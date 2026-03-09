2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tabletták, tabletták, gyógyszer, üveg, túladagolás
Egészség

Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság

Pénzcentrum
2026. március 9. 21:35

Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal. A betegek egyre nehezebben fizetik ki a patikai számlát, a gyógyszerészkamara pedig úgy látja: a támogatott készítmények árának befagyasztása miatt a gyártók a drágulást a vény nélküli szerekre terhelik át.

Akár másfélszeresére is nőhetett egyes vény nélkül kapható gyógyszerek ára 2020 óta – erről beszélt az RTL Reggeliben a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője, Horváth Bálint, miután a hatóság teljes körű vizsgálatot indított a drágulás okainak feltárására. A betegek szerint a gyógyszervásárlás ma már komoly kiadás, a gyógyszerészkamara pedig úgy látja: a kormány árpolitikája is hozzájárulhatott az áremelkedéshez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek, egyes készítmények ára akár 50 százalékkal is emelkedett. A GVH szerint különösen a fájdalomcsillapítók és a felső légúti betegségekre ható szerek drágultak meg. A versenyhivatal azt gyanítja, hogy egyes cégek visszaélhettek piaci helyzetükkel, és korlátozhatták a versenyt, ezért indítottak vizsgálatot.

Az RTL Híradónak nyilatkozó háziorvos szerint a betegek egyre gyakrabban kérnek olcsóbb alternatívát, és az orvosok is kénytelenek segíteni eligazodni a „nagy dzsungelben”, hogy a páciensek megtalálják a még megfizethető, de hatásos készítményeket.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara más okot lát a háttérben: szerintük a kormány igyekszik visszafogni a támogatott gyógyszerek árának emelkedését, ezért a gyártók a növekvő költségeiket a vény nélküli termékekre terhelik át. Mivel a közfinanszírozott készítményeknél nincs lehetőség érdemi áremelésre, az OTC‑szerek és étrend‑kiegészítők ára emelkedik gyorsabban.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A csatorna kérdezte a kormányt is arról, terveznek‑e bármilyen lépést a vény nélküli gyógyszerek árának mérséklésére. A válasz szerint az egészségügyi szakterületnek nincs hatásköre ezek árának alakítására, a vény nélkül kapható készítmények árát a gyártók és forgalmazók saját gazdasági érdekeik alapján határozzák meg.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vizsgálat #egészség #kormány #árak #gvh #egészségügy #ksh #gyógyszerek #áremelkedés #gazdasági versenyhivatal #betegek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:35
20:32
20:01
19:44
19:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
2026. március 9.
Benzinárstop 2026: ennyi lehet maximum a benzin, dízel ára éjféltől - itt a hivatalos bejelentés!
2026. március 9.
Szabályosan menekítik a pénzt a világ jegybankjai: Magyarország is brutális vagyonon ül, mi lesz vele?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Te is szedsz Normaflore-t? Most közölték a gyártóról: rengeteg beteget érint
2
4 hete
Te is szedsz D-vitamint? Most közölték róla, van egy komoly kockázata
3
2 hete
Ezt okvetlenül tudnia kell minden gyógyszert felírató betegnek: jöhet a felzúdulás az orvosi rendelőkben
4
3 napja
Óriási botrány: tiltott, rákkeltő mérgeket találtak rengeteg élelmiszerben - sokunk kedvenc gyümölcsei, zöldségei is a listán
5
3 hete
Gyermekrablók portyáznak a magyar kórházakban, a szülők tehetetlenek: mi folyik az egészségügyben?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Monopólium
egy adott piacon kizárólagos termelő vagy fogyasztó. A monopolista a határköltségnél magasabb áron adja termékét, ezáltal elveszi a fogyasztói többlet egy részét és nem hatékony szinten termel. Ezt a hatékonyságvesztést a holtteherveszteséggel lehet mérni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 19:00
Rémálommá válhat egy egyszerű foghúzás is: tízmilliók életét követelheti a jövő legnagyobb egészségügyi katasztrófája
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 18:05
Kvíz: Úgy hiszed, sokat tudsz a skandináv mitológiáról, istenekről és szörnyekről? Lássuk, lesz-e 10/10 a mai kvíz!
Agrárszektor  |  2026. március 9. 19:32
Hidegbetörés érte el a gyümölcsösöket: itt óriásiak a veszteségek