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Kármán András pénzügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén az Országházban 2026. június 1-jén.
Gazdaság

Sorsdöntő hét jön a hiteleseknek: újra napirendre kerül a kamatstop ügye

Pénzcentrum/MTI
2026. június 22. 10:31

Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat - írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kirjákosz Pjerakákisz.

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Kármán András a Facebook-oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kirjákosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott bilaterális tárgyalást.

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Hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet, erről a tárcavezető szintén kitért posztjában: "attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondtuk, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzáloghitelek kamatstopja."

Ezzel kapcsolatban közölte: a Tisza felelősen, konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak.
Címlapkép: Getty Images
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