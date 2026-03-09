A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
Hajszálon múlt a tragédia: a semmiből szakadt be az úttest a gyanútlan sofőr alatt, megbénult a forgalom
Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.
Hatalmas csőtörés miatt beszakadt az úttest egy személyautó alatt hétfő délelőtt Budapest XVI. kerületében. A járművet teljesen ellepte a víz, de a balesetben senki sem sérült meg. A környéken jelentős forgalomkorlátozások léptek életbe.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Veres Péter utat a Thököly út és a Gárda utca közötti szakaszon teljes szélességében lezárták. A forgalmat a rendőrség eltereli. A szakemberek már megkezdték a hiba feltárását és a sérült csővezeték javítását.
A váratlan helyzet a közösségi közlekedést is érinti. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy a lezárás miatt a 44-es, a 45-ös, a 176E és a 276E autóbuszok átmenetileg terelt útvonalon közlekednek.
