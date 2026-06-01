2026. június 1. hétfő Tünde
21 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szakadó eső, jégesővel tarkított rét, sérült rózsák a virágcserépben. Olaszország egy erős nyári vihar idején.
Otthon

Ez nem az igazi nyári időjárás: brutál jégesővel, erős széllel köszönt be a június

Pénzcentrum
2026. június 1. 07:11

Napközben nagy területen várhatók zivatarok, amelyek főként az északkeleti országrészben okozhatnak felhőszakadást. Az éjszakai órákra a viharok keletre húzódnak, majd fokozatosan megszűnnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A nap folyamán az ország jelentős részén adottak a feltételek az újabb viharok kialakulásához. A legfőbb veszélyt a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék jelenti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez különösen az északkeleti tájakon lehet kritikus, ahol egy óra alatt akár 25-30 milliméternyi eső is eshet. Amennyiben egymás után több zivatar is áthalad ugyanazon a területen, néhány óra leforgása alatt 40 milliméternél is több csapadék gyűlhet össze. A várható esőzések miatt az ország teljes területén első fokú, vagyi citromsárga riasztás van érvényben:

kép: met.hukép: met.hu

A felhőszakadások mellett a viharokat 55-65 km/órás, erős széllökések és apró szemű jégeső is kísérheti. Az éjszaka közeledtével a zivatartevékenység egyre inkább az ország keleti felére szorul vissza, majd lassan teljesen lecsillapodik. 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #riasztás #vihar #időjárás #csapadék #esőzés #jégeső #időjárás előrejelzés #széllökések #szélsőséges időjárás #zivatarok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:56
07:45
07:11
06:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. május 31.
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
2026. május 31.
Már nem a Balaton a favorit? Százszámra költöznek a magyarok ezekre a tóparti településekre
2026. május 31.
Drámai látlelet látott napvilágot: súlyosabb a helyzet, mint azt bárki gondolná - mit lép erre Magyar Péter?
2026. május 30.
Zseniális vagy teljes zsákutca? Teszten a nagycsaládosok Teslája: ezt kínálja 23 millióért Elon Musk
NAPTÁR
Tovább
2026. június 1. hétfő
Tünde
23. hét
Június 1.
A szülők világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eddig tartott a hazai lakástulajdonosok aranyélete: egy dolog még megmentheti a befektetőket
2
4 hete
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
3
1 hónapja
Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja
4
1 hete
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
5
3 hete
Nem csak a lángos ára vágja ki a biztosítékot: nem hiszed el, mennyit ér egy egyszerű balatoni büfé
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életjáradék
A biztosított részére élete végéig havi rendszerességgel fizetett összeg, amelynek mértéke a befizetett összegek nagyságán és a befizetési időszak hosszán múlik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 07:56
Áll a bál a magyar boltláncoknál: brutálisan veszteséges a Spar, falnak ment a Penny, az Aldi is mínuszban van – eddig csak egy lánc úszta meg
Pénzcentrum  |  2026. június 1. 06:37
Kiderült, mennyit keresett tavaly Ákos: felére olvadt a zenész profitja
Agrárszektor  |  2026. június 1. 07:02
Kiderült a szomorú igazság: durván megdrágulnak ezek a nyári finomságok