2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-6 °C Budapest
A Pénzcentrum 39. heti hírösszefoglalója, albérlettámogatással, DRS rendszerrel, robotkasszákkal.
Otthon

Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten

Nagy Béla Ádám
2026. január 19. 15:59

Hónapok óta lefelé csúsznak a budapesti albérletárak, miközben a bérlők alkupozíciója érezhetően javult. Az Otthon Start Program megjelenése átrajzolta a keresletet és a kínálatot, így 2025 végére már egyértelműen olcsóbb lakások is megjelentek a piacon. A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.

A 2025-ös év erősen ingadozó pályát hozott a budapesti albérletpiacon. Az év első felében az átlagos bérleti díjak nagyjából 250 ezer forint körül megálltak, ezt a szintet tartósan nem tudták meghaladni. A nyári albérletszezon elején ugyan élénkült a kereslet, de az Otthon Start Program augusztusi bejelentése gyors fordulatot hozott. A bérlők által elfogadható árszint hirtelen csökkent, és azóta sem tért vissza a korábbi szintre.

Ősz közepére szokatlan piaci helyzet alakult ki. A kereslet visszaesése egyszerre jelent meg a kínálat bővülésével. A magasabb bérleti díjú lakások iránti érdeklődés érezhetően visszaesett, ami lefelé tolta az árakat. Októberben ezt tovább erősítette, hogy megjelentek a piacon azok a lakások, amelyeket befektetők a kedvezményes, 3 százalékos Otthon Start hitellel vásároltak meg, majd bérbeadásra kínáltak fel.

A fővárosban hat hónapon keresztül folyamatosan csökkentek a hirdetési árak, így 2025 végére az átlagos kínálati bérleti díj tartósan 250 ezer forint alatt maradt. A keresleti árak ezzel párhuzamosan 220 ezer forint körül stabilizálódtak. Decemberben a bérbeadók átlagosan 244 ezer forintot kértek egy lakásért, miközben a bérlők átlagosan 221 ezer forintot kínáltak. Az árkülönbség így nagyjából 10 százalékra szűkült, ami gyorsabb megállapodásokat és rövidebb hirdetési időt eredményezett.

Szakértők szerint 2026-ban is az Otthon Start Program határozhatja meg leginkább a budapesti albérletpiac mozgását. A másfél millió forintos négyzetméterár felső határ visszafogja a használt lakások további drágulását, ezzel mérsékli a befektetési célú vásárlások egy részét. Ugyanakkor a 3 százalékos, hosszú távon kiszámítható hitel előnyt jelent azoknak a bérbeadóknak, akik ezzel a konstrukcióval jutnak ingatlanhoz. Ez az előny megjelenik a bérleti díjakban is, mivel alacsonyabb finanszírozási költség mellett is versenyképes áron tudják kiadni a lakásokat. Mindez arra utal, hogy a budapesti albérletpiacon 2026-ban inkább az árak stabilizálódása és a mérsékelt verseny erősödése várható, különösen az átlagos méretű és elhelyezkedésű lakások esetében.

 A Pénzcentrum most utána nézett az egyik albérletportálon, hogy melyek a legolcsóbb ingatlanok a fővárosban. Egyetlen kikötés volt, hogy ne csak egy szoba, hanem a teljes lakásokat kínáló hirdetéseket vegyük górcső alá. Szintén kitétel volt, hogy kép is legyen az adott lakásról, illetve ne legyen 160 ezer forintnál magasabb a havi összeg.

A legolcsóbb lakások

Az első béringatlanunk a VIII. kerületi, a József utcában található, Itt kínálnak hosszú távra egy 1 szobás, galériás lakást. A 29 négyzetméteres ingatlan frissen felújított, világos és csendes, udvari fekvésű. A lakás első emeleti, lift nincs az épületben.

A lakás bútorozatlan, ugyanakkor gépesített. Igény esetén a tulajdonos hűtőt és mosógépet is biztosít. A fürdőszoba és a WC egy helyiségben található. A leírás szerint a körút és a metrómegálló néhány perc sétával elérhető, a környéken több park is található. Az egyetemek gyorsan megközelíthetők tömegközlekedéssel. Parkolás az utcán lehetséges, fizetős övezetben.

Fotó: Albérlet.huFotó: Albérlet.hu

A második ingatlanunk az I. kerületben, a Logodi utcában található. A leírás szerint hosszú távra kínálnak egy 1 szobás lakást. A 25 négyzetméteres ingatlan az első emeleten található, utcai kilátással. A lakás bútorozott és gépesített, azonnal költözhető.

Mint írták, fürdőszoba és a WC egy helyiségben kapott helyet. Parkolás az utcán lehetséges, fizetős övezetben. A közös költség havi 10 ezer forint, amely tartalmazza a fűtés és a szemétszállítás díját. A rezsiköltség átlagosan havi 8 ezer forint, a víz és a villany fogyasztása alapján elszámolva.

Fotó: Albérlet.huFotó: Albérlet.hu

A következő lakás a XV. kerületben van, ugyanis a Nyírpalota úton kínálnak hosszú távra egy 1+1 szobás lakást. A 35 négyzetméteres ingatlan a negyedik emeleten található, az épületben lift működik. A lakás udvari fekvésű, csendes környezetet biztosít.

A leírtak alapján, az ingatlan bútorozott és gépesített, azonnal költözhető. A fürdőszoba és a WC egy helyiségben helyezkedik el. Parkolás az utcán megoldható. A közös költség havi 12 250 forint. A rezsiköltség átlagosan havi 15 ezer forint, a víz és a villany fogyasztása alapján elszámolva.

Fotó: Albérlet.huFotó: Albérlet.hu

A negyedik albérletet a IX. kerületben, az Üllői úton, a Klinikák metrómegálló és az Örökimádás temploma közelében kínálják. A 38 négyzetméteres ingatlan az első emeleten található, udvari fekvésű és világos, jó állapotú, átgondolt alaprajzzal.

A leírás szerint a lakás részben berendezett, gázkonvektoros fűtéssel rendelkezik, fenntartási költsége alacsony. A közös költség havi 20 ezer forint, a rezsi szintén körülbelül 20 ezer forint fogyasztás alapján. A környék kiváló közlekedést biztosít, a metró, a villamos és több buszjárat is néhány perc sétára elérhető. A bérleti díj havi 160 ezer forint, rezsin felül.

Fotó: Albérlet.huFotó: Albérlet.hu

Az utolsó előtti albérlet a IV. kerületben, a Szent Imre utcában található. Itt lehet kivenni hosszú távra egy jó adottságokkal rendelkező, két szobás lakást. Az 56 négyzetméteres ingatlan az első emeleten található, lift nincs az épületben. A lakás utcai fekvésű, világos.

A leírtak alapján, az ingatlan részben bútorozott és gépesített. A szobák külön nyílnak, a fürdőszoba és a WC külön helyiségben van. Az erkély és a klíma növeli a komfortot, a fűtés egyedileg szabályozható. A környék közlekedése kedvező, több tömegközlekedési lehetőség rövid sétával elérhető. Parkolás az utcán megoldható. A közös költség havi 25 ezer forint, amely a szemétszállítás díját tartalmazza. A rezsi átlagosan havi 15 ezer forint, a víz, a villany és a gáz fogyasztása alapján elszámolva.

Fotó: Albérlet.huFotó: Albérlet.hu

Az utolsó kiadó lakás pedig a Vezér Utcában van. A 26 négyzetméteres ingatlan földszinti, udvari fekvésű, csendes környezetben található.

A bemutatás szerint a lakás bútorozott és gépesített, amerikai konyhás kialakítással. A nagy méretű terasz és a kertkapcsolat ritka előny ebben a kategóriában, a klíma tovább növeli a komfortot. A fürdőszoba és a WC egy helyiségben kapott helyet. Parkolás az utcán lehetséges. A közös költség havi 12 ezer forint, a rezsi átlagosan havi 20 ezer forint, kizárólag villanyfogyasztás alapján elszámolva.

Fotó: Albérlet.huFotó: Albérlet.hu

Hogyan találok olcsó albérletet?

A legfontosabb tényező az időzítés. Január és február hagyományosan gyengébb időszak az albérletpiacon, ilyenkor kevesebb az érdeklődő. A bérbeadók gyorsabban engednek az árból. Nyáron, különösen júliusban és augusztusban az árak jellemzően magasabbak, a nagyobb kereslet (egyetemisták) miatt.

A lokáció döntően befolyásolja az árat. A belső kerületekben az átlagos bérleti díj gyakran 260–300 ezer forint, míg külső pesti kerületekben és a peremrészeken 150–200 ezer forint között is találni lakásokat. Jó közlekedés mellett a XV., XVII., XVIII., XXI. és XXIII. kerület rendszeresen az olcsóbb kínálatba tartozik.

A lakás típusa és állapota is kulcsfontosságú. A belső kerületekben 30 négyzetméter alatt is lehet jó árakon találni albérletet. Egy 40–50 négyzetméteres, régebbi, de jó állapotú lakás gyakran csak 10–20 ezer forinttal kerül többe, miközben jobb az alkupozíció. A bútorozatlan lakások átlagosan 5–10 százalékkal olcsóbbak.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakás #Budapest #albérlet #ingatlanpiac #albérletpiac #albérlet árak #2025 #otthon start #2026

