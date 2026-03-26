Békés domboldalon szőlőhegy ereszkedik le egy Balaton-parti falu felé, a Balaton mellett, elszórtan álló házakkal és virágzó fákkal. A nyugodt víz és a hangulatos alkonyati égbolt derűs és hangulatos jelleget kölcsönöz a vidéki magya
Otthon

Elszabadult a pokol az ingatlanpiacon: hihetetlen, mennyit kérnek egy garázsért is a Balatonon

Pénzcentrum
2026. március 26. 13:15

Hihetetlen, mennyit kell fizetni a Balaton partján egy garázsért! A frekventált településeken már olyan árakat kérnek, ami sokaknak egy kisebb vidéki lakás árával vetekszik. De vajon túl drága, vagy ez a valóság?

A Balaton környékén az elmúlt években nemcsak a nyaralók és lakások ára szállt az egekbe, hanem a kisebb, nem lakás céljára szolgáló ingatlanoké is. Már egy balatoni garázs is komoly befektetésnek számít, különösen a frekventált üdülővárosokban, ahol a parkolóhelyek hiánya folyamatosan felfelé tolja az árakat. Nem ritka, hogy egy garázs ára egy kisebb vidéki ingatlan értékével vetekszik - írta a Veol.hu.

  • Siófok belvárosában például egy 16 négyzetméteres garázs ára jelenleg 7 millió forint. Bár az ingatlan felújítandó, villany be van vezetve, és a központi elhelyezkedés miatt akár saját használatra, akár befektetésként is értékes lehet.
  • Balatonfűzfőn, a gyártelepen egy hasonló méretű garázs 6,5 millió forintba kerül. Tehermentes és jól használható tárolóhely, így az alsó árszegmenst képviseli a balatoni kínálatban.
  • Balatonfüreden viszont jóval magasabb az árszint: egy 22 négyzetméteres garázsért 12,9 millió forintot kérnek. A zárt udvarban található ingatlan felújítandó, szerelőaknával rendelkezik, így akár műhelynek vagy nagyobb tárolónak is alkalmas lehet.
  • Keszthelyen egy 17 négyzetméteres, társasház alatti, zárt udvarban lévő garázs 10,7 millió forintba kerül. Az önálló helyrajzi szám tovább növeli az értékét, ami a piaci trendek szempontjából jelentős előny.

Mi áll az árak mögött?

A példákból jól látszik, hogy a balatoni garázsok ára jelenleg jellemzően 6,5 és 13 millió forint között mozog. A folyamatos kereslet, a korlátozott parkolóhelyek és az ingatlanok központi elhelyezkedése mind hozzájárul ahhoz, hogy a korábban mellékesnek számító tárolók ma már valódi értéket képviselnek.

Szakértők szerint a garázsokba történő befektetés nemcsak a parkolási gondok enyhítésére jó, hanem stabil hozamot is biztosíthat azoknak, akik a kiadásukat rövid távon kiadásként, hosszú távon pedig értéknövekedésként szeretnék látni. A Balaton-parton tehát nemcsak a nyaralók és lakások, hanem a garázsok is igazi prémiumbefektetéssé váltak.
