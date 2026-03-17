Ilyen árakon lehet most nyaralót venni Magyarország legnépszerűbb helyein: döbbenetes, milyen négyzetméterárak vannak

Tovább nyílt az olló a hazai nyaralópiacon: a Balatonnál idén átlagosan 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, a Tisza-tó környékén viszont már 350–500 ezer forintos négyzetméteráron is található ingatlan. A Duna House adatai szerint az áremelkedés üteme tavaly szeptember óta lassul, de a kereslet stabil maradt. A korszerűtlen házaknál egyre nagyobb az alku, a prémium és lakhatásra is alkalmas nyaralók ára viszont emelkedik.

A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2 – 1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, de a vízparti és panorámás ingatlanokat még magasabb áron kínálják. A déli parton 900 ezer – 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében 800 ezer – 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző. A drágulás üteme ugyan lassul, de a szűk kínálat és a presztízs miatt a prémium ingatlanok ára továbbra is stabil.

„Ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A Velencei-tó piaca a közelmúlt vízszint-problémái ellenére sem gyengült, és az árak is emelkedtek, igaz, mérsékeltebb ütemben. A térség egyre inkább lakóingatlanos karakterűvé vált, mert sok vevő második otthonként vagy első lakásként tekint a környékbeli ingatlanokra. A négyzetméterárak itt 650 – 900 ezer forint között alakulnak, de nőtt az alku szerepe és hosszabbodtak az értékesítési idők is.

A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találunk luxuskategóriájú vízparti nyaralókat 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2 – 7 százalékos drágulás lehetséges. A kereslet itt jórészt saját használatra épül, de az alacsonyabb bázis miatt a növekedés mégis látványosabb lehet, mint a prémium térségekben.

Az Otthon Start Program közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Ez elsősorban a Tisza-tónál és részben a Velencei-tónál hozott élénkülést a 30–70 millió forintos ársávban. A prémium balatoni térségekben a program nyaralópiacia hatása nem jelentős.

Címlapi kép: Jászai Csaba, MTI/MTVA

