthetik fel záporok vagy zivatarok. Túlnyomóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, bár az északkeleti országrészben átmenetileg megnövekedhet a felhőzet.

Az ország döntő részén nem kell csapadéktól tartani, ám az északkeleti, valamint a nyugati és délnyugati határvidékeken kialakulhat egy-egy frissítő zápor vagy zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, késő estére pedig 19 és 25 fok közé hűl le a levegő.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.

címlapkép: Varga György, MTI/MTVA