2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-3 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
lakások, lakásárak, lakáspiac, ingatlan, ingatlanok
Otthon

Olyan történt itthon a lakásárakkal, amihez hasonlóra egyetlen országban sem volt példa

Pénzcentrum
2026. január 15. 18:28

A tavalyi harmadik negyedévben magasan a magyar lakásárak mutatták a legnagyobb emelkedést az Európai Unióban – derül ki az Eurostat most megjelent adataiból. Ebben már szerepe lehetett az Otthon Start Programnak is, hiszen a szeptemberi adatok már szerepelnek ebben a statisztikában. Az elmúlt tíz évet tekintve még elképesztőbb a magyar lakásdrágulás üteme, hiszen majdnem megnégyszereződtek az átlagárak 2015 óta, amihez hasonlóra egyetlen országban sem volt példa – mutat rá elemzésében az OTP Ingatlanpont.

Tavaly szeptembertől indult el a kedvezményes 3%-os hitellehetőséget kínáló Otthon Start Program, most pedig megérkeztek az első olyan adatok, melyekben már látszik a felpörgött kereslet hatása. Az Eurostat friss jelentése szerint a harmadik negyedévben 21,1%-kal emelkedtek az átlagos lakásárak Magyarországon az egy évvel korábbihoz képest. Ez még nálunk is kiemelkedő érték, utoljára három éve, 2022 harmadik negyedévében volt példa ennél nagyobb drágulásra. 2025-ben egyébként is erős éve volt a piacnak, hiszen már az első negyedévben 17%-os drágulással indult az év, majd a másodikban ez 18,7%-ra gyorsult. Onnan pedig a szeptemberben bevezetett Otthon Start adott újabb lökést az áraknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európában még a közelében sem volt egyetlen ország sem a magyar drágulásnak a harmadik negyedévben, a második helyezett Portugáliában 17,7%-kal emelkedtek az árak, míg a dobogó harmadik fokán Bulgária volt 15,4%-os értékkel. Ezzel szemben Finnországban 3,1%-kal csökkentek a lakásárak 2024 hasonló időszakához képest, de Cipruson is gyakorlatilag stagnáltak, Svédországban és Franciaországban pedig mindössze1% alatti mértékben emelkedtek.

Ha az előző negyedévhez képest vizsgáljuk, akkor már nem volt kiemelkedő a magyar drágulás, sőt a 3,1%-os áremelkedés még lassulást is jelentett a második negyedéves 3,3%-ról, illetve az év elején tapasztalt 9,4%-ról. „A mostani adat megerősíti azt, amit mi is érzékeltünk 2025-ben: kifejezetten erősen indult az év a piacon, majd tavasztól az árak sok vevő esetében elérték a tűréshatárt, így kivárás jellemezte a piacot. Erre csak ráerősített az Otthon Start program júliusi bejelentése, ami miatt a nyári hónapokban általános kivárás volt a piacon” – értékelte a számokat Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Kapcsolódó cikkeink:

A fentiek után gyakorlatilag biztosan kijelenthető, hogy tavaly is a magyar lakásárak nőttek a legnagyobb mértékben az Európai Unióban, főleg úgy, hogy a negyedik negyedévben az október még kifejezetten erős volt az Otthon Start rohama miatt. Novemberben megjelent Lakáspiaci jelentésében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közel 30%-os áremelkedést becsült az egész évre országosan, a várhatóan majd tavasszal érkező, ezt bemutatóadat akár hasonló drágulást is mutathat. Ugyanakkor a szeptemberi és októberi roham után novembertől érezhetően lassult az érdeklődés a kedvezményes hitelprogram iránt, részben éppen az árak elszállása miatt, egyre többen érhették el tűréshatárukat. Erre utal a jegybank adata is, mely szerint 2025 második negyedévében 18,8% lehetett a túlértékeltség a lakáspiacon, vagyis az árak ennyivel haladhatták meg a fundamentumok által becsült egyensúlyi szintet. Az MNB is arra számított, hogy ez még fokozódik az év második felében az Otthon Start hatására, így az év végére akár rekordközeli szintre is emelkedhetett a túlértékeltség.

Az Eurostat hosszabb idősora szerint

2015 óta hazánkban mintegy 275%-kal emelkedtek az árak, vagyis kis híján megnégyszereződtek. Ezt pedig a kontinensen még megközelíteni sem tudta egyetlen ország sem,

második helyen a 170%-os portugál áremelkedés áll, a harmadikon pedig Izland 165%-kal. A kelet-közép-európai régióban Lengyelországban tíz év alatt közel 120%-kal, Szlovákiában 109%-kal drágultak a lakások, Csehországban majdnem 150%-os volt az áremelkedés, Romániában pedig mindössze 66%-os növekedést mértek a szakemberek. A legérdekesebb a finn lakáspiac volt az elmúlt tíz évben, hiszen ott kis mértékben csökkentek is az árak 2015-höz képest, de Olaszországban is mindössze 17,1%-os, Franciaországban pedig 28,5%-os áremelkedést tapasztalhattak.

A bérleti díjak növekedésében is az élen jár Magyarország az elmúlt éveket tekintve, 2015-höz képest nálunk nagyjából megduplázódtak a lakásbérleti díjak, a második helyen Litvánia, a harmadikon pedig Izland áll. Ugyanakkor az Otthon Start ebben is hozhat változást, a tavalyi negyedik negyedévben már érezhető volt a bérleti díjak csökkenése, mivel a kedvezményes hitelprogram egyre több embert a saját lakás vásárlása felé terel.

„Várhatóan 2026-ban is folytatódik majd a lakásárak emelkedése, de a tavalyinál kisebb mértékben” – emelte ki Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint idén is az Otthon Start határozhatja meg a piaci körülményeket, különösen az év elején, illetve arra lehet számítani, hogy a kínálat is növekszik, mivel egyre több új projekt lakásai jelennek meg a piacon. Részben ez mérsékelheti az árak emelkedését, részben pedig a lakások már említett túlértékeltsége, ami egyre több vevőjelöltek tántoríthat el a vásárlástól.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #mnb #lakáshitel #eurostat #ingatlanpiac #bérleti díj #lakásárak #albérlet árak #támogatott hitelek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:01
18:44
18:28
18:14
18:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
2026. január 15.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
4 napja
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
4 hete
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
4
2 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
5
1 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza
külföldi fizetőeszközre szóló követelés. Valutának nevezzük a külföldi fizetőeszközöket, melyekre vonatkozó virtuális követelés a deviza. Gyakorlatilag a virtuális, vagyis a számlán elhelyezett valutáról van szó. A legtöbb banknál nyithatunk devizaszámlát vagy akár betétbe is helyezhetjük a devizánkat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 19:01
Meglepően olcsó úti célok februárra: elképesztő "téből a nyárba" ajánlatok
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 18:02
Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről!
Agrárszektor  |  2026. január 15. 18:28
A németek behúzták: óriásit tarolnak ezzel a gyümölccsel