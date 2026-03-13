2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
budapest, panellakes, ingatlanár
Otthon

Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: áresés indult ennél a keresett ingatlantípusnál, dörzsölhetik a tenyerüket a vásárlók

Pénzcentrum
2026. március 13. 16:32

A panellakások piaca a hazai ingatlanpiac legpontosabb iránytűje. A nagy kereslet és a gyors forgási sebesség miatt ez a szegmens reagál a leghamarabb a gazdasági változásokra. A legfrissebb adatok és az állami otthonteremtési programok hatásai alapján a lakótelepi lakások piacán már most egyértelműen érezhető a drágulás lassulása. Mindez a jövőben az egész lakáspiacra kiterjedő, nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb időszakot vetít előre - írja a Portfolio.

A hazai lakásállomány mintegy 12 százalékát teszik ki a panelépületek, ám piaci súlyuk és forgalmuk ennél jóval jelentősebb. Budapesten a III., a IV. és a XV. kerületben, vidéken pedig Miskolcon és Székesfehérváron a legmeghatározóbb ez az ingatlantípus.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az országos ingatlanforgalom több mint 15 százalékát a lakótelepi lakások adják, bizonyos településeken azonban ez az arány kiugró. Békéscsabán például a lakóingatlanok mindössze 17 százaléka panel, az eladásoknak mégis több mint a felét ezek teszik ki. Hasonlóan élénk ez a részpiac Veszprémben, Szekszárdon, Salgótarjánban és a főváros XV. kerületében is.

Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
EZ IS ÉRDEKELHET
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan működik az előtörlesztés az Otthon Start hitelnél, és pénzügyileg mikor lehet ésszerű döntés a hitel idő előtti visszafizetése.

A panellakások homogén kialakításuknak, könnyű beárazhatóságuknak és az elmúlt évtizedek energetikai korszerűsítéseinek köszönhetően kiválóan jelzik előre a piaci ciklusok fordulópontjait. A múltbeli adatok világosan megmutatják, hogy válságok idején jellemzően ennek a szegmensnek az ára esik a legnagyobbat. Ugyanakkor a gazdasági kilábalás és az áremelkedés is innen indul el elsőként.

Legyen szó a 2008-as válság utáni fellendülésről, a 2019-es piaci csúcsról vagy a 2023-as energiaválságot követő megtorpanásról, a panelpiac mindig lépéselőnyben volt. Ezt a gyors reakcióképességet a stabil vevőkör garantálja. A jellemzően jó közlekedéssel és infrastruktúrával rendelkező, élhető alaprajzú lakások egyaránt vonzóak az első lakásvásárlóknak, a családosoknak és a befektetőknek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%.

Jelenleg is egy ilyen iránymutató, trendfordulós időszakot élünk az ingatlanpiacon. Az Otthon Start program és a megnövekedett eladói kínálat teljesen új helyzetet teremtett. A drágább budapesti lakótelepeken megjelent egyfajta árnyomás, mivel ezek a lakások éles versenybe kerültek a hasonló árszinten kínált új építésű ingatlanokkal. Mivel a panelt vásárlók hagyományosan rendkívül árérzékenyek, az idei tapasztalatok már vissza is igazolják az áremelkedés fékeződését. A túlárazott, drágább árszegmensekben már árcsökkenés is tapasztalható, a fővárosban pedig érezhetően megnőtt a vevők alkupozíciója.

Ezek a folyamatok fokozatosan a vidéki nagyvárosokba is begyűrűznek. A panelpiacon már most látható lassulás egyértelműen előrejelzi a hazai ingatlanpiac egészének várható teljesítményét. A korábbi évek extrém drágulását a közeljövőben egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és jóval mérsékeltebb árnövekedést hozó időszak váltja fel.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #panel #lakáspiac #ingatlanpiac #panellakás #lakásárak #ingatlanárak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatsáv
olyan összeghatár, melyre adott kamat van meghirdetve (például 1 millió forinttól 2 millió forintig a kamat 5%, ekkor az 1 és 2 millió forint közzé eső sávot kamatsávnak hívjuk)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
