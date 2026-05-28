Fiú influenza elleni védőoltást kap a klinikán. Kisfiú, akinek a karjára oltást ad a kesztyűt viselő gyermekorvos.
Egészség

Hamis oltási igazolvánnyal kufárkodott egy gyerekorvos, mégis visszaküldték praktizálni a brutális orvoshiány miatt

2026. május 28. 14:01

Újra praktizálhat Délegyházán az a gyermekorvos, aki korábban pénzért állított ki hamis oltási igazolásokat. A település vezetése és a Magyar Orvosi Kamara is a súlyos szakemberhiánnyal indokolja a döntést - derült ki az RTL Híradó riportjából.

Azzal vádol az ügyészség egy doktornőt, hogy asszisztensével együtt vesztegetési pénzt fogadott el olyan szülőktől, akik el akarták kerülni gyermekük kötelező védőoltását. A páros hónapokon keresztül valótlanul igazolta a vakcinák beadását az oltási kiskönyvekben, ami miatt februárban le is buktak.

Bár a korábban Dunavarsányban dolgozó orvos múltja komoly erkölcsi aggályokat vet fel, Délegyháza polgármestere kiállt a döntés mellett. Megerősítette, hogy a fennálló orvoshiány miatt kénytelenek őt alkalmazni a helyi gyermekorvosi praxisban.

A Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint is olyan mértékű a szakemberhiány a gyermekorvosi ellátásban, hogy minden munkaképes orvosra szükség van.

A szervezet hozzátette, hogy a szülőknek nincs okuk az aggodalomra. A hamisítási ügyet leszámítva ugyanis korábban sosem érkezett panasz a doktornő szakmai munkájára.

