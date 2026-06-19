2026. június 19. péntek Gyárfás
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lakashitel
Otthon

Elképesztő, milyen olcsón lehet néhol új lakást venni Magyarországon: döbbenetes lista érkezett

Pénzcentrum
2026. június 19. 15:34

Békés, Nógrád és Szabolcs megyék a legolcsóbbak négyzetméterre vetítve az egyik ingatlanportálon, de természetesen az olló itt is nagyra nyílt már.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bár az új építésű ingatlanok piacát továbbra is a főváros és annak környéke uralja, a vidéki térségekben – különösen a Balatonnál és a nagyobb ipari központokban – is jelentős beruházási hullám tapasztalható, írja elemzésében a zenga.hu. Az elemzésből kiderül, hogy az árakat tekintve hatalmas a területi szakadék, hiszen míg a legolcsóbb régiókban már 30 millió forint körül is elérhetők az új lakások, addig a prémium tóparti fejlesztések négyzetméterárai már a budapesti szintet közelítik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az új építésű kínálat több mint fele Budapesten és Pest vármegyében összpontosul, de több vidéki régió is kifejezetten népszerű a fejlesztők körében. Somogy, Veszprém és Hajdú-Bihar vármegyében ezres nagyságrendben épülnek ingatlanok, miközben Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád részesedése is folyamatosan növekszik az országos piacon.

Új építésű lakóingatlanok megyénként forrás: zenga.hu.Új építésű lakóingatlanok megyénként
forrás: zenga.hu.

Lakosságarányosan vizsgálva a tóparti fejlesztéseknek köszönhetően egyértelműen a Balaton térsége vezet. Ezer főre vetítve Somogy vármegyében a legszélesebb a választék, amelyet a budapesti agglomeráció, majd Veszprém vármegye követ. A jelentősebb ipari központokban szintén bőséges a kínálat, miközben Békés, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében alig indulnak új beruházások, az utóbbiban ráadásul az átlag feletti népességfogyás is visszaveti az építkezési kedvet.

Vidéken nagyjából 30 millió forinttól indulnak az új építésű ingatlanok árai. Ebből az összegből jellemzően a kisebb városokban – például Komáromban, Sopronban, Nyíregyházán, Szolnokon vagy Szombathelyen – épülő garzonokat lehet megvásárolni, míg egy kétszobás lakáshoz már legalább 40 millió forintos költségkerettel érdemes számolni. A négyzetméterárak a vármegyék többségében egymillió forint körül alakulnak. A legolcsóbb térségnek Békés és Nógrád számít, ahol az átlagár még a 800 ezer forintot sem éri el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Új építésű lakóingatlanok megyénként forrás: zenga.hu.Új építésű lakóingatlanok négyzetméterárai megyénként
forrás: zenga.hu.

A legdrágább vidéki területek ugyanakkor már a budapesti, 1,79 millió forintos átlagot súrolják. Veszprém vármegyében 1,7 millió, Somogyban pedig 1,61 millió forint az új lakások átlagos négyzetméterára. A Balaton népszerűségét jól mutatja, hogy a vidéki kínálat legdrágább, esetenként a félmilliárd forintot is elérő prémium ingatlanjai is a tó partján találhatók.

Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője mindehhez hozzátette, hogy az új lakások piacán jóval kisebbek a vármegyék közötti árkülönbségek, mint a használt ingatlanoknál. Ennek hátterében az áll, hogy az újonnan épülő otthonok egységesebb energetikai és műszaki színvonalat képviselnek, míg a felújítandótól az újszerű állapotúig terjedő használt lakások kínálata sokkal szélesebb ársávot eredményez.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Balaton #Budapest #lakáspiac #ingatlanpiac #vidék #elemzés #négyzetméterár #újépítésű #lakásárak #ingatlanárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:14
16:05
15:55
15:44
15:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 19.
Nem csak a táborokban leselkedik veszély a gyerekekre: ezt minden magyar szülőnek tudnia kell a nyári szünet előtt
2026. június 18.
Sorra keresik ezekre a munkákra a magyarokat: 90 ezer forintot is simán adnak egy hétre
2026. június 19.
Sok fiatal álmodik erről: ezekben az országokban szinte azonnal munkát találnak a friss diplomások
2026. június 19.
Így spórolnak százezreket a magyar családok az idei nyaraláson: egyre többen választják
2026. június 19.
Sorra hagyják el ezeket a magyar településeket a lakosok: hiába a plusz pénz, itt nem akar senki élni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 19. péntek
Gyárfás
25. hét
Június 19.
"Ki a tanteremből!" nap
Június 19.
A független Magyarország napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Eddig tartott a hazai lakástulajdonosok aranyélete: egy dolog még megmentheti a befektetőket
2
4 hete
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
3
5 napja
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
4
2 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
5
1 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási hely
a vagyonbiztosítások többségénél a vagyontárgyak elhelyezésének, elhelyezkedésének a biztosítási kötvényben történő megjelölése. Ellenkező kikötés hiányában a vagyontárgyra a biztosítási fedezet más helyen nem érvényes.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 16:05
Sok fiatal álmodik erről: ezekben az országokban szinte azonnal munkát találnak a friss diplomások
Pénzcentrum  |  2026. június 19. 15:43
Szörnyű tragédia a szegedi BYD-gyár építkezésen: megint meghalt egy munkás
Agrárszektor  |  2026. június 19. 15:32
Te is készítenél otthon szörpöt? Akkor ezzel nem árt tisztában lenned