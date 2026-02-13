2026. február 13. péntek Ella, Linda
Közelkép egy nő kezéről, aki az ablaknak háttal állva tartja új otthona kulcsát
Otthon

Itt az utolsó figyelmeztetés: lejár az 1 milliós Otthontámogatás határideje – ne maradj le

Pénzcentrum
2026. február 13. 11:08

Vasárnap lejár a közszolgálati dolgozók évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatásának új igénylési határideje. Akik január 20-ig nem adták be kérelmüket, most még élhetnek a lehetőséggel – de a február 15-i dátum jogvesztő, írja a Portfolio.

Január végén tíz ponton módosította a kormány a közszolgálati dolgozók számára elérhető, évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatást. Az egyik legfontosabb változás az volt, hogy február 15-éig meghosszabbították az igénylési határidőt, amely most vasárnap lejár.

A 2026. január 1-je előtt megkötött lakáskölcsön-szerződések esetében eredetileg január 20-a volt a benyújtási határidő. Akik addig beadták kérelmüket a munkáltatójukhoz, azoknak nincs további teendőjük. A munkáltatók vagy fenntartóik január 30-áig továbbították az igényeket a Magyar Államkincstár felé, amely február 16-áig folyósítja az összeget, a munkavállalók számlájára pedig legkésőbb február 27-éig érkezik meg a támogatás.

A kormány azonban január végén újranyitotta a lehetőséget: az új, jogvesztő határidő 2026. február 15. Az ezen időszak – január 20. és február 15. – között benyújtott kérelmeket a munkáltatók február 25-éig küldik tovább a kincstárnak, amely március 15-éig utal, a jogosultak pedig március 30-áig kapják meg az összeget.

A jogosultak köre is bővült. Az önkormányzati tűzoltóságoknál dolgozó tűzoltók, az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek, valamint az egyház vagy belső egyházi jogi személy által megbízási vagy vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott hitoktatók is igényelhetik a támogatást.

Emellett kiterjesztették a lehetőséget azokra a lakáscélú munkáltatói kölcsönökre is, amelyeket 2026. január 26-áig kötöttek magyarországi lakóingatlan vásárlására, építésére vagy ilyen célú hitel kiváltására.

Eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást, ami magasabb részvételt jelent a kormány és az MNB előzetes várakozásainál, és az is elképzelhető, hogy az idei évre betervezett 180 milliárd forintos közvetlen kiadási keret nem lesz elegendő.
Címlapkép: Getty Images
