Kipukkadhat a gigantikus ingatlanlufi a sivatagi metropoliszban: rengeteg befektető bukhat hatalmasat

Az Egyesült Arab Emírségek ingatlanpiaca komoly próba elé került, miután iráni rakétacsapások érték Dubaj és Abu-Dzabi repülőtereit, kikötőit és lakóövezeteit. A támadások alapjaiban rengették meg a térség biztonságos menedékként kialakított imázsát. Emellett rávilágítottak arra is, hogy az emírségek ingatlanpiaci fellendülése mennyire függ a külföldi tőkétől, írja a Reuters.
A dubaji és abu-dzabi ingatlanfejlesztők részvényei szerdán zuhantak. Abu-Dzabi legnagyobb tőzsdén jegyzett ingatlancége, az Aldar Properties, valamint a Burdzs Kalifáról ismert dubaji Emaar Properties árfolyama egyaránt öt százalékot esett. A fejlesztők kötvényárfolyamai szintén meredeken csökkentek. Az új kötvénykibocsátások gyakorlatilag lehetetlenné váltak, mivel a hozamfelárak az egész szektorban jelentősen megugrottak.
A csapások különösen érzékeny pillanatban érték az ingatlanpiacot. A Betterhomes adatai szerint 2025-ben a dubaji tranzakciók 65 százaléka tervrajzról történő, úgynevezett off-plan értékesítés volt, vagyis még meg sem épült lakásokra vonatkozott. A JPMorgan már a támadások előtt figyelmeztetett a túlkínálat veszélyére. Az amerikai befektetési bank szerint Dubaj demográfiai növekedése valószínűleg nem tudja majd felszívni a 2028-ig várható 300-400 ezer új lakást.
A Fitch minősítőintézet szerint Dubajban az ingatlanárak 2022 és 2025 első negyedéve között hatvan százalékot emelkedtek. A CBRE adatai alapján 2025 utolsó negyedévében éves szinten közel 13 százalékos drágulás volt tapasztalható. Abu-Dzabiban a lakóingatlanok ára ugyanezen időszakban csaknem 32 százalékot ugrott. A koronavírus-járvány utáni fellendülést az Emírségek adómentes rendszere, a liberalizált vízumpolitika és a gazdasági reformok hajtották. Ennek hatására orosz milliárdosok, családi vagyonkezelő irodák és fedezeti alapok áramoltattak jelentős tőkét az ingatlanpiacra.
Az Abu Dhabi Commercial Bank szakértői egy szerdai elemzésükben hangsúlyozták, hogy a külföldi vásárlók érdeklődése kulcsfontosságú lesz a konfliktust követően. A külhoni és külföldi illetőségű vevők ugyanis a kereslet egyik alappillérét jelentik, miközben az új lakáskínálat az év második felétől kezd majd jelentősen bővülni. Az Emírségek több mint 11 milliós lakosságának közel 90 százaléka külföldi, ami világviszonylatban is az egyik legmagasabb arány.
Egy vezető ingatlanpiaci befektetési bankár a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy cége a héten már el is halasztott egy tervezett tőkebevonást az emírségekbeli ingatlanpiacon. Úgy látja, a befektetők jelenleg elzárkóznak a régiótól, a nemzetközi hitelezőkre pedig nyomás nehezedik az új hitelkihelyezések visszafogása érdekében. Egy elhúzódó konfliktus esetén ez tömeges kényszerértékesítésekhez is vezethet. Egyes fejlesztők ugyanakkor igyekeztek megnyugtatni a kedélyeket. Ziad El Chaar, a Trump-márkájú luxusprojekteket építő Dar Global vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az Öböl menti térség gazdasági fundamentumai erősek, és egyetlen projektjük sem áll le.
