Most örülhet, akinek ebben a városban van lakása: nem várt módon lőttek ki az árak

Az elmúlt évtized lakáspiaci folyamatai egyre markánsabban rajzolják át a magyar nagyvárosok erősorrendjét. Míg Budapest növekedése lassulni látszik, addig több megyeszékhely látványos áremelkedést produkált. Debrecen már a milliós négyzetméterár közelébe ért, miközben a vidéki élmezőny is egyre szűkíti a különbséget a fővárossal szemben. A NAV-adatok alapján a piac súlypontja fokozatosan tolódik a nagyvárosok felé, és új trónkövetelők is megjelentek, írja a Portfolio.

A NAV által feldolgozott ingatlanforgalmi adatok alapján az elmúlt évtizedben a magyar lakáspiac egyik legfontosabb trendje a megyeszékhelyek látványos felértékelődése volt. A 2015–2025 közötti időszakban az összesített árszint 330%-kal nőtt, miközben Budapest drágulása 315% körül alakult.

A 2015-ös induló évben Győr volt a legdrágább nagyváros, míg a legalacsonyabb árszintet Salgótarján képviselte. Azóta jelentős átrendeződés történt: 2025-re Debrecen mindössze 12 ezer forinttal maradt el a milliós négyzetméterár-szinttől, és várhatóan átlépi azt. Közben a legolcsóbb megyeszékhely továbbra is Nógrád központja maradt, de már 273 ezer Ft/m² körüli átlaggal.

A leggyorsabban dráguló város Tatabánya volt, ahol az árak 446%-kal, azaz 5,5-szörösére emelkedtek. Szintén kiemelkedő növekedést mutatott Szeged és Pécs is, mindkettő 400% feletti drágulással.

A rangsorok is jelentősen átrendeződtek: Tatabánya öt helyet javítva a 11. pozícióig jutott, míg Szeged a dobogó harmadik fokára lépett. Pécs szintén erős felzárkózást mutatott, a 6. helyig jutva.

A vizsgált időszakban a legnagyobb éves drágulások 2022-ben jelentkeztek, több városban 30% feletti növekedéssel. Egyedül Szekszárdon fordult elő érdemi árcsökkenés, de az is egyedi piaci hatásnak volt köszönhető.

A különbségek ellenére az országos trend egyértelmű: a gazdasági központok, ipari beruházások és egyetemvárosok egyre erősebben húzzák fel a helyi ingatlanpiacokat. Debrecen és Szeged példája is azt mutatja, hogy egy-egy nagy beruházás vagy ipari fejlesztés tartós áremelkedést indíthat el.

Mindeközben Budapest növekedése lassabbá vált, így a különbség a főváros és a vidéki nagyvárosok között fokozatosan szűkül. Míg 2019-ben az árkülönbség még közel kétszeres volt, 2025-re ez mintegy 75%-ra csökkent.