Bankjegy, pénz, érme, hitelkártya. Magyar forint, HUF. Lottó, szerencse. Kulcs.
Otthon

Utolsó pillanatban változtak az Otthontámogatás szabályai: rengeteg magyart érint, erre figyelni kell

Pénzcentrum
2026. január 27. 07:50

A kormány több ponton is módosította az évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatás szabályait, bővítve a jogosultak körét és az elfogadható finanszírozási formákat. Az új rendelet rugalmasabb határidőket, utólagos igénylési lehetőségeket és adminisztratív könnyítéseket is bevezet, amelyek sokak számára most először teszik elérhetővé a támogatást.

A hétfő este megjelent Magyar Közlönyben közzétett kormányrendelet több ponton is módosította az évi nettó 1 millió forintos, vissza nem térítendő Otthontámogatás feltételeit. A változtatások egyik legfontosabb eleme, hogy bővül a támogatásra jogosultak köre: a korábban is érintett közszolgálati, egészségügyi, oktatási és egyéb közfeladatot ellátó dolgozók mellett immár az önkormányzati tűzoltóságok tűzoltói, valamint az országgyűlési képviselők és nemzetiségi szószólók által munkaviszonyban foglalkoztatott személyek is igényelhetik a támogatást.

Pontosították a megbízási és vállalkozási jogviszonyban dolgozók helyzetét is. Alapvetés marad, hogy aki kizárólag ilyen jogviszonyban áll egy érintett szervezettel, az nem jogosult az Otthontámogatásra. A módosítás ugyanakkor új kivételeket vezet be: egyes, egyházi fenntartású köznevelési feladatok esetében – amennyiben a tevékenységet bevett egyház vagy belső egyházi jogi személy részére végzik – a támogatás akkor is igénybe vehető, ha nem klasszikus munkaviszonyról van szó.

Lényeges újdonság az is, hogy a munkáltatói kölcsön lakáskölcsönnek minősülhet az Otthontámogatás szempontjából. Ennek köszönhetően a támogatás már nemcsak banki lakáshitelekhez kapcsolódhat, hanem olyan munkáltatói kölcsönökhöz is, amelyek magyarországi lakóingatlan vásárlását vagy építését szolgálják, illetve ilyen célú banki hitel teljes vagy részleges kiváltására irányulnak, és amelyekről legkésőbb 2026. január 26-ig érvényes írásos megállapodás született.

A szabályozás ráadásul a korábban megkötött munkáltatói kölcsönökre is kiterjed, így sok érintett számára utólag is megnyílik a támogatás igénylésének lehetősége. Ezzel párhuzamosan újranyitják az igénylési határidőt a 2026. január 1-je előtt felvett lakáshitelek esetében is: míg korábban január végéig kellett volna jelezni az igényt, most erre 2026. február 15-ig van lehetőség. A határidő jogvesztő, vagyis aki ezt is elmulasztja, végleg elesik a támogatástól. Az új menetrendhez igazodva a kifizetések időpontja is módosul, a támogatás folyósítása márciusban várható.

További könnyítés érinti a vezénylésben dolgozókat. Amennyiben valakit határozott időre egy másik szervhez rendelnek ki, de az alapjogviszonya határozatlan idejű, az Otthontámogatás iránti kérelmet a fogadó szervnél is benyújthatja, nem kizárólag az eredeti munkáltatónál.

Új szabály vonatkozik a határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatottakra is. Ha az Otthontámogatásra jogosító jogviszony a tárgyéven belül megszűnik, de annak pontos dátuma naptári napra nem meghatározható, akkor a támogatás teljes éves keretösszegét kell folyósítani. Ugyanakkor, ha a lakáskölcsön-szerződés alapján a hátralévő futamidőre eső összes törlesztőrészlet ennél alacsonyabb, akkor csak ezt az alacsonyabb összeget lehet kifizetni.

Összességében a módosítások rugalmasabbá és szélesebb körben elérhetővé teszik az Otthontámogatást. A jogosultak körének bővítése, az elfogadható finanszírozási formák kiterjesztése és a reálisabb határidők mind azt szolgálják, hogy kevesebben essenek el a támogatástól pusztán adminisztratív vagy technikai okok miatt.
Címlapkép: Getty Images
