Ilyen árakon lehet most nyaralót venni Magyarország legnépszerűbb helyein: döbbenetes, milyen négyzetméterárak vannak

Jelentősen átalakul a kertészeti és erdészeti gépek piaca. A a bonyolult belső égésű motoros eszközöket egyre inkább felváltják a könnyen kezelhető alternatívák.
Tovább nyílt az olló a hazai nyaralópiacon: a Balatonnál idén átlagosan 1,2–1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzőek, a Tisza-tó környékén viszont már 350–500 ezer forintos négyzetméteráron is található ingatlan. A Duna House adatai szerint az áremelkedés üteme tavaly szeptember óta lassul, de a kereslet stabil maradt. A korszerűtlen házaknál egyre nagyobb az alku, a prémium és lakhatásra is alkalmas nyaralók ára viszont emelkedik.
A Balaton térsége továbbra is a hazai nyaralópiac motorja. Az északi parton 1,2 – 1,8 millió forintos négyzetméterárak jellemzők, de a vízparti és panorámás ingatlanokat még magasabb áron kínálják. A déli parton 900 ezer – 1,3 millió forint között mozognak az árak, míg a nyugati medencében 800 ezer – 1,2 millió forint közötti sáv a jellemző. A drágulás üteme ugyan lassul, de a szűk kínálat és a presztízs miatt a prémium ingatlanok ára továbbra is stabil.
„Ebben a szegmensben idén nem az áremelkedés lesz a fő téma, hanem a nyaralók funkcionalitása. Egyre több vevő igénye, hogy az ingatlan egész évben, minden évszakban kényelmesen lakható legyen” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A Velencei-tó piaca a közelmúlt vízszint-problémái ellenére sem gyengült, és az árak is emelkedtek, igaz, mérsékeltebb ütemben. A térség egyre inkább lakóingatlanos karakterűvé vált, mert sok vevő második otthonként vagy első lakásként tekint a környékbeli ingatlanokra. A négyzetméterárak itt 650 – 900 ezer forint között alakulnak, de nőtt az alku szerepe és hosszabbodtak az értékesítési idők is.
A Tisza-tó továbbra is a legjobb ár-érték arányú nagy nyaralóövezet, 350–500 ezer forintos kezdő négyzetméterárakkal, de már itt is találunk luxuskategóriájú vízparti nyaralókat 1,5 milliós négyzetméter áron. A térség felzárkózóban van, így a turizmus fejlődése, az infrastruktúra bővülése miatt idén 2 – 7 százalékos drágulás lehetséges. A kereslet itt jórészt saját használatra épül, de az alacsonyabb bázis miatt a növekedés mégis látványosabb lehet, mint a prémium térségekben.
Az Otthon Start Program közvetett módon hat a nyaralópiacra is. Bár nem klasszikus üdülőingatlanokra készült, minden olyan nyaraló, amely műszakilag és jogilag alkalmas lakhatásra, bekerülhet a támogatott kereslet látókörébe. Ez elsősorban a Tisza-tónál és részben a Velencei-tónál hozott élénkülést a 30–70 millió forintos ársávban. A prémium balatoni térségekben a program nyaralópiacia hatása nem jelentős.
Címlapi kép: Jászai Csaba, MTI/MTVA
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Meglepő fordulat: a kormány határozatlan időre felfüggesztette a jelentkezést a 100 milliárdos támogatási programra
Határozatlan időre, még a megnyitása előtt felfüggesztették az Otthoni Energiatároló Program (OETP) második pályázati ütemét.
Sok lakásvásárló álma valósulhat meg hamarosan? Kiderült, mítosz-e a lufi kipukkadása, jöhet-e árcsökkenés
A hitelprogramhoz kapcsolódó kezdeti roham mára egyértelműen lecsengett, amit a tranzakciószámok jelentős visszaesése is mutat.
A háztartások villanyszámlája sokszor magasabb a szükségesnél, pedig néhány egyszerű változtatással jelentős megtakarítás érhető el.
Hiába reménykedtek a magyarok, átmeneti volt a fellendülés: komoly figyelmeztetés érkezett, ebbe beleremeghet a gazdaság
Az építményfőcsoportok közül az épületek építése 9,6 százalékkal, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal csökkent.
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: áresés indult ennél a keresett ingatlantípusnál, dörzsölhetik a tenyerüket a vásárlók
A legfrissebb adatok és az állami otthonteremtési programok hatásai alapján a lakótelepi lakások piacán már most egyértelműen érezhető a drágulás lassulása.
A MOHU célja, hogy minden szükséges információ egy helyen, áttekinthetően és felhasználóra szabottan jusson el a háztartásokhoz.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 7 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, munkanaptényezővel kiigazítva 9,6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.
A tél nyomot hagy a kertben, ezt ne feledjük. Elsárgult levelek, letört ágak, elöregedett növényi részek gyűlnek össze mindenhol.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
Megnéztük, mi hajtja a dubaji ingatlanpiacot, mennyit lehet keresni egy ilyen befektetéssel, és milyen kockázatokkal kell számolniuk a magyar vásárlóknak.
Hihetetlen fordulat az albérletpiacon, olyan történik az árakkal, amire sokan nem voltak felkészülve
Budapesten az elmúlt hat hónapból négyben csökkentek a bérleti díjak havi összevetésben.
Végre fellélegezhetnek a magyar vásárlók: megérkezett a várva várt árzuhanás az ingatlanpiacon, azonnal megindult a roham
A tavalyi, hektikus lakáspiaci év után 2026-ban nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb működés jöhet a magyar ingatlanpiacon az OTP szerint.
Megdőlt az Otthon Start tévhit: ezzel kevesen számolnak hitelfelvételnél, súlyos pénzt dobnak ki az ablakon
A Pénzcentrum annak járt utána, hogyan működik az előtörlesztés az Otthon Start hitelnél, és pénzügyileg mikor lehet ésszerű döntés a hitel idő előtti visszafizetése.
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
A MOHU információi szerint három kerületben már lezárult a lomtalanítás 2026-ra és további háromban a tavasz folyamán történik majd.
Több támogatási programot is elindított a társasházak számára az egyik fővárosi önkormányzat.
Olyan hírt kaptak a lakásvásárlók, amire aligha számíthattak: elkezdtek esni az árak - ezek az ingatlanok érintettek
A piaci erőviszonyok egyértelműen a vásárlóknak kedveznek.
Újabb budapesti lomtalanítás dátum került ki: ez a kerület készülhet, áprilisban viszik a lomot mind a 6 körzetben 2026-ban
A budapesti lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Hajszálon múlt a tragédia: a semmiből szakadt be az úttest a gyanútlan sofőr alatt, megbénult a forgalom
Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.
-
A fehérjeárak elszálltak, mégis rekordot döntött a BioTechUSA: ezek váltak a vásárlók kedvenc termékeivé
Lévai Bálintot, a cég tulajdonosát kérdeztük.
-
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
A GVH Árfigyelő adatai igazolják: a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában.