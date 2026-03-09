2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
légzsák, autó, baleset, autóbaleset
Otthon

Hajszálon múlt a tragédia: a semmiből szakadt be az úttest a gyanútlan sofőr alatt, megbénult a forgalom

Pénzcentrum
2026. március 9. 14:02

Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.

Hatalmas csőtörés miatt beszakadt az úttest egy személyautó alatt hétfő délelőtt Budapest XVI. kerületében. A járművet teljesen ellepte a víz, de a balesetben senki sem sérült meg. A környéken jelentős forgalomkorlátozások léptek életbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Veres Péter utat a Thököly út és a Gárda utca közötti szakaszon teljes szélességében lezárták. A forgalmat a rendőrség eltereli. A szakemberek már megkezdték a hiba feltárását és a sérült csővezeték javítását.

A váratlan helyzet a közösségi közlekedést is érinti. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy a lezárás miatt a 44-es, a 45-ös, a 176E és a 276E autóbuszok átmenetileg terelt útvonalon közlekednek.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #bkk #Budapest #busz #közösségi közlekedés #forgalomkorlátozás #forgalom #személyautó #buszok #csőtörés #budapesti

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:30
14:15
14:02
13:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 8.
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
2026. március 9.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
2026. március 9.
Íme a megoldás a lakhatási válságra?! A somogyi pár 3D-vel nyomtatná a jövő fenntartható otthonait
2026. március 8.
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
4 hete
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
4 hete
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
4
2 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
5
6 napja
Paneláron hirdeti budai luxusvilláját Lagzi Lajcsi: nagy bajban lehet a mulatóslegenda
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 13:04
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 12:46
Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit
Agrárszektor  |  2026. március 9. 13:31
Ezt a 3 növényt ültesd a kertbe: ingyen elvégzik helyetted a piszkos munkát