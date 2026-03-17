2026. március 17. kedd Gertrúd
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ráckeve, 2018. szeptember 27.Lakóépületek és nyaralók sora természeti környezetben a Ráckevei Duna (másképpen Ráckevei-Soroksári-Duna) balpartján.MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba ***************************Kedves Felhasználó!Ez
Otthon

Ilyen árakon lehet most nyaralót venni Magyarország legnépszerűbb helyein: döbbenetes, milyen négyzetméterárak vannak

Pénzcentrum
2026. március 17. 14:29

Tovább nyílt az olló a hazai nyaralópiacon: a Balatonnál idén átlagosan 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, a Tisza-tó környékén viszont már 350–500 ezer forintos négyzetméteráron is található ingatlan. A Duna House adatai szerint az áremelkedés üteme tavaly szeptember óta lassul, de a kereslet stabil maradt. A korszerűtlen házaknál egyre nagyobb az alku, a prémium és lakhatásra is alkalmas nyaralók ára viszont emelkedik.

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2 – 1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, de a vízparti és panorámás ingatlanokat még magasabb áron kínálják. A déli parton 900 ezer – 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében 800 ezer – 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző. A drágulás üteme ugyan lassul, de a szűk kínálat és a presztízs miatt a prémium ingatlanok ára továbbra is stabil.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A Velencei-tó piaca a közelmúlt vízszint-problémái ellenére sem gyengült, és az árak is emelkedtek, igaz, mérsékeltebb ütemben. A térség egyre inkább lakóingatlanos karakterűvé vált, mert sok vevő második otthonként vagy első lakásként tekint a környékbeli ingatlanokra. A négyzetméterárak itt 650 – 900 ezer forint között alakulnak, de nőtt az alku szerepe és hosszabbodtak az értékesítési idők is.

A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találunk luxuskategóriájú vízparti nyaralókat 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2 – 7 százalékos drágulás lehetséges. A kereslet itt jórészt saját használatra épül, de az alacsonyabb bázis miatt a növekedés mégis látványosabb lehet, mint a prémium térségekben.

Az Otthon Start Program közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Ez elsősorban a Tisza-tónál és részben a Velencei-tónál hozott élénkülést a 30–70 millió forintos ársávban. A prémium balatoni térségekben a program nyaralópiacia hatása nem jelentős.

Címlapi kép: Jászai Csaba, MTI/MTVA

#otthon #Balaton #ingatlan #turizmus #nyaraló #duna house #ingatlanpiac #lakásárak #nyaralók #ingatlanárak #nyaralópiac #velencei-tó #tisza-tó #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:18
15:02
14:47
14:29
14:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 17.
Időzített bomba ketyeg sok magyar lakásának papírjai között: sok pénzt bukhat, aki erre nem figyel
2026. március 16.
Sok magyar, aki ilyen betegségben szenved, már lemondott a gyógyulásról: a háttérben már érik a hatalmas fordulat
2026. március 17.
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
2026. március 17.
Óriási fordulat előtt a magyar gazdaság: kiderült, mi jöhet a következő években - erre kell most felkészülni
2026. március 17.
Tömegével veszik ezeket a kínai autókat a magyarok: elképesztő bevezető akcióval startol egy új márka
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 17. kedd
Gertrúd
12. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
1 hónapja
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
5 napja
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
4
4 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
5
2 hete
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 14:47
Kiderült, ilyen alkut kötött Von der Leyen és Zelenszkij: új részleteket közöltek a Barátság vezeték helyreállításáról
Pénzcentrum  |  2026. március 17. 14:03
Itt a bejelentés, Brüsszel megállapodott az ukránokkal: megjavítják a Barátság kőolajvezetéket, ekkor indulhat újra
Agrárszektor  |  2026. március 17. 14:29
Kiderült az orosz húsüzemek trükkje: filléres kínai importtal kaszálnak