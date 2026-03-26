Elszabadult a pokol az ingatlanpiacon: hihetetlen, mennyit kérnek egy garázsért is a Balatonon

Hihetetlen, mennyit kell fizetni a Balaton partján egy garázsért! A frekventált településeken már olyan árakat kérnek, ami sokaknak egy kisebb vidéki lakás árával vetekszik. De vajon túl drága, vagy ez a valóság?

A Balaton környékén az elmúlt években nemcsak a nyaralók és lakások ára szállt az egekbe, hanem a kisebb, nem lakás céljára szolgáló ingatlanoké is. Már egy balatoni garázs is komoly befektetésnek számít, különösen a frekventált üdülővárosokban, ahol a parkolóhelyek hiánya folyamatosan felfelé tolja az árakat. Nem ritka, hogy egy garázs ára egy kisebb vidéki ingatlan értékével vetekszik - írta a Veol.hu.

Siófok belvárosában például egy 16 négyzetméteres garázs ára jelenleg 7 millió forint. Bár az ingatlan felújítandó, villany be van vezetve, és a központi elhelyezkedés miatt akár saját használatra, akár befektetésként is értékes lehet.

Balatonfűzfőn, a gyártelepen egy hasonló méretű garázs 6,5 millió forintba kerül. Tehermentes és jól használható tárolóhely, így az alsó árszegmenst képviseli a balatoni kínálatban.

Balatonfüreden viszont jóval magasabb az árszint: egy 22 négyzetméteres garázsért 12,9 millió forintot kérnek. A zárt udvarban található ingatlan felújítandó, szerelőaknával rendelkezik, így akár műhelynek vagy nagyobb tárolónak is alkalmas lehet.

Keszthelyen egy 17 négyzetméteres, társasház alatti, zárt udvarban lévő garázs 10,7 millió forintba kerül. Az önálló helyrajzi szám tovább növeli az értékét, ami a piaci trendek szempontjából jelentős előny.

Mi áll az árak mögött?

A példákból jól látszik, hogy a balatoni garázsok ára jelenleg jellemzően 6,5 és 13 millió forint között mozog. A folyamatos kereslet, a korlátozott parkolóhelyek és az ingatlanok központi elhelyezkedése mind hozzájárul ahhoz, hogy a korábban mellékesnek számító tárolók ma már valódi értéket képviselnek.

Szakértők szerint a garázsokba történő befektetés nemcsak a parkolási gondok enyhítésére jó, hanem stabil hozamot is biztosíthat azoknak, akik a kiadásukat rövid távon kiadásként, hosszú távon pedig értéknövekedésként szeretnék látni. A Balaton-parton tehát nemcsak a nyaralók és lakások, hanem a garázsok is igazi prémiumbefektetéssé váltak.