Megjött a toxikológiai eredmény az eltűnt budapesti fiú ügyében: ez derült ki Egressy Mátyás haláláról

Elkészült a boncolás és a toxikológiai vizsgálat eredménye az eltűntként keresett, majd a Dunában megtalált Egressy Mátyás ügyében. A hatóságok szerint sem kábítószer, sem más pszichoaktív anyag nem volt a szervezetében, írja a 24.hu.
Elkészült a boncolás és a toxikológiai vizsgálat eredménye az Egressy Mátyás halálával kapcsolatos ügyben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a vizsgálatok kimutatták, hogy a 18 éves fiú szervezetében nem volt jelen kábítószer, gyógyszer vagy egyéb pszichoaktív anyag.
A fiatal január 17-én hajnalban tűnt el, miután elindult haza a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyről. Eltűnésének körülményeiről azóta számos információ jelent meg, és még olyan térkép is készült, amely a feltételezett útvonalát próbálta rekonstruálni a belvárosi buli után.
A fiú édesapja korábban arról beszélt, hogy fia a szórakozóhely elhagyása után a Március 15. téren felszállt egy éjszakai buszra, amellyel hazajuthatott volna XI. kerületi otthonába. Ehhez Kelenföldön kellett volna leszállnia. Az apa szerint azonban a fiú zsebeit valaki kipakolhatta, mivel a telefonja ott adott utoljára jelet.
A nyomozás során az is kiderült, hogy egy dunai hajó kamerája rögzítette, amint egy test a Lánchídról a Dunába zuhant. A hídon megtalálták a fiú kulcscsomóját is. A család később közleményben úgy fogalmazott: nagy valószínűséggel Egressy Mátyás volt az a személy, aki a hídról a folyóba esett.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság részletes vizsgálatot folytatott. Feltérképezték, hogy a fiatal kikkel volt a buli előtt, illetve merre járt azután, hogy elhagyta a szórakozóhelyet. Tanúkat hallgattak ki, elemezték a mobiltelefon-adatokat, valamint a térfigyelő és biztonsági kamerák felvételeit is. A szórakozóhely belső kameráinak képeit másodpercről másodpercre átvizsgálták, hogy kiderítsék, kikkel szórakozott, mikor és mit fogyasztott. A felvételek alapján azt is megállapították, hogy a fiatal egyszer sem hagyta őrizetlenül a poharát.
A nyomozás adatai végül arra utaltak, hogy a fiú a Lánchídról zuhant a Dunába. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajói napokig keresték a folyóban, azonban sokáig nem találták meg.
A hatóságok időközben elfogták azt a férfit is, aki egy buszon megtalálta és eltulajdonította a fiú elejtett mobiltelefonját. Az ügyében a bíróság már ítéletet is hozott.
Egressy Mátyás holttestét végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.
A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérülést, a toxikológiai vizsgálat pedig kimondta, hogy a fiú szervezetében nem volt jelen kábítószer, gyógyszer vagy más pszichoaktív anyag.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárása során minden lehetséges nyomot ellenőriztek, még a szóbeszédeket is. A rendelkezésre álló adatok alapján semmi nem támasztotta alá, hogy a fiatal kábítószert fogyasztott volna – sem önszántából, sem tudtán kívül.
A hatóságok szerint a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a fiú külső kényszer nélkül került a Dunába.
