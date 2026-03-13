Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: áresés indult ennél a keresett ingatlantípusnál, dörzsölhetik a tenyerüket a vásárlók

A panellakások piaca a hazai ingatlanpiac legpontosabb iránytűje. A nagy kereslet és a gyors forgási sebesség miatt ez a szegmens reagál a leghamarabb a gazdasági változásokra. A legfrissebb adatok és az állami otthonteremtési programok hatásai alapján a lakótelepi lakások piacán már most egyértelműen érezhető a drágulás lassulása. Mindez a jövőben az egész lakáspiacra kiterjedő, nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb időszakot vetít előre - írja a Portfolio.

A hazai lakásállomány mintegy 12 százalékát teszik ki a panelépületek, ám piaci súlyuk és forgalmuk ennél jóval jelentősebb. Budapesten a III., a IV. és a XV. kerületben, vidéken pedig Miskolcon és Székesfehérváron a legmeghatározóbb ez az ingatlantípus.

Az országos ingatlanforgalom több mint 15 százalékát a lakótelepi lakások adják, bizonyos településeken azonban ez az arány kiugró. Békéscsabán például a lakóingatlanok mindössze 17 százaléka panel, az eladásoknak mégis több mint a felét ezek teszik ki. Hasonlóan élénk ez a részpiac Veszprémben, Szekszárdon, Salgótarjánban és a főváros XV. kerületében is.

A panellakások homogén kialakításuknak, könnyű beárazhatóságuknak és az elmúlt évtizedek energetikai korszerűsítéseinek köszönhetően kiválóan jelzik előre a piaci ciklusok fordulópontjait. A múltbeli adatok világosan megmutatják, hogy válságok idején jellemzően ennek a szegmensnek az ára esik a legnagyobbat. Ugyanakkor a gazdasági kilábalás és az áremelkedés is innen indul el elsőként.

Legyen szó a 2008-as válság utáni fellendülésről, a 2019-es piaci csúcsról vagy a 2023-as energiaválságot követő megtorpanásról, a panelpiac mindig lépéselőnyben volt. Ezt a gyors reakcióképességet a stabil vevőkör garantálja. A jellemzően jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkező, élhető alaprajzú lakások egyaránt vonzóak az első lakásvásárlóknak, a családosoknak és a befektetőknek.

Jelenleg is egy ilyen iránymutató, trendfordulós időszakot élünk az ingatlanpiacon. Az Otthon Start program és a megnövekedett eladói kínálat teljesen új helyzetet teremtett. A drágább budapesti lakótelepeken megjelent egyfajta árnyomás, mivel ezek a lakások éles versenybe kerültek a hasonló árszinten kínált új építésű ingatlanokkal. Mivel a panelt vásárlók hagyományosan rendkívül árérzékenyek, az idei tapasztalatok már vissza is igazolják az áremelkedés fékeződését. A túlárazott, drágább árszegmensekben már árcsökkenés is tapasztalható, a fővárosban pedig érezhetően megnőtt a vevők alkupozíciója.

Ezek a folyamatok fokozatosan a vidéki nagyvárosokba is begyűrűznek. A panelpiacon már most látható lassulás egyértelműen előrejelzi a hazai ingatlanpiac egészének várható teljesítményét. A korábbi évek extrém drágulását a közeljövőben egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és jóval mérsékeltebb árnövekedést hozó időszak váltja fel.