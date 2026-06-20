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Kislány hűsít a ventilátorral a nyári hőségben.
Otthon

Így vészelheted át a brutál kánikulát klíma nélkül: egyszerű trükkök a forró napokra

Pénzcentrum
2026. június 20. 13:06

Másodfokú hőségriasztás lépett életbe szombattól az ország teljes területén, miután a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban tartós kánikulára kell készülni. A hirtelen érkező forróság különösen megterhelheti a szervezetet, ezért nemcsak a megfelelő folyadékbevitelre, hanem az otthonok hűtésére is érdemes fokozott figyelmet fordítani. A szakértők szerint a leghatékonyabb védekezés az, ha a napsugarakat még azelőtt kizárjuk a lakásból, hogy azok felmelegítenék a belső tereket, de a ventilátorok, a klímaberendezések és a megfelelő szigetelés is sokat segíthet a komfortérzet javításában.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére 2026. június 20. (szombat) 00:00 órától 2026. június 23. (kedd) 24:00 óráig.

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A hatóságok figyelmeztetnek: a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is.

A legjobb megoldás: a nap kizárása

Ilyenkor a hagyományos szellőztetés már sokszor nem elegendő ahhoz, hogy kellemes hőmérsékletet biztosítson a lakásban vagy a házban. A szakértők szerint a leghatékonyabb védekezés az, ha a napsugarakat már azelőtt megállítjuk, hogy azok felmelegítenék a belső tereket.

A hőség elleni védekezés első számú eszközei a külső árnyékolók. A redőnyök, zsaluziák és egyéb külső árnyékolórendszerek jelentősen csökkentik a lakásba jutó hő mennyiségét, így sokkal hatékonyabbak, mint a belső függönyök vagy rolók. Utóbbiak ugyan mérséklik a napsugárzást, de a hő jelentős része addigra már bejutott az épületbe.

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A világos színű, fényvisszaverő felületek különösen hatékonyak, mivel kevesebb sugárzást nyelnek el. A külső árnyékolók nemcsak nyáron védenek a felmelegedéstől, hanem a hőszigeteléshez is hozzájárulhatnak.

Ventilátor: olcsó, de nem csodaszer

A gyors és viszonylag olcsó megoldást keresők számára a ventilátorok jelenthetnek alternatívát. Ezek ugyan nem csökkentik ténylegesen a helyiség hőmérsékletét, de a levegő mozgatásával kellemesebb hőérzetet biztosítanak. Energiafogyasztásuk és beszerzési költségük töredéke a klímaberendezésekének, ezért sok háztartásban továbbra is népszerű választásnak számítanak.

A szakemberek szerint különösen hatékony lehet, ha a ventilátor a meleg levegőt kifelé fújja, vagy a reggeli és esti szellőztetés során segíti a levegő cseréjét. Fontos ugyanakkor, hogy a légáramot ne közvetlenül a testre irányítsuk, mert az izomfeszülést okozhat.

Klíma: hatékony, de költséges megoldás

A valódi hűtést továbbra is a klímaberendezések biztosítják. A fixen telepített split klímák gyorsan és hatékonyan képesek lehűteni a helyiségeket, ráadásul általában csendesebbek és energiatakarékosabbak, mint a mobil készülékek.

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A mobil klímák előnye, hogy könnyen mozgathatók és nem igényelnek komolyabb átalakítást, ugyanakkor megfelelő légelvezetés nélkül jelentősen romolhat a hatékonyságuk. A split rendszerek beszerzése és telepítése nagyobb beruházást igényel, de hosszabb távon gazdaságosabb működést kínálhatnak.

A jó szigetelés nyáron is megtérül

A hosszú távú megoldások között kiemelt szerepe van az épületek megfelelő hőszigetelésének. A jó szigetelés nemcsak télen csökkenti a fűtési költségeket, hanem nyáron is lassítja a felmelegedést, így kevesebb energiára van szükség a hűtéshez.

A korszerű nyílászárók, a hővédő üvegezés és a napvédő rendszerek szintén jelentős szerepet játszanak az energiahatékonyság javításában. Egy jól szigetelt épületben a nyári hőhullámok hatása is jóval mérsékeltebb lehet.

A növények is segítenek

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a természetes megoldások sem elhanyagolhatók. A szobanövények párologtatásukkal javítják a beltéri klímát, míg a homlokzatok és tetők zöldítése, valamint az épület köré ültetett fák és cserjék árnyékoló hatásukkal mérséklik a nyári felmelegedést.

A lombhullató fák különösen előnyösek, mivel nyáron árnyékot adnak, télen viszont a lehulló levelek miatt nem akadályozzák a természetes fény bejutását. A megfelelően kialakított zöldfelületek ráadásul a környezet mikroklímáját is javítják.

A nyári hőhullámok egyre komolyabb kihívást jelentenek a háztartások számára, de a megfelelő árnyékolás, a tudatos szellőztetés, a korszerű hűtési megoldások és a zöldfelületek együttes alkalmazásával jelentősen javítható az otthonok komfortja.
Címlapkép: Getty Images
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