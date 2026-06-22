Iránykereséssel, enyhe csökkenéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
Sorsdöntő hét jön a hiteleseknek: újra napirendre kerül a kamatstop ügye
Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat - írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kirjákosz Pjerakákisz.
Kármán András a Facebook-oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kirjákosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott bilaterális tárgyalást.
Hétfőn és kedden is plenáris ülést tart a parlament, ahol a referenciakamat-stop kérdése ismét napirendre kerülhet, erről a tárcavezető szintén kitért posztjában: "attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondtuk, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzáloghitelek kamatstopja."
Ezzel kapcsolatban közölte: a Tisza felelősen, konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak.
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