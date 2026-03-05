Hamarosan itt a nőnap: mit ünneplünk március 8-án, honnan erednek a nemzetközi nőnap szokásai?

A nőnap 2026-ban is márciusban lesz, ahogy minden évben, hiszen ellentétben például az anyák napjával, fix dátumra esik. Mégis minden évben felmerül a kérdés: mikor van nőnap 2026-ban, és mióta ünnepeljük ezt a jeles napot? A nemzetközi nőnap idén is március 8-án van, mely vasárnapra esik. Talán nem is hinnénk, de a nőnapot már több mint 100 éve, 1911 óta ünnepljük. Mutatjuk, mi a nőnap eredete, és

A nemzetközi nőnapot először 1911-ben ünnepelték meg, hivatalos időpontja pedig 1913 óta nőnap március 8. Az ENSZ Közgyűlése 1977-ben nyilvánította a nők jogai és a nemzetközi béke napjává.

Mióta van nőnap, és honnan indult a nemzetközi nőnap?

A nőnap eredete a múlt század elejére vezethető vissza, amikor politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak harcoltak azért, hogy az év egy napja jelképesen a nőké legyen. A legtöbb országban ekkor erősödtek fel a nők követelései a szociális és gazdasági jogaik bővítésére, a választójog elnyerésére, valamint a foglalkoztatásban és bérezésben tapasztalható hátrányos megkülönböztetés megszüntetésére.

Az első nemzeti nőnapot az Egyesült Államokban tartották 1909 februárjának utolsó vasárnapján. 1910-ben, a koppenhágai II. Nemzetközi Szocialista Nőkongresszuson a német Clara Zetkin javasolta, hogy világszerte minden évben tartsanak nőnapot.

Miért került a nőnap március 8-ra?

A nemzetközi nőnapot először 1911. március 19-én ünnepelték Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A tüntetéseken – amelyeken sok férfi is részt vett – a nők választójogát követelték. Az időpont 1913-ban tevődött át véglegesen nőnap március 8-ra. Az egyik magyarázat szerint a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjának állít emléket, más források szerint egy 1908. március 8-án történt gyári tűzesethez kapcsolódik, amely 129 munkásnő életét követelte. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először.

Nőnap 2026-ban: a társadalmi jelentősége több mint 100 év után

2026 nőnap szempontjából nem hoz újat az előző évekhez képest. Ugyan sokan a nőnapot is - mint a Valentin-napot, vagy az anyák napját - üzleti fogásnak tartják, amivel csak a virágboltosok járnak jól, még mindig van jelentősége. A jogegyenlőség ugyanis sok esetben még ma sem jelent valódi esélyegyenlőséget, erre még mindig sok cég, szervezet, vezető hívja fel a figyelmet világszerte.

Az 1980-as évektől a nőszervezetek ezen a napon felvonulásokkal és rendezvényekkel hívták fel a figyelmet a nők társadalomban betöltött meghatározó szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára is. Ma már a felvonulások kevésbé jellemzőek, de vannak olyan megmozdulások, amik a nők jelenlegi helyzetére világítanak rá.

Számos országban nők ezrei tüntetnek a nemzetközi nőnap alkalmából a társadalmi jogaikért és a hátrányos megkülönböztetés ellen. Az Európai Unióban 1975 óta tiltják a díjazásbeli megkülönböztetést, de a bérszakadék továbbra is fennáll. Az uniós átlag 12,7 százalék, míg Magyarországon a nők átlagosan 17,8 százalékkal keresnek kevesebbet a férfiaknál.

A bérszakadék még mindig létezik, viszont a trend csökkenő: az Európai Bizottság 2009-ben kampányt indított az átlagosan 16 százalékos különbség csökkentéséért, 2017-ben pedig cselekvési tervet terjesztett elő. 2022 novemberében az EU olyan jogszabályt fogadott el, amely szerint a tőzsdén jegyzett társaságoknál a nem ügyvezető igazgatói pozíciók legalább 40 százalékát nőknek kell betölteniük. A bértranszparencia irányelv is a nők és férfiak közötti bérszakadék csökkenétében segíthet. Ezeket az irányelveket 2026 nyarától kell alkalmazni.

A nőnap és a nők elleni erőszak

A nemzetközi nőnap alkalmával a civil szervezetek gyakran felemelik szavukat a nők elleni erőszak ellen is. A családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás és a prostitúció áldozatainak védelme sok esetben még mindig nem kielégítő. Egy felmérés szerint az Európai Unióban élő nők 33 százaléka szenvedett el testi vagy szexuális erőszakot 15 éves kora óta. Az Amnesty International azt szorgalmazza, hogy jöjjön létre egy egységes és erős női ENSZ-ügynökség, amely biztosítaná, hogy a nők világszerte a gyakorlatban is élvezhessék jogaikat.

Mikor van a nemzetközi férfinap?

A nőnap kapcsán sokszor eszébe jut az embernek, hogy létezik-e vajon férfinap, és ha igen, mikor tartjuk. A nemzetközi férfinap november 19-én van, amely jellemzően a férfiak társadalmi szerepére és egészségére irányítja a figyelmet.