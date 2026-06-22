A Terézvárosi Junior Utalvánnyal segíti a gyerekeket, családokat a VI. kerületi önkormányzat.
Fordulatos napja volt a magyar fizetőeszköznek: így teljesített a forint
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 351,90 forintról 352,17 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 351,11 forint és 352,80 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 380,02 forintról 380,72 forintra ment fel, míg a dolláré 307,07 forintról 308,08 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1454 dollárról 1,1431 dollárra változott.
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Tényleg válságálló befektetés az ékszer? És miért költ a világ évente közel 390 milliárd dollárt gyűrűkre, nyakláncokra és karkötőkre? Mutatjuk!
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.
Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Kedden ismét kamatcsökkentésről dönthet a Monetáris Tanács, miután az 1,8 százalékra eső májusi infláció, a forint erősödése és az enyhülő nemzetközi feszültségek mind a monetáris...
Így áll a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel.
Növekvő forgalom mellett emelkedett a héten a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX.
Repkedhetnek a 200 ezres bírságok a Balatonnál: új tiltás lépett életebe, erre mindenkinek figyelnie kell az idei nyáron
A Pénzcentrum legolvasottabb hírei a 25. héten. Volt itt minden.
Hétfőn ismertetik az Országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot.
Jelentősen eltértek a fogyasztói árszintek az Európai Unión belül 2025-ben. Magyarország viszont továbbra is nagyon olcsó.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 780,33 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 137 625,54 ponton zárt pénteken.
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
Legfeljebb 500 katona haladhat át Magyarországon egy NATO-partnerekhez kapcsolódó fekete-tengeri művelet részeként.
Ahhoz, hogy ne folyamatosan 1 százalék körül legyen a gazdasági növekedés, egy sor indikátort azonnal változtatni kellene.
A forint hirtelen és jelentős erősödése komoly veszélybe sodorta a hazai exportőröket, amelyek nyeresége drasztikusan visszaesett, sokuk pedig veszteségessé vált.
Ennyi volt a magyar forint nagy felfutása? Megint gyengült a pénzünk, mutatjuk a pénteki árfolyamokat
A forint a dollárral és az euróval szemben is gyengült, az euró-dollár keresztárfolyamban előbbi húzta a rövidebbet.
Jelentős eredménynövekedéssel zárta a 2025-ös évet az MBH Csoporthoz tartozó Fundamenta.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Meglepő átrendeződés Európában: durva pofont kaptak a nyugati óriások, de mi a helyzet Magyarországgal?
Bár a gazdasági nehézségek miatt csökkent az Európába érkező külföldi működőtőke-befektetésekmvolumene, a kontinens iránti hosszú távú bizalom továbbra is erős.
Szerdán ülésezett a kormány, a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztató pedig 11 órakor kezdődött.