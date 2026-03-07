"A műsorokhoz és ingatlanokhoz kapcsolódó bútorainkat is szeretnénk értékesíteni, mert kekem a kevesebb is elég!"
Óriási fordulat a magyar ingatlanpiacon: egyre több helyen fizetnek többet egy egyszerű panelért, mint a téglalakásért
A panellakások többsége máig erősen megosztja a lakásvásárlókat. Egyesek kimondottan szeretik a praktikus belső elrendezésük vagy a hozzá fűződő gyerekkori emlékeik miatt, míg mások igyekeznek elkerülni ezt a típust és a tégla lakásokat keresik. Hagyományosan a paneleket olcsóbban kínálják, mint a tégla lakásokat, azonban az utóbbi időben egyre több olyan város és kerület azonosítható, ahol a panelek átlagos négyzetméterára meghaladja a tégla lakásokét. Hogy pontosan hol vannak ezek, és mi lehet az oka a fordulatnak, azt a zenga.hu legfrissebb kínálata alapján néztük meg.
Az utóbbi időben a panelpiac kimondottan megélénkült és az erős kereslet az árnövekedésben is látványos volt. Míg tavaly február és idén február között a tégla lakások átlagos négyzetméterára Budapesten 19, országosan 16 százalékkal ment feljebb, addig a paneleké 24, illetve 36 százalékkal. Ennek hatására egyes helyeken a panelek ára mostanra utolérte, sőt van, ahol meg is előzte az azonos állapotú tégla lakások átlagárát.
Van, ahol már drágább a panel, mint a tégla
A rosszabb állapotú ingatlanoknál még látványosabb volt az átrendeződés. A felújítandó és átlagos állapotú ingatlanoknál a tégla lakások már csak 8 százalékkal drágábbak a paneleknél, és egyre több helyen fordul elő, hogy a panelekért kell többet fizetni.
Jól látszik, hogy például Miskolcon egy felújítandó panellakás négyzetméterára több mint 15 százalékkal magasabb, mint egy felújítandó tégla lakásé, Budapest XV. kerületében pedig több mint 20 százalék a panelek felára.
A felújított és jó állapotú ingatlanoknál a tégla lakások ártöbblete valamivel nagyobb, ebben a kategóriában 21 százalékkal drágább ez a típus a paneleknél, azonban itt is van már olyan település vagy budapesti kerület, ahol megfordultak az arányok.
A tégla lakásoknál több mint 20 százalékkal kínálják drágábban a felújított paneleket például Salgótarjánban, de Budapest XIX. kerületében is van egy 15 százalékos többlet.
Fontos, hogy a fenti ábrákon zölddel jelölt országos átlag a kisvárosok és további budapesti kerületek kínálatát is tartalmazza, ez magyarázza, hogy az átlag a felújított és jó állapotú lakásokat bemutató ábrán a legkisebb értéknél is alacsonyabb.
Miért keresettek a panellakások?
Az elmúlt években a panelpiac különösen felértékelődött, ami részben összefügg a magas építési költségekkel és az új vagy újszerű tégla lakások drágulásával. Ezekhez képest a panelek még mindig olcsóbbak, így sokan döntöttek panelek vásárlása mellett, fenntartva irántuk az élénk keresletet.
A magyarországi panellakások jelentős része már átesett valamilyen korszerűsítésen, ami a régi, rossz állapotú tégla lakásokhoz képest kiszámíthatóbb és alacsonyabb rezsiköltségeket jelent. Érdekesség viszont, hogy az azonos állapotúként jelölt lakásoknál is sok esetben drágább a panel, ami arra is utalhat, hogy a panelek felújítása több okból is olcsóbb, mint egy tégla építésű lakásé.
Az okok között említhető, hogy a panellakások szerkezete nagyon egységes, azonos falvastagságok, előre kialakított műszaki elemek és egységesebb alaprajzok jellemzik, így jobban tervezhető a felújítás. A paneleknél sok esetben a falak nem bonthatók, és a helyiségek alapterülete is kisebb, így kevesebb átalakításra, csempére és más burkolatra van szükség. Emiatt egy panel felújítása akár 100-200 ezer forinttal is olcsóbb lehet négyzetméterenként egy tégla lakás teljeskörű felújításánál, jóllehet a felhasznált alapanyagok minősége befolyásolhatja a különbséget.
Emellett a praktikus alaprajz szintén vonzó a vásárlóknak. A panelekben gyakoriak a jól kihasználható terek és a külön nyíló szobák, ami a kisebb alapterület ellenére is élhetővé és jól kiadhatóvá teszi ezeket a lakásokat. Végül pedig a lakótelepek mellett szól az is, hogy általában minden fontos szolgáltatás - óvodák, iskolák, boltok, rendelők - általában gyalog elérhetők.
Hol, mennyiért lehet most panellakást venni?
Noha a panelházak többsége már legalább 50 éves, a lakások piaci szerepe egyelőre stabil. Aki most tervez ilyen lakást venni, Budapest különböző kerületeiben és a vármegyeszékhelyeken az alábbi kínálati árakkal találkozhat.
A panelek jövőjének szempontjából viszont kulcskérdés lesz a még felújítás nélküli épületek korszerűsítése és energiahatékonysági fejlesztése. Ha ezek a programok folytatódnak, a panelek még hosszú ideig meghatározó részei maradhatnak a magyar lakáspiac kínálatának.
