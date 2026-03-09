Másfélszeresére drágultak ezek a patikai termékek: teljes körű vizsgálat indult, kiderülhet a durva igazság

Akár másfélszeresére is drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek 2020 óta, ezért teljes körű vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal. A betegek egyre nehezebben fizetik ki a patikai számlát, a gyógyszerészkamara pedig úgy látja: a támogatott készítmények árának befagyasztása miatt a gyártók a drágulást a vény nélküli szerekre terhelik át.

Akár másfélszeresére is nőhetett egyes vény nélkül kapható gyógyszerek ára 2020 óta – erről beszélt az RTL Reggeliben a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője, Horváth Bálint, miután a hatóság teljes körű vizsgálatot indított a drágulás okainak feltárására. A betegek szerint a gyógyszervásárlás ma már komoly kiadás, a gyógyszerészkamara pedig úgy látja: a kormány árpolitikája is hozzájárulhatott az áremelkedéshez.

A KSH adatai szerint 2020 és 2025 között jelentősen drágultak a vény nélkül kapható gyógyszerek, egyes készítmények ára akár 50 százalékkal is emelkedett. A GVH szerint különösen a fájdalomcsillapítók és a felső légúti betegségekre ható szerek drágultak meg. A versenyhivatal azt gyanítja, hogy egyes cégek visszaélhettek piaci helyzetükkel, és korlátozhatták a versenyt, ezért indítottak vizsgálatot.

Az RTL Híradónak nyilatkozó háziorvos szerint a betegek egyre gyakrabban kérnek olcsóbb alternatívát, és az orvosok is kénytelenek segíteni eligazodni a „nagy dzsungelben”, hogy a páciensek megtalálják a még megfizethető, de hatásos készítményeket.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara más okot lát a háttérben: szerintük a kormány igyekszik visszafogni a támogatott gyógyszerek árának emelkedését, ezért a gyártók a növekvő költségeiket a vény nélküli termékekre terhelik át. Mivel a közfinanszírozott készítményeknél nincs lehetőség érdemi áremelésre, az OTC‑szerek és étrend‑kiegészítők ára emelkedik gyorsabban.

A csatorna kérdezte a kormányt is arról, terveznek‑e bármilyen lépést a vény nélküli gyógyszerek árának mérséklésére. A válasz szerint az egészségügyi szakterületnek nincs hatásköre ezek árának alakítására, a vény nélkül kapható készítmények árát a gyártók és forgalmazók saját gazdasági érdekeik alapján határozzák meg.