Hajszálon múlt a tragédia: a semmiből szakadt be az úttest a gyanútlan sofőr alatt, megbénult a forgalom

Sérülés nem történt, a buszok viszont terelt útvonalon közlekednek a helyreállításig.

Hatalmas csőtörés miatt beszakadt az úttest egy személyautó alatt hétfő délelőtt Budapest XVI. kerületében. A járművet teljesen ellepte a víz, de a balesetben senki sem sérült meg. A környéken jelentős forgalomkorlátozások léptek életbe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a Veres Péter utat a Thököly út és a Gárda utca közötti szakaszon teljes szélességében lezárták. A forgalmat a rendőrség eltereli. A szakemberek már megkezdték a hiba feltárását és a sérült csővezeték javítását.

A váratlan helyzet a közösségi közlekedést is érinti. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közölte, hogy a lezárás miatt a 44-es, a 45-ös, a 176E és a 276E autóbuszok átmenetileg terelt útvonalon közlekednek.