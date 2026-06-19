Elképesztő, milyen olcsón lehet néhol új lakást venni Magyarországon: döbbenetes lista érkezett

Békés, Nógrád és Szabolcs megyék a legolcsóbbak négyzetméterre vetítve az egyik ingatlanportálon, de természetesen az olló itt is nagyra nyílt már.

Bár az új építésű ingatlanok piacát továbbra is a főváros és annak környéke uralja, a vidéki térségekben – különösen a Balatonnál és a nagyobb ipari központokban – is jelentős beruházási hullám tapasztalható, írja elemzésében a zenga.hu. Az elemzésből kiderül, hogy az árakat tekintve hatalmas a területi szakadék, hiszen míg a legolcsóbb régiókban már 30 millió forint körül is elérhetők az új lakások, addig a prémium tóparti fejlesztések négyzetméterárai már a budapesti szintet közelítik.

Az új építésű kínálat több mint fele Budapesten és Pest vármegyében összpontosul, de több vidéki régió is kifejezetten népszerű a fejlesztők körében. Somogy, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyében ezres nagyságrendben épülnek ingatlanok, miközben Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád részesedése is folyamatosan növekszik az országos piacon.

Új építésű lakóingatlanok megyénként

forrás: zenga.hu.

Lakosságarányosan vizsgálva a tóparti fejlesztéseknek köszönhetően egyértelműen a Balaton térsége vezet. Ezer főre vetítve Somogy vármegyében a legszélesebb a választék, amelyet a budapesti agglomeráció, majd Veszprém vármegye követ. A jelentősebb ipari központokban szintén bőséges a kínálat, miközben Békés, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében alig indulnak új beruházások, az utóbbiban ráadásul az átlag feletti népességfogyás is visszaveti az építkezési kedvet.

Vidéken nagyjából 30 millió forinttól indulnak az új építésű ingatlanok árai. Ebből az összegből jellemzően a kisebb városokban – például Komáromban, Sopronban, Nyíregyházán, Szolnokon vagy Szombathelyen – épülő garzonokat lehet megvásárolni, míg egy kétszobás lakáshoz már legalább 40 millió forintos költségkerettel érdemes számolni. A négyzetméterárak a vármegyék többségében egymillió forint körül alakulnak. A legolcsóbb térségnek Békés és Nógrád számít, ahol az átlagár még a 800 ezer forintot sem éri el.

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Új építésű lakóingatlanok négyzetméterárai megyénként

forrás: zenga.hu.

A legdrágább vidéki területek ugyanakkor már a budapesti, 1,79 millió forintos átlagot súrolják. Veszprém vármegyében 1,7 millió, Somogyban pedig 1,61 millió forint az új lakások átlagos négyzetméterára. A Balaton népszerűségét jól mutatja, hogy a vidéki kínálat legdrágább, esetenként a félmilliárd forintot is elérő prémium ingatlanjai is a tó partján találhatók.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője mindehhez hozzátette, hogy az új lakások piacán jóval kisebbek a vármegyék közötti árkülönbségek, mint a használt ingatlanoknál. Ennek hátterében az áll, hogy az újonnan épülő otthonok egységesebb energetikai és műszaki színvonalat képviselnek, míg a felújítandótól az újszerű állapotúig terjedő használt lakások kínálata sokkal szélesebb ársávot eredményez.