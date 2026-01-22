A Netflix részvényárfolyama jelentősen visszaesett a történelmi csúcshoz képest, és a legutóbbi negyedéves jelentés után tovább erősödött az eladói nyomás a papíron.
Bővült a jogosultak listája: még többen kaphatják meg az évi 1 millió forintos támogatást
A kormány döntése nyomán a közszférában dolgozók szélesebb köre számára válik elérhetővé az évi nettó egymillió forintos otthonteremtési támogatás. Az önkormányzati tűzoltók, meghatározott hitoktatók és parlamenti munkatársak mellett immár a munkáltatói kölcsönnel rendelkezők is bekerültek a kedvezményezettek közé, miközben a jelentkezési határidő február közepéig meghosszabbodik.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára tájékoztatása szerint a kormány jelentősen bővítette azok körét, akik élhetnek az Otthontámogatás programban biztosított, évi nettó egymillió forintos juttatással. A döntés hátterében a program iránti kiemelkedő érdeklődés áll.
A támogatási rendszer három újabb foglalkoztatotti csoporttal egészül ki. Jogosulttá válnak azok a tűzoltók, akik önkormányzati foglalkoztatásban teljesítenek szolgálatot. Ugyancsak igénybe vehetik a juttatást azok a hitoktatók, akik államilag elismert egyházak alkalmazásában, kizárólag megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján végeznek kötelező oktatási tevékenységet. Harmadik új csoportként az országgyűlési képviselők közvetlen munkáját támogató munkatársak kerültek be a kedvezményezettek közé.
Az államtitkár bejelentése szerint további változás, hogy a munkáltatói kölcsönnel rendelkezők számára is megnyílik a lehetőség a programban való részvételre. "A lakossági igényeknek megfelelően a kormány a munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételének lehetőségét. Itt az a feltétel, hogy a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzése legyen" – fogalmazott Hidvéghi Balázs.
A kormány ezzel egyidejűleg módosította a programba való bejelentkezés határidejét is. Mindazok számára, akik lakáshitel-szerződésüket 2026. január 1-je előtt írták alá, lehetőség nyílik arra, hogy 2026. február 15-éig regisztráljanak a támogatási rendszerbe. A határidő módosítása valamennyi jogosult számára megfelelő időkeretet teremt az adminisztrációs kötelezettségek teljesítéséhez.
A kormányzat várakozásai szerint a feltételek átalakításával a közszolgálatban tevékenykedők jóval nagyobb hányada juthat hozzá az otthonteremtési célú pénzügyi támogatáshoz.
