Ezen csúsznak el rendre a lakópark-fejlesztések Budapesten: a panelrengetegek mutathatnak példát?

A budapesti lakosok, az önkormányzatok és az ingatlanfejlesztők közötti állandósult konfliktusok fő oka, hogy az infrastruktúra – különösen a közlekedés – fejlesztése nem követi kellő ütemben a lakóparképítéseket. A hosszú távú, átfogó településfejlesztési koncepciók és az állami finanszírozás hiánya miatt az új beruházások gyakran heves társadalmi ellenállásba ütköznek. Pedig a nemzetközi példák és a korábbi hazai lakótelep-építési elvek is egyértelmű irányt mutatnak. Az állam, a kerületek és a magánszektor összehangolt együttműködésével élhető és elfogadott városrészeket lehetne létrehozni, ha a közlekedés és a szolgáltatások a magasépítéssel párhuzamosan épülnének ki - írta a Telex.
A fővárosi lakásépítések körüli feszültségeket jól példázza egy közelmúltbeli, XI. kerületi eset. A Karinthy Frigyes úton a helyiek petíciókkal és plakátokkal tiltakoztak egy tervezett társasház-beruházás ellen. Kifogásolták a kevés parkolóhelyet, a szomszédos házak leárnyékolását, valamint a környék amúgy is túlterhelt infrastruktúrájának további romlását. A tiltakozás hatására az önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el, hogy megakadályozza a kerület érdekeivel ellentétes beépítést.
A hasonló konfliktusok gyökere többnyire nem a társadalmi infrastruktúra – például az óvodai vagy iskolai intézményhálózat – hiánya, hanem a közlekedési hálózat túlterheltsége. Bár a fejlesztők a településrendezési szerződéseken keresztül gyakran hajlandók hozzájárulni kisebb volumenű beruházásokhoz, például parkok vagy rendelők építéséhez. A nagyobb léptékű közlekedési fejlesztések, mint egy új villamos- vagy metróvonal, azonban már érdemi állami részvételt és finanszírozást igényelnének. Ideális esetben a közlekedésfejlesztésnek meg kellene előznie a lakásépítéseket, de a valóságban ez ritkán valósul meg.
A helyzetet az önkormányzatok hosszú távú stratégiai jövőképének hiánya is nehezíti. Az ingatlanfejlesztőknek kiszámítható szabályozási környezetre lenne szükségük, de gyakran szembesülnek azzal, hogy maguk a kerületek sem tudják pontosan, milyen beruházásokat szeretnének. A határozott várostervezést a politikai realitás is akadályozza, az ötéves önkormányzati választási ciklusok miatt a városvezetők sokszor inkább minimalizálják a politikai kockázatot ahelyett, hogy egy átgondolt településfejlesztési irányt képviselnének.
Kivételt jelent a XIII. kerület, amelyet az ingatlanszakma gyakran hoz fel jó példaként. Itt a több évtizedes, stabil vezetés, a 3-as metró mint meglévő infrastrukturális adottság, valamint az irodafejlesztésekből származó jelentős adóbevételek egyaránt segítették a folyamatokat. Ezek együttesen tették lehetővé az átgondolt városrehabilitációt és a lakosság által is elfogadott ingatlanfejlesztéseket.
Érdekes módon ma mind az ingatlanfejlesztők, mind az önkormányzatok gyakran a Kádár-kori panellakótelepeket említik követendő példaként. Természetesen nem az építészeti minőség, hanem a komplex várostervezési koncepció miatt. Ezek az egységes városrészek a ma népszerű 15 perces város elvét megközelítve, alacsonyabb beépítési sűrűséggel, nagyobb zöldfelületekkel és a szükséges kiegészítő infrastruktúrával együtt épültek fel.
A tartós megoldást egy olyan, önkormányzatokon átívelő koordinációs szerv létrehozása jelenthetné, amely az állam, a főváros és a kerületek bevonásával, egy hosszú távú stratégia mentén működik. Nagyobb barnamezős vagy zöldmezős területek beépítésekor célravezető lenne közös projektcégeket alapítani. A nemzetközi gyakorlat, például a bécsi Aspern Seestadt vagy a francia ZAC-rendszer is ezt az irányt igazolja. Ezeknél a modelleknél a közszféra előkészíti a területet, kiépíti a közműhálózatot, a zöldfelületeket és a közlekedést. Csak ezután, szigorúan szabályozott keretek között vonják be a magántőkéből finanszírozott ingatlanfejlesztőket a kivitelezésbe.
Budapesten a Rákosrendező területére tervezett gigaberuházás lehetne egy hasonló, átfogó szemléletű városfejlesztési modell tesztje. A jelenlegi folyamatok alapján azonban ez a projekt egyelőre inkább a kikényszerített, semmint a harmonikus állami és önkormányzati együttműködés példáját mutatja.
