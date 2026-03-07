Végleg beteszik a kaput a nyaralóépítéseknek a Balatonnál: kemény tilalmat vezettek be a magyar tengernél

Kőröshegy önkormányzata a jövőben nem engedélyezi a zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonását. Ezzel a lépéssel akarják megakadályozni a luxusnyaralók építését a hegyoldalban. A Balaton-közeli település fő célja a helyi szőlőültetvények, a nyugalom és az eredeti, falusias jelleg megőrzése az ellenőrizetlen beépítésekkel szemben.

A képviselő-testület döntése értelmében a pazar panorámájú területeken a jövőben nem épülhetnek újabb üdülők. A tájképet így továbbra is a gondozott szőlősorok és gyümölcsösök határozzák majd meg. Poór Gyula polgármester a SONLINE-nak kiemelte, hogy a falu zártkerti része első osztályú szőlőkataszter, amely a Balatonboglári borvidékhez tartozik. A szigorítás legfőbb célja a helyi kistermelők és a borászatok védelme. Emellett el akarják kerülni, hogy a nyugodt hegyoldal hangos üdülőövezetté váljon.

Bár Kőröshegy népessége folyamatosan növekszik, a település vezetése intő példaként tekint a túlzsúfolttá vált Budapest környéki agglomerációra. Határozottan el akarják kerülni, hogy a tó közelsége miatt bekövetkező hirtelen népességrobbanás élhetetlenné tegye a falut.

A szigorítás kizárólag a luxusnyaralók terjedését gátolja, a falu továbbra is szívesen fogadja az életvitelszerűen letelepedni vágyókat.

Az önkormányzat támogatja a lakásvásárlási programokat. Úgy igyekeznek teret adni a lakóépületeknek, hogy közben megóvják a település élhetőségét. A község kiépített infrastruktúrával, többek között orvosi rendelővel, óvodával, gyógyszertárral és postával is rendelkezik. Kőröshegy így ideális otthont kínál azoknak, akik tiszteletben tartják a helyi hagyományokat és a táj értékeit.