2026. június 22. hétfő Paulina
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
ÉLŐ  90+4'
ARG
Argentína 2 0 Ausztria
AUT
  gól: Lionel Messi 38'
J csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Fordulatos napja volt a magyar fizetőeszköznek: így teljesített a forint

Pénzcentrum
2026. június 22. 20:13

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 351,90 forintról 352,17 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 351,11 forint és 352,80 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 380,02 forintról 380,72 forintra ment fel, míg a dolláré 307,07 forintról 308,08 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1454 dollárról 1,1431 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:43
20:34
20:13
19:58
19:47
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 22. 16:59
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 22. 19:35
Cseh Gabriella: Nem mindegy, ki dönt a Sajtóalap pénzeiről
Cseh Gabriella médiajogász szerint a Sajtóalap sikere nemcsak azon múlik, mennyi pénz jut a médiaplu...
Bankmonitor  |  2026. június 22. 17:23
Forint erősödés: Idén tényleg olcsóbban nyaralhatunk külföldön!
Minden nyáron kiemelt kérdéssé válik a családok számára, mennyibe kerül majd a külföldi pihenés. Az...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 21. 18:50
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olya...
Holdblog  |  2026. június 21. 10:00
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dol...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 22.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
2026. június 21.
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
2026. június 22.
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
2026. június 22.
Záporozhatnak az 52 ezres csekkek a magyar autósokra: szinte minden második sofőr elköveti ezt a hibát
2026. június 22.
Elképesztő, mi folyik a magyar gyerekek mobiltelefonjain: egyre több a támadás, senki sincs biztonságban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 22. hétfő
Paulina
26. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
2
2 hete
Nagyot ment ma a forint, így áll most a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz
3
3 napja
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
4
2 hete
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
5
2 hete
Hatalmas vagyon kerül vissza az államhoz Magyarországon: kastélyok, repülőtér és tőzsdei milliárdok sorsa dől el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ajánlat
a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (szerződő). Az ajánlat még nem szerződés

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 19:00
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 18:05
Kvíz: Tudod, mit jelentenek ezek a szavak Google nélkül? Nehezebb 10 pontot szerezni, mint gondolnád!
Agrárszektor  |  2026. június 22. 20:31
Cseresznyét vennél mostanában? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned