Sürgős figyelmeztetést kaptak a magyar háztulajdonosok: ezen az egyszerű lépésen múlik, hogy elözönlenek-e a vérszívók

A gyérítés folyamatosan zajlik, de a lakosság is sokat tehet azért, hogy saját portájukat megvédjék a szúnyogoktól.

A meleg és száraz időjárásnak köszönhetően idén eddig elmaradt az országos szúnyoginvázió. A katasztrófavédelem folyamatosan végzi a biológiai lárvagyérítést a nagyobb vizes élőhelyeken. A sikeres védekezéshez azonban elengedhetetlen, hogy a lakosság is felszámolja a ház körüli tenyészőhelyeket - írja közleményében a katasztrófavédelem.

Bár az átvonuló záporok elszórtan kedveztek a szúnyoglárváknak, a vérszívók eddig csak helyenként jelentek meg nagyobb számban. Az elmúlt hetekben a katasztrófavédelem légi és földi módszerekkel is irtotta a lárvákat. A munkálatokat a folyók holtágainál és az állandó vizek növényzettel borított partszakaszainál végezték.

A vízbe juttatott biológiai készítmény környezetbarát, mivel kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. A száraz idő miatt idén a megszokottnál jóval kisebb területen volt szükség a beavatkozásra. A jövő héten Békés vármegyében, a holtágaknál folytatódik a munka. Itt repülőgépekről mintegy százötven hektárnyi vízfelületet kezelnek majd.

A központi védekezés mellett az egyéni odafigyelés is kulcsfontosságú. A szúnyogok ugyanis egyre nagyobb arányban a ház körüli vizekben szaporodnak el. A magántelkeken lévő apró tenyészőhelyeket a szervezett gyérítés során nem tudják elérni. Ezek felszámolása így az ingatlantulajdonosok feladata. A vérszívók terjedése már néhány egyszerű lépéssel is könnyedén megakadályozható. Ilyen például a kertben megálló, felesleges vizek kiöntése, vagy az esővízgyűjtő hordók gondos lefedése szúnyoghálóval.