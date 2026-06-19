Teljesen átalakíthatják a vízdíjak rendszerét hamarosan: komoly változás jöhet a rezsiszámlákon

Az általános áremelés helyett a vízdíjak sávos átalakítását javasolja a főváros. A tervezet szerint egy minimális alapmennyiség ingyenes lenne, az e feletti fogyasztásért pedig sávosan növekvő díjat kellene fizetni. A reform célja a víziközmű-hálózat fenntartható működésének biztosítása és a rászorulók védelme, amit a főváros az önkormányzatok díjmegállapítási jogának visszaadásával érne el - jelentette a 24.hu.

Karácsony Gergely főpolgármester hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás és a rendszeres hőségriadók miatt felértékelődött a vízkészletek fenntartható kezelése és a biztonságos ellátás. A főváros vezetése üdvözli, hogy a vízmegtartás fontosságát illetően egyetértés mutatkozik az új Tisza-kormánnyal és az Élő Környezetért Felelős Minisztériummal, a jelenlegi finanszírozási rendszert azonban tarthatatlannak tartja.

A hazai víziközmű-hálózat állapota országos szinten leromlott. Bár a budapesti 10-12 százalékos hálózati veszteség az országos átlagnál kedvezőbb, még ez is komoly pazarlást jelent. Ennek legfőbb oka, hogy a szolgáltatók bevételei nem fedezik a karbantartási és fejlesztési költségeket, miután az Orbán-kormány 2013-ban befagyasztotta a vízdíjakat. Ezen a díjszinten a felelős vízgazdálkodás már nem garantálható, különösen a Duna bizonytalan vízállása miatt.

Budapest ezért nem a rezsicsökkentés eltörlését vagy az egységes országos díjemelést szorgalmazza, hanem a települések díjmegállapítási jogának visszaadását, hiszen a szolgáltatásért is az önkormányzatok felelnek. A javaslat értelmében egy sávos, differenciált tarifarendszert vezetnének be, amelyben egy meghatározott alapmennyiséget minden háztartás ingyenesen kapna meg, míg az ezt meghaladó fogyasztásért sávosan növekvő árat kellene fizetni. A rászorulókat a meglévő rezsitámogatási rendszer kiterjesztésével óvnák meg a pluszköltségektől.

A jelenlegi, mesterségesen alacsony és mindenki számára egységes árazás burkoltan a magasabb jövedelműeket is támogatja. A főpolgármester rámutatott, hogy a budapesti vízdíj nemzetközi viszonylatban is kirívóan alacsony, hiszen a köbméterenkénti 219 forintos ár csupán töredéke a környező fővárosok, például Bécs, Prága vagy Varsó díjszabásának.

Egy átlagos budapesti háztartás havonta mintegy 1900 forintot fizet a vízszolgáltatásért, az új rendszer pedig számukra mindössze néhány száz forintos növekedést hozna. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy a vízkérdést nem szabad a politikai populizmusnak alárendelni, mert a legfontosabb természeti erőforrásunk megóvása érdekében elkerülhetetlen a valósággal való szembenézés.