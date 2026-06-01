Ez nem az igazi nyári időjárás: brutál jégesővel, erős széllel köszönt be a június

Napközben nagy területen várhatók zivatarok, amelyek főként az északkeleti országrészben okozhatnak felhőszakadást. Az éjszakai órákra a viharok keletre húzódnak, majd fokozatosan megszűnnek.

A nap folyamán az ország jelentős részén adottak a feltételek az újabb viharok kialakulásához. A legfőbb veszélyt a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék jelenti.

Ez különösen az északkeleti tájakon lehet kritikus, ahol egy óra alatt akár 25-30 milliméternyi eső is eshet. Amennyiben egymás után több zivatar is áthalad ugyanazon a területen, néhány óra leforgása alatt 40 milliméternél is több csapadék gyűlhet össze. A várható esőzések miatt az ország teljes területén első fokú, vagyi citromsárga riasztás van érvényben:

kép: met.hu

A felhőszakadások mellett a viharokat 55-65 km/órás, erős széllökések és apró szemű jégeső is kísérheti. Az éjszaka közeledtével a zivatartevékenység egyre inkább az ország keleti felére szorul vissza, majd lassan teljesen lecsillapodik.