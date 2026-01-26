2026. január 26. hétfő Vanda, Paula
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Itt áll feketén-fehéren: ezt művelte valójában az Otthon Start a magyar lakáspiaccal
Otthon

Itt áll feketén-fehéren: ezt művelte valójában az Otthon Start a magyar lakáspiaccal

Pénzcentrum
2026. január 26. 15:29

A Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint 2025 harmadik negyedévében országos átlagban 5 százalékkal emelkedtek a lakásárak, az éves drágulás pedig meghaladta a 21 százalékot. Az Otthon Start Program nyári bevezetése ellenére az áremelkedés üteme mérsékeltebb volt, mint az év első három hónapjában, ugyanakkor 2020 óta gyakorlatilag megduplázódtak az ingatlanárak.

A Magyar Nemzeti Bank jelentése szerint 2025 harmadik negyedévében folytatódott a lakáspiaci áremelkedés. Országos szinten 5 százalékos drágulást mértek az előző negyedévhez képest. Az egy évvel korábbi időszakkal összevetve a lakásárak 21,3 százalékkal voltak magasabbak. A harmadik negyedév azért is kiemelkedő, mert ekkor jelentkezett először jól láthatóan az Otthon Start Program piaci hatása: a kedvezményes hitelprogramot júliusban hirdették meg, és szeptemberben indult el hivatalosan.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A területi különbségek jelentősek voltak. Éves összehasonlításban a fővárosban mérték a legnagyobb, 26,2 százalékos áremelkedést. Negyedéves alapon ugyanakkor a községekben volt a legdinamikusabb a drágulás, 8,9 százalékos növekedéssel - jelentette a Portfolio.

Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
EZ IS ÉRDEKELHET
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.

Az MNB közlése kiemeli, hogy országos szinten a 3 hónap alatt mért 5 százalékos áremelkedés az éves növekedési ütemet 17,3-ról 21,3 százalékra gyorsította. A jegybank novemberi előrejelzése szerint 2025 végére akár 28,8 százalékos éves drágulás is bekövetkezhet, ami az évezred egyik legnagyobb ingatlanpiaci áremelkedését jelentené. Ilyen mértékű éves árdinamikára 2022 második negyedéve óta nem volt példa.

A fővárosi lakáspiacon a harmadik negyedévben 3,2 százalékos áremelkedést regisztráltak az előző negyedévhez képest. Ennek hatására az éves drágulási ráta 26,2 százalékra emelkedett, ami az elmúlt kilenc év legmagasabb értéke. A jegybank ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy Budapest és Pest vármegye esetében az adatfeldolgozottság elmarad a szokásostól, különösen a szeptemberi tranzakciók tekintetében.

A vidéki városok lakáspiacán a budapestihez hasonló, 3,2 százalékos negyedéves áremelkedést mértek, ami 19,1 százalékos éves drágulást eredményezett. A kisebb települések, főként a községek produkálták a legnagyobb negyedéves áremelkedést: itt 8,9 százalékkal nőttek az árak három hónap alatt. Ezeken a településeken a lakások ára éves összevetésben 18,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A regionális adatok vegyes képet mutatnak. Észak-Magyarország városi ingatlanpiacán volt a legnagyobb a negyedéves drágulás, 10,5 százalékkal. Ezzel szemben a Dél-Alföldön 1,1 százalékos visszaesés történt az előző negyedév jelentős áremelkedése után. Közép-Dunántúlon 5,6, Dél-Dunántúlon 3,4, az Észak-Alföldön 3,0 százalékos negyedéves áremelkedést regisztráltak a városi lakáspiacon. Pest vármegye városaiban viszonylag visszafogott, 1,5 százalékos növekedés volt megfigyelhető.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Éves összevetésben a legtöbb régióban 20 százalék feletti volt az áremelkedés mértéke. Kivételt jelent Pest vármegye, ahol mindössze 8,7 százalékos drágulást mértek a városi lakáspiacon. A legmagasabb éves árnövekedés Közép-Dunántúl városaiban volt megfigyelhető, 23,3 százalékkal.

Figyelemre méltó fejlemény, hogy az Otthon Start Program elindulása ellenére országos szinten alacsonyabb volt a negyedéves árdinamika, mint az év első három hónapjában, amikor az állampapír-kifizetések élénkítették a keresletet. Akkor országosan 8, Budapesten pedig 10,8 százalékos áremelkedés történt mindössze egyetlen negyedév alatt. A mostani mérsékeltebb drágulásban feltehetően szerepet játszik a programba beépített árlimit is: társasházi lakásoknál négyzetméterenként legfeljebb 1,5 millió, az összérték pedig legfeljebb 100 millió forint lehet, míg családi házaknál a felső értékhatár 150 millió forint.

A jegybank számításai szerint inflációval korrigálva, vagyis reálértéken mérve, országos átlagban 16,3 százalékkal kerültek többe a lakások egy év alatt. A hosszabb távú trend alapján megállapítható, hogy 2020 vége óta a lakóingatlanok ára lényegében megduplázódott Magyarországon.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #magyarország #infláció #gazdaság #ingatlanpiac #áremelkedés #lakásárak #ingatlanárak #magyar nemzeti bank #2025 #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:43
16:33
16:21
16:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 26.
OKSZ: Elképzelhető, hogy kiskereskedelmi láncok kivonulnak Magyarországról
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 26.
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
2026. január 26.
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
2026. január 26.
Óriási zsírszörnyek támadják Budapestet: kódolva van a katasztrófa a csatornarendszerben
NAPTÁR
Tovább
2026. január 26. hétfő
Vanda, Paula
5. hét
Január 26.
Nemzetközi vámnap
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
2 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
3 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
4
2 hete
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
5
3 hete
Hirtelen fordulat a hazai lakáspiacon: most érdemes lakást venni Budapesten?
PÉNZÜGYI KISOKOS
GNI (Gross National Income)
Bruttó nemzeti jövedelem, a GDP-ből származtatott mutató, amely az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 16:06
Mekkora kamu már, hogy utolérjük Ausztriát: a bérek nem hazudnak, ég és föld a különbség, ott aztán kolbászból van a kerítés
Pénzcentrum  |  2026. január 26. 13:01
Brutális tömeg a Balatonnál, a nyári csúcsban is alig látnmi ilyet: mit keresnek ott ennyien?
Agrárszektor  |  2026. január 26. 16:33
Nem adják fel a harcot a gazdák: a nagyvárosokban folytatják a tüntetéseket