Véget ért a rémálom egy kulcsfontosságú magyar ágazatban: elképesztő ugrást mértek, végre jön a felpattanás?

Két visszaesést hozó év után 2025-ben ismét bővülni tudott a magyar építőipar. A termelés volumene változatlan árakon mérve 2,8 százalékkal nőtt, ami arra utal, hogy az ágazat kilábalt a korábbi gyengébb időszakból. A szerződésállomány alakulása is biztató: 2025 decemberének végén csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
A GKI februári felmérése szerint a vállalkozások jelentős része már optimistábban tekint a következő évre. A megkérdezett építőipari cégek 33 százaléka arra számít, hogy 2026-ban nőni fog az árbevétele, míg 21 százalék csökkenést vár. A nagyobb cégek körében jóval erősebb a bizalom. Az 50 fő felett foglalkoztató vállalatok több mint fele bevételnövekedésre számít, miközben mindössze 9 százalék tart visszaeséstől.
A cégek várakozásait a bizalmi mutatók is alátámasztják. A GKI építőipari bizalmi indexe 2025 júniusában érte el mélypontját, majd fokozatos emelkedés indult. 2026 februárjára a mutató már tizenhárom havi csúcsra került, ami javuló konjunkturális kilátásokat jelez az ágazatban.
Az elmúlt két év ugyanakkor komoly kihívásokat hozott a szektornak. A 2023 és 2024 közötti időszakban az építőanyagárak ingadozása, a magas infláció és a kamatemelések jelentősen visszafogták a beruházásokat. A magas hitelköltségek miatt csökkent a lakáspiaci kereslet, és a vállalati beruházások is elhalasztódtak. A munkaerőhiány helyét ebben az időszakban a kereslet hiánya vette át mint fő probléma.
A tavalyi év eleje még gyengén alakult, az első negyedévben visszaesés volt látható. Áprilistól azonban a legtöbb hónapban már növekedést regisztráltak, ami végül éves szinten is pozitív eredményt hozott. Ennek ellenére a 2025-ös teljesítmény még mindig körülbelül 4 százalékkal elmaradt a 2022-es szinttől.
A finanszírozási környezet alakulása kulcsszerepet játszik az ágazat jövőjében. Az építőipar erősen hitelfüggő szektor, ezért a kamatszint változása közvetlen hatással van a beruházásokra. A Magyar Nemzeti Bank 2024-ben kezdte meg a kamatcsökkentési ciklust, amelynek során az alapkamat 6,5 százalékra mérséklődött. 2026 februárjában újabb lépés következett, az irányadó ráta 6,25 százalékra csökkent. Ha a kamatvágások folytatódnak, az hosszabb távon javíthatja az építőipari projektek finanszírozási lehetőségeit.
A bankok ugyanakkor óvatosak maradtak. Az MNB hitelezési felmérése szerint a pénzintézetek 2021 és 2025 között romló portfólióminőséget tapasztaltak az építőipari hitelek terén, és rövid távon sem számítanak jelentős javulásra. A lakóingatlan-fejlesztések iránti hitelkereslet viszont a következő időszakban élénkülhet.
A beruházások terén is javuló kilátások látszanak. A hazai és nemzetközi elemzők többsége arra számít, hogy 2026-ban nőni fog a beruházási aktivitás Magyarországon. A GKI felmérése szerint az iparban és az üzleti szolgáltatások területén is emelkedhet a beruházási kedv. Több nagy projekt indulhat el vagy fejeződhet be az év során, miközben a lakásépítés is lassan elmozdulhat a tavalyi mélypontról.
A GKI előrejelzése szerint 2026-ban az építőipari termelés volumene 2–3 százalékkal nőhet az előző évhez képest. A beruházások összértéke körülbelül 2 százalékkal bővülhet, ami mérsékelt, de egyértelmű élénkülést jelent az ágazat számára.
