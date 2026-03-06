2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ház alakú kulcsok lógnak az új otthon ajtógombján, amelyek az ingatlan megszerzésének és egy új fejezet kezdetének izgalmas pillanatát jelképezik.
Otthon

Éjjel átírták a szabályokat: így vehetsz most lakást állami hitelből, még az építkezés közben

Pénzcentrum
2026. március 6. 09:31

Új kormányrendelet jelent meg, amely lehetővé teszi, hogy az Otthon Start hitelt és a CSOK Pluszt új építésű lakások esetében már az építkezés alatt, szakaszosan folyósítsák.

Egy frissen megjelent kormányrendelet jelentősen átalakítja az új építésű lakások vásárlásának finanszírozását azok számára, akik Otthon Start hitelt vagy CSOK Pluszt szeretnének igénybe venni. A jogszabály lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek mellett a támogatott kölcsönöket már az építkezés ideje alatt, szakaszosan folyósítsák.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jogszabály hatályba lépése után az új építésű ingatlanok vásárlóinak alapvetően három lehetőségük lesz a támogatott hitel folyósítására. Fontos ugyanakkor, hogy továbbra sem számít új építésű lakásnak az a lakóingatlan, amelyet magánszemély saját maga épít vagy építtet, hangsúlyozta a Bankmonitor.

Kapcsolódó cikkeink:

Szakaszos folyósítás állami támogatással

A legjelentősebb változás, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén az új építésű lakások vásárlására felvett támogatott hitel már az építkezés során, több részletben is folyósítható. A kölcsön kedvezményes, legfeljebb évi 3 százalékos kamata már az első részfolyósítástól érvényes lesz.

Ehhez azonban több feltételnek is teljesülnie kell. Az építő cégnek például vállalkozói kölcsönt vagy projekthitelt kell felvennie a kivitelezéshez. Ha a beruházó saját forrásból építi fel a lakásokat, akkor a vevők nem élhetnek ezzel a finanszírozási lehetőséggel.

További feltétel, hogy az épülő ingatlanra társasházi építményi jogot jegyezzenek be a tulajdoni lapra. Ez egy új, bejegyezhető vagyoni értékű jog, amely erősebb jogi védelmet biztosít a vevők számára az építkezés ideje alatt.

A támogatott hitelből szakaszosan folyósított összegek egy elkülönített, úgynevezett óvadéki számlára kerülnek. A kivitelező csak akkor juthat hozzá a pénzhez, amikor a projekt lezárult és a lakás elkészült. Ez nagyobb biztonságot jelent a vásárlók számára is.

Az utolsó részlet folyósításának feltétele, hogy az ingatlan értékbecslő által igazoltan megfeleljen a lakhatási feltételeknek. Az építkezést az első részlet lehívását követő három éven belül be kell fejezni, indokolt esetben ez egy évvel meghosszabbítható.

Ha az építkezés túllépi ezt a határidőt, a kamattámogatás megszűnik, és az addig igénybe vett támogatást jegybanki alapkamattal növelt büntetőkamattal kell visszafizetni.

Szakaszos folyósítás támogatás nélkül

A jogszabály egy egyszerűbb szakaszos finanszírozási lehetőséget is megenged. Ebben az esetben nincs szükség arra, hogy a kivitelező projekthitelt vegyen fel, és társasházi építményi jog bejegyzése sem szükséges.

A kivitelezés befejezésére sincs szigorú határidő, azonban az utolsó részlet lehívásakor az ingatlannak már rendelkeznie kell használatbavételi engedéllyel vagy azzal egyenértékű dokumentummal. Ekkor ellenőrzik a lakhatási feltételek teljesülését is egy új értékbecslés keretében.

Ennek a megoldásnak ugyanakkor jelentős hátránya van: a kamattámogatás – vagyis a legfeljebb 3 százalékos kedvezményes hitelkamat – csak a használatbavételi engedély megszerzése után indul el. A korábban lehívott hitelrészletekre addig piaci kamatot kell fizetni, ami jelenleg évi 8,01 százalék körül alakul.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A szakértők szerint éppen emiatt a magasabb kamatteher miatt ez a konstrukció várhatóan kevésbé terjed majd el a banki gyakorlatban.

Az egyösszegű folyósítás lehetősége

A szabályozás mellett továbbra is elérhető marad a jelenlegi gyakorlat: a vevő egy összegben kérheti a hitel folyósítását, miután az ingatlan megszerezte a használatbavételi engedélyt.

Ebben az esetben a pénz a lakás elkészülte után érkezik meg, ugyanakkor a kamattámogatás is azonnal elindul.

Miért fontos ez a változás?

Az intézkedés célja, hogy ösztönözze az új lakásépítéseket. Az Otthon Start programhoz kapcsolódó nagyobb beruházások – például legalább 250 lakásos projektek – adminisztratív kedvezményeket, egyszerűbb eljárásokat és bizonyos építésügyi előírások alóli mentességeket is kaphatnak.

A lakásépítések felpörgetése azért is fontos, mert a támogatott programok növelhetik a lakáskeresletet, miközben az új lakások elkészülése akár két-három évig is eltarthat. A beruházók ugyanakkor már az építkezés alatt, akár a tervezőasztalról is értékesíthetik az ingatlanokat.

A jogszabályváltozás a kihirdetést követő napon, 2026. március 6-án hatályba lépett. Elvileg már most is lehet ilyen feltételekkel hitelt igényelni, ugyanakkor a bankoknak még át kell vezetniük a változásokat a gyakorlatban. Emiatt az első, új szabályok szerinti hitelajánlatok megjelenésére várhatóan még néhány napot várni kell.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #lakáshitel #kormány #lakás #ingatlan #állami támogatás #ingatlanpiac #kormányrendelet #támogatott hitelek #csok plusz #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:47
09:31
09:15
09:11
09:08
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszólalt az MVM: indul a nyilatkozattétel, aki ezt nem teszi meg, nem kap rezsikompenzációt
2
3 hete
Eladja balatoni házát a híres magyar stand upos: ezért mond nemet a boldogságra
3
4 hete
Óraátállítás 2026: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás március folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
4
1 hónapja
Így vezetik be fű alatt az eurót Magyarországon: már javában tart a folyamat, nem lehet megállítani?
5
2 hete
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:57
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 06:31
Ezért akar annyi külföldi letelepedni Magyarországon? Ezt más országok közel sem nézik olyan jó szemmel
Agrárszektor  |  2026. március 6. 09:42
Váratlan kinevezés: új miniszteri biztost kapnak a magyar termelők
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel