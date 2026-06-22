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Elképesztő összegeket fizetnek a legkisebb magyar lakásokért: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki ilyet keres
Minél kisebb egy lakás, jellemzően annál magasabb négyzetméteráron kel el a magyarországi ingatlanpiacon, a rövid távú lakáskiadás szigorodó szabályozása azonban kezdi átrendezni a keresletet - derül ki a Duna House friss ingatlanpiaci elemzéséből.
A minilakások vidéken is egyre népszerűbbek: a legfeljebb 25 négyzetméteres lakások a vármegyeszékhelyeken is megjelentek a kínálatban, nagyjából 20 millió forintos belépővel. Négyzetméteráruk jellemzően 20–30 százalékkal alacsonyabb a budapesti szintnél. A fővárosban átlagosan 30 millió forintért, négyzetméterenként pedig a használtlakás-átlagnál mintegy 12 százalékkal drágábban cserélnek gazdát ezek az apró lakások - áll a Duna House közleményében.
Az elemzés szerint a budapesti minilakások több mint nyolctizede 1 millió forint feletti négyzetméteráron talált gazdára, az árak 650 ezer és 2,5 millió forint között szóródtak. A legmagasabb összegeket a legkisebb, legjobb fekvésű egységekért fizették. Földrajzilag a kínálat erősen koncentrált. A legtöbb minigarzon Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Pesterzsébeten kelt el, mellettük a XIII. kerület, valamint Terézváros vitte a forgalom érdemi részét. A legdrágább négyzetméterárakat a belvárosban, az I. és a II. kerületben jegyezték.
"A minilakás ára négyzetméterre vetítve azért került tartósan a piaci átlag fölé, mert a kínálat mindig alacsony, a keresletet pedig jórészt a kiadásban gondolkodó vevők tartják mozgásban, nekik egy jól pozicionált belvárosi mikrogarzon gyorsan forgó eszköz. Ugyanez magyarázza, hogy a legmagasabb fajlagos árakat éppen a legkisebb, legjobb helyen fekvő lakások hozzák" - idézi a közlemény Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét.
Az elemzés rámutat, hogy Budapest mellett a vármegyeszékhelyeken is megjelennek a minilakások, de a vidéki kép kettős. A vármegyeszékhelyeken a minilakás valódi városi lakhatásként van jelen, igaz, a fővárosinál érezhetően szűkebb kínálattal. A kisebb településeken viszont egészen más a szegmens lényege: ott a minilakások nem lakóingatlanok, hanem nyaraló- vagy befektetési termékek, és leginkább a Balaton partján és a gyógyhelyeken – például Harkányban, Balatonfüreden vagy Siófokon - jellemzők.
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A budapesti minilakásokat a vásárlók több mint fele befektetésként szerezte meg, negyedük viszont első otthonként; mellettük a kisebb ingatlanba költözők és a generációváltás miatt vásárlók adták a forgalom maradékát. A minilakások piaca ugyanakkor szűk: a fővárosi adásvételeknek nagyjából másfél százalékát teszi ki ez a szegmens.
A minilakások részaránya idén szűkült, a négyzetméterár-előnyük pedig olvadni kezdett, ahogy a tágabb fővárosi piac ára utoléri őket. A rövid távú lakáskiadás szigorodó szabályozása érezhetően átrendezi a keresletet, és egyre több első lakást kereső fiatal érdeklődik minilakások iránt. A következő időszakban várhatóan ők erősítik majd tovább a keresletet ennél az ingatlantípusnál - áll az elemzésben.
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