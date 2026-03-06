2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Otthon

Megjött a toxikológiai eredmény az eltűnt budapesti fiú ügyében: ez derült ki Egressy Mátyás haláláról

Pénzcentrum
2026. március 6. 16:27

Elkészült a boncolás és a toxikológiai vizsgálat eredménye az eltűntként keresett, majd a Dunában megtalált Egressy Mátyás ügyében. A hatóságok szerint sem kábítószer, sem más pszichoaktív anyag nem volt a szervezetében, írja a 24.hu.

Elkészült a boncolás és a toxikológiai vizsgálat eredménye az Egressy Mátyás halálával kapcsolatos ügyben. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a vizsgálatok kimutatták, hogy a 18 éves fiú szervezetében nem volt jelen kábítószer, gyógyszer vagy egyéb pszichoaktív anyag.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fiatal január 17-én hajnalban tűnt el, miután elindult haza a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyről. Eltűnésének körülményeiről azóta számos információ jelent meg, és még olyan térkép is készült, amely a feltételezett útvonalát próbálta rekonstruálni a belvárosi buli után.

A fiú édesapja korábban arról beszélt, hogy fia a szórakozóhely elhagyása után a Március 15. téren felszállt egy éjszakai buszra, amellyel hazajuthatott volna XI. kerületi otthonába. Ehhez Kelenföldön kellett volna leszállnia. Az apa szerint azonban a fiú zsebeit valaki kipakolhatta, mivel a telefonja ott adott utoljára jelet.

A nyomozás során az is kiderült, hogy egy dunai hajó kamerája rögzítette, amint egy test a Lánchídról a Dunába zuhant. A hídon megtalálták a fiú kulcscsomóját is. A család később közleményben úgy fogalmazott: nagy valószínűséggel Egressy Mátyás volt az a személy, aki a hídról a folyóba esett.

Kapcsolódó cikkeink:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság részletes vizsgálatot folytatott. Feltérképezték, hogy a fiatal kikkel volt a buli előtt, illetve merre járt azután, hogy elhagyta a szórakozóhelyet. Tanúkat hallgattak ki, elemezték a mobiltelefon-adatokat, valamint a térfigyelő és biztonsági kamerák felvételeit is. A szórakozóhely belső kameráinak képeit másodpercről másodpercre átvizsgálták, hogy kiderítsék, kikkel szórakozott, mikor és mit fogyasztott. A felvételek alapján azt is megállapították, hogy a fiatal egyszer sem hagyta őrizetlenül a poharát.

A nyomozás adatai végül arra utaltak, hogy a fiú a Lánchídról zuhant a Dunába. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szonárral felszerelt hajói napokig keresték a folyóban, azonban sokáig nem találták meg.

A hatóságok időközben elfogták azt a férfit is, aki egy buszon megtalálta és eltulajdonította a fiú elejtett mobiltelefonját. Az ügyében a bíróság már ítéletet is hozott.

Egressy Mátyás holttestét végül február 21-én találták meg a Dunában, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre.

A soron kívül elvégzett hatósági boncolás nem talált idegenkezűségre utaló sérülést, a toxikológiai vizsgálat pedig kimondta, hogy a fiú szervezetében nem volt jelen kábítószer, gyógyszer vagy más pszichoaktív anyag.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárása során minden lehetséges nyomot ellenőriztek, még a szóbeszédeket is. A rendelkezésre álló adatok alapján semmi nem támasztotta alá, hogy a fiatal kábítószert fogyasztott volna – sem önszántából, sem tudtán kívül.

A hatóságok szerint a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy a fiú külső kényszer nélkül került a Dunába.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #Budapest #rendőrség #busz #duna #fiatal #halál #nyomozás #haláleset #tragédia

Ezzel a növénnyel hódítanák meg a Holdat: hihetetlen dolog kelt ki