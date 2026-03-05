2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
8 °C Budapest
Hagyományos toronyházas lakások és otthonok Budaörsön. Az otthonok tisztának, gondozottnak és színesen festettnek tűnnek. Nagyszerű példa a volt kommunista stílusú épületek vonzóvá és jól lakottá tételére.
Otthon

Megtalálták az aranybányát? Szép csendben elképesztő tempóban húzzák fel az új lakóparkokat Magyarországon

Pénzcentrum
2026. március 5. 15:32

A 2025 őszén indult Otthon Start program kapcsán legtöbbször a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitel kerül szóba, ugyanakkor a programnak van egy másik eleme is, amely az új lakások kínálatának bővítését célozza. A legalább 250 lakásos fejlesztések ugyanis nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházási státuszt kaphatnak, ha a lakások legalább 70 százaléka megfelel a program feltételeinek. Az OTP Ingatlanpont elemzése szerint ez jelentős adminisztratív könnyítést hozhat a fejlesztőknek, és felgyorsíthatja a beruházásokat.

A szabályok szerint a kiemelt státuszhoz az szükséges, hogy az érintett lakások legalább 70 százalékánál a négyzetméterár ne haladja meg az 1,5 millió forintot, a teljes vételár pedig legfeljebb 100 millió forint legyen. A kérelmeket az Otthon Start Programirodához kell benyújtani, az elbírálás egyedi döntések alapján történik.

A kiemelt státusz legfontosabb előnye a fejlesztők számára az engedélyezési folyamatok gyorsulása. A minősítés egyszerűbbé teheti az építési engedélyezést, gyorsíthatja a környezetvédelmi és természetvédelmi eljárásokat, valamint a területrendezési és földmérési folyamatokat. Ez a kivitelezés során akár hónapokkal is lerövidítheti a beruházás előkészítését.

Eddig 12 fejlesztés kapta meg a kiemelt beruházási státuszt, további 11 projekt esetében pedig megindult a társadalmi egyeztetés. A jelenleg ismert projektek összesen közel hatezer új lakás megépítését jelenthetik, mivel minden fejlesztésnek legalább 250 lakást kell tartalmaznia.

A beruházások nemcsak Budapesten jelennek meg. Az elsők között kapott kiemelt státuszt egy veszprémi projekt, ahol kisvárosias lakóövezetben terveznek lakóparkot. A területen már korábban is lakásépítést terveztek, a helyi építési szabályzatot ennek érdekében 2024-ben módosították.

Szegeden is jóváhagytak egy nagyobb fejlesztést egy rozsdaövezeti akcióterületen. A Kálvária sugárút, a Móravárosi körút, a Szabadkai út és a vasútvonal által határolt területen lakópark épülhet. A beruházás hátterében a helyi gazdasági bővülés is állhat, mivel a városban hamarosan termelni kezd a kínai BYD első európai autógyára.

Debrecenben szintén előkészítés alatt áll egy nagyobb projekt. A városban a közelmúltban több ipari beruházás indult, köztük a CATL akkumulátorgyára és a BMW autógyára, amelyek jelentős munkaerőt vonzhatnak a térségbe. A Vámospércsi út, a Veres Péter utca és a Berzsenyi út által határolt területen akár 60 ezer négyzetméternyi lakóingatlan-fejlesztés valósulhat meg.

A már jóváhagyott projektek között található egy budaörsi, mintegy 270 lakásos fejlesztés is. Ennél a beruházásnál a helyi önkormányzat korábban jelezte fenntartásait, mivel az érintett terület jelenleg különleges sportövezetnek számít, és szerintük a szükséges infrastruktúra sem áll teljes mértékben rendelkezésre.

Budapesten több kerületben is indulhatnak nagyobb projektek. A legtöbb fejlesztés a XI. kerületben jelenik meg, ahol a Fehérvári úton, a Savoya Park környékén és a Szerémi úton több száz lakásos beruházások készülnek. Emellett a XV., a XVIII. és a XIII. kerületben is megjelentek ilyen projektek, utóbbiban például mintegy 470 lakás épülhet. A listán szerepel egy IX. kerületi beruházás is, amely egy korábban félbehagyott lakóház befejezésére irányul.

A következő hónapokban a projektek száma tovább nőhet. Februárban további 11 fejlesztésnél indult el a társadalmi egyeztetés, többségük budapesti helyszínen, többek között a III., IV., XIV. és XIX. kerületben.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint a kormány több intézkedéssel próbálja élénkíteni az újlakás-kínálatot. A kiemelt beruházási státusz ezt a célt szolgálja, és egyes projektek már most is hatással lehetnek a helyi lakáspiaci kínálatra.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #Budapest #lakásépítés #lakáspiac #beruházás #debrecen #szeged #ingatlanpiac #ingatlanfejlesztés #otthon start

